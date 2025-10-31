ΟΠΕΚΕΠΕ: Έως τις 4 Νοεμβρίου η προθεσμία υποβολής του αναθεωρημένου πλάνου στην Κομισιόν για να «ξεκλειδώσουν» οι επιδοτήσεις – Το σχέδιο για μικροτσίπ στα ζώα

Έως την ερχόμενη Τρίτη (4/11) θα πρέπει να υποβάλει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αναθεώρηση του πλάνου για το ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Επιδοτήσεων και Ελέγχου), ώστε να υπάρχει συμφωνία για τα γεωχωρικά δεδομένα, δηλαδή πώς καταγράφονται τα χωράφια, πώς καταγράφονται τα ζώα και πώς γίνονται οι έλεγχοι. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση για να ξεκλειδώσουν οι επιδοτήσεις.

Όπως σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης στην ΕΡΤ «υπάρχει ένα πλάνο δράσης με 54 βήματα, από τα οποία έχουν γίνει τα 46» και πρόσθεσε:

«Χωρίς συμφωνία δεν θα έχουμε το πράσινο φως για να πληρώσουμε και αν το κάνουμε, είτε θα έχουμε πρόστιμα είτε μερική ή ακόμη και ολική ανατροπή των επιδοτήσεων. Κάτι που θα έβλαπτε πρωτίστως τους ίδιους τους αγρότες. Θα ήταν μια επιπόλαιη λογική στην οποία κανένας από την κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει».

Μεταβατικό σύστημα για την καταβολή της βασικής ενίσχυσης του 2025

Ακόμη, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι φέτος θα εφαρμοστεί μεταβατικό σύστημα για την καταβολή της βασικής ενίσχυσης του 2025 με διασταυρωτικούς ελέγχους, ενώ το 2026 θα τεθεί σε ισχύ νέο σύστημα με υποβολή των αιτήσεων για τις επιδοτήσεις την άνοιξη αντί για το φθινόπωρο κάθε έτους. Ανήγγειλε, επίσης, και κατανομή των κονδυλίων που θα περισσέψουν από τους «κατά φαντασίαν» στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους.

Όπως εξήγησε ο κ. Χατζηδάκης, το μεταβατικό καθεστώς, που θα εφαρμοστεί το 2025, θα στηρίζεται στα τιμολόγια για το γάλα και το κρέας που πούλησαν οι κτηνοτρόφοι και τις ζωοτροφές που αγόρασαν. «Αυτά θα είναι τα βασικά τεκμήρια για το μέγεθος της εκμετάλλευσης και τον αριθμό των ζώων, ώστε να πάρουμε τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να προχωρήσουμε», επεσήμανε.

«Αν αποδειχθεί ότι τα ζώα είναι λιγότερα από αυτά που εμφανίζονταν έως τώρα, τα χρήματα που θα περισσέψουν θα πάνε στους έντιμους παραγωγούς που δεν είχαν κατά φαντασίαν πρόβατα ή κατσίκια. Είναι τελικά ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Από το 2026 θα πάμε στο καινούριο, σύγχρονο, διαφανές, ευρωπαϊκό σύστημα χωρίς ρίσκο για καινούρια πρόστιμα», διεμήνυσε εξάλλου.

Ακόμη, υπογράμμισε στόχος της κυβέρνησης είναι από το 2026 οι αιτήσεις για την καταβολή των ετήσιων επιδοτήσεων να υποβάλλονται την άνοιξη και όχι το φθινόπωρο, όπως γινόταν έως τώρα.

Από το 2026 θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα στηρίζεται σε κάποια τσιπάκια που θα μπαίνουν μέσα στα ζώα.

«Διαχειρίστηκα ως υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τις προθεσμίες για τις φορολογικές δηλώσεις και το πέτυχα. Οι δηλώσεις από πέρυσι γίνονται κανονικά. Με τον ίδιο τρόπο θα προχωρήσουμε και εδώ», ανέφερε.

Παράλληλα, όπως είπε χαρακτηριστικά, συνεχίζεται η προσπάθεια ώστε «να καθίσει κάθε κατεργάρης στον πάγκο του», με τους ελέγχους της Οικονομικής Αστυνομίας που συνεχίζονται, τις διώξεις που έχουν ασκηθεί και τις συλλήψεις. «Φαίνεται ότι οι έρευνες έχουν φτάσει στον πυρήνα του προβλήματος», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απηύθυνε έκκληση προς τους κτηνοτρόφους να ακούν τους επιστήμονες. «Αν δεν προσέξουμε, το πρόβλημα θα οξυνθεί. Δεν είναι δυνατόν να τα έχουμε καταφέρει στον κορονοϊό και να μην τα καταφέρουμε στην ευλογιά. Χρειάζεται πειθαρχία, εφαρμογή των οδηγιών του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και να δώσουμε τη μάχη συντεταγμένα. Το θέμα δεν είναι να βρεθούν κονδύλια για αποζημιώσεις, αλλά να μη χαθεί το ζωικό κεφάλαιο της χώρας», σημείωσε.