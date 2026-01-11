Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ζητά αλλαγή της νομοθεσίας για τις προσφορές

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο θεσμός των εκπτώσεων, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών (ΕΣΑ), ο οποίος ζητά άμεση αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις προσφορές.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση σήμερα Κυριακή, με αφορμή την αυριανή έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων, η φετινή εμπορική σεζόν δεν εξελίχθηκε θετικά, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις των περιφερειακών αγορών, καθιστώντας τις εκπτώσεις την «τελευταία ελπίδα ρευστοποίησης των αποθεμάτων».

Οι φετινές εκπτώσεις, όπως υπογραμμίζεται, αναμένεται να είναι μεγάλες -σε πολλές περιπτώσεις άνω του 50%- και, όπως τονίζεται, πραγματικές. Ο ΕΣΑ καλεί τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν την ευκαιρία, στηρίζοντας παράλληλα τα καταστήματα των τοπικών αγορών, διότι διατηρούν ζωντανές τις πόλεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανανεώσουν τα αποθέματά τους.

Ωστόσο, ο σύλλογος εκτιμά ότι «το βασικό εργαλείο ρευστοποίησης κινδυνεύει» καθώς, όπως εξηγεί, από το 2022 με την ψήφιση του νόμου 4965, απελευθερώθηκαν πλήρως οι προσφορές, κι έχει διαμορφωθεί -όπως υποστηρίζει- ένα άναρχο περιβάλλον διαρκών εκπτώσεων και προσφορών με συνέπεια την σταδιακή αποδυνάμωση και υπονόμευση του ίδιου του θεσμού των εκπτώσεων, με τον καταναλωτή να βρίσκεται σε μόνιμη σύγχυση και την αξία των προϊόντων να απαξιώνεται.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει ότι «έχει ζητήσει, επανειλημμένα, συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, χωρίς μέχρι στιγμής ανταπόκριση», προκειμένου να συζητηθεί συγκεκριμένη πρόταση αλλαγών χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Όπως γνωστοποιεί ο σύλλογος, προτείνει τον περιορισμό των προσφορών σε δύο ανά σεζόν για κάθε επιχείρηση -μία στη μέση της σεζόν και μία στο τέλος των εκπτώσεων- καθώς και τη θέσπιση ενός συντεταγμένου τριημέρου προσφορών στο τέλος Νοεμβρίου (Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή), «ώστε η Black Friday να περιοριστεί χρονικά και να μη διαρκεί, όπως σήμερα, σχεδόν δυόμισι μήνες». Παράλληλα, ζητείται απόλυτος και διαρκής έλεγχος στο διαδίκτυο, μετά την αλλαγή του πλαισίου, για την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών.

Σύμφωνα με τον ΕΣΑ, χωρίς σαφείς κανόνες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δέχονται ασφυκτική πίεση από πανίσχυρους παίκτες της αγοράς, τόσο από μεγάλες αλυσίδες με φυσική παρουσία όσο και από κυρίαρχες ψηφιακές πλατφόρμες. «Όταν όλα είναι σε προσφορά όλο τον χρόνο, δεν υπάρχει έκπτωση», τονίζεται χαρακτηριστικά, με τον σύλλογο να ζητά από την πολιτεία να σταθεί σύμμαχος.