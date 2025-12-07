Ουκρανία: Νέα ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στην Κρεμεντσούκ

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα συνδυασμένη αεροπορική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους στην πόλη Κρεμεντσούκ, στην περιφέρεια Πολτάβα (κεντρικά στην Ουκρανία), προκαλώντας διακοπές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, θέρμανσης και ύδρευσης, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο δήμαρχός της Βιτάλι Μαλέτσκι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ουκρανικού πρακτορείου ειδήσεων RBC-Ukraine, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν, πέρα από «δεκάδες» drones, υπερηχητικούς πυραύλους «Κιντζάλ». Ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις.

Ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου

Στον Δνείπερο ποταμό, η Κρεμεντσούκ είναι σημαντικό βιομηχανικό κέντρο και εκεί βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Ουκρανίας.

Δεν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής και η έκταση των ζημιών δεν είναι σαφής.

Η πόλη Κρεμεντσούκ (215.000 κάτοικοι προπολεμικά) έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ρωσικών βομβαρδισμών, ιδίως το 2022, όταν χτυπήθηκε εμπορικό κέντρο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 21 άνθρωποι.

Η πολεμική αεροπορία έκανε λόγο επανειλημμένα μέσω Telegram κατά τη διάρκεια για απειλές ρωσικών πληγμάτων σε διάφορες περιοχές.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν την επομένη αυτής που το αμερικανικό κέντρο μελετών CSIS χαρακτήρισε την τρίτη μεγαλύτερη ρωσική επιδρομή όλου του πολέμου, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, με τη χρήση κατά τους υπολογισμούς του 653 drones και 51 πυραύλων διαφόρων τύπων, με στόχο ιδίως υποδομές παραγωγής και μετάδοσης ηλεκτρισμού.

Η Ρωσία λέει πως κατέρριψε 77 drones της Ουκρανίας τη νύχτα

Tην ίδια ώρα το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανακοίνωσε ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 77 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα περισσότερα (44) από τα οποία στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Σαράταφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa-Reuters