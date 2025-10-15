ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρχισαν οι πληρωμές σε πάνω από 150.000 δικαιούχους – Ποιοι αγρότες δεν θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

Άρχισαν οι πληρωμές στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς την Τετάρτη (15/10) καταβλήθηκαν 3 κατηγορίες ενισχύσεων ύψους 153 εκατ. ευρώ σε πάνω από 150 χιλιάδες δικαιούχους, ενώ συνολικά έχουν προγραμματιστεί πληρωμές σε 8 κατηγορίες ενισχύσεων μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την Ενωσιακή και την Εθνική Νομοθεσία και ύστερα από διασταυρωτικούς ελέγχους που έγιναν με τα στοιχεία του Ε9 και των στοιχείων του myDATA από την ΑΑΔΕ, από την Τετάρτη πραγματοποιούνται πληρωμές συνολικού ύψους 61,41 εκατ. ευρώ σε συνολικά 157.737 δικαιούχους, ενώ οι αιτήσεις 25.138 δικαιούχων (ήτοι ποσοστό 13,7% επί του συνόλου των 182.875 δικαιούχων) δεσμεύτηκαν για περαιτέρω έλεγχο.

Επίσης επισημαίνεται πως πέρα από αυτά τα ποσά, από την 1η Σεπτεμβρίου του 2025 έχουν δοθεί επιπλέον σχεδόν 90 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους διαφόρων Επενδυτικών Μέτρων του ΠΑΑ 2014 – 2022.

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη και την πληρωμή ύψους 1,6 εκατ. ευρώ που έγινε στις 03.10.2025, συνολικά από 01.09.2025 έχουν πληρωθεί 153 εκατ. ευρώ. Στα ποσά αυτά, δεν περιλαμβάνονται οι αιτήσεις των υποψηφίων δικαιούχων που ελέγχονται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι πληρωμές αυτές είναι οι εξής:

Στο πλαίσιο των ανωτέρω πληρωμών δεσμεύτηκαν οι δηλώσεις 24.025 δικαιούχων προκειμένου να γίνουν περαιτέρω έλεγχοι, κυρίως λόγω:

Μη συμφωνίας των τετραγωνικών μέτρων της δηλωθείσας στο ΟΣΔΕ μισθωμένης έκτασης, με αυτή που προκύπτει στο Ε9 των ιδιοκτητών.

Μη συμφωνίας των τιμολογίων κρέατος, γάλακτος, κλπ. προϊόντων με τα αντίστοιχα στοιχεία στο myDATA.

Επισημαίνεται ότι με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ οι Συνδεδεμένες Ενισχύσεις για την τρέχουσα περίοδο είναι αυξημένες, και φθάνουν στα όρια των μέγιστων επιτρεπόμενων τιμών του ΣΣ ΚΑΠ.

Σημειώνεται ότι ειδικά για την ενίσχυση Αιγοπρόβειου, αριθμός 34.617 αιτήσεων ποσού 10 εκατ. ευρώ περίπου, εκτιμάται ότι θα πληρωθούν εντός Νοεμβρίου 2025, καθώς απαιτείται περαιτέρω διασταύρωση της παραγωγής γάλακτος σε σχέση με τα στοιχεία του myDATA.

Πληρωμές Καθεστώτων Εκτός ΟΣΔΕ

Από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και από τον Κοινοτικό Κανονισμό, οι δικαιούχοι της κατηγορίας αυτής εξοφλούνται με Διοικητικό Έλεγχο σε ποσοστό 100% εξοφλημένων παραστατικών δαπανών και δεν λαμβάνει χώρα διασταυρωτικός έλεγχος με στοιχεία από την ΑΑΔΕ.

Πληρωμές Βιολογικής Γεωργίας και Μελισσοκομίας Εντός ΟΣΔΕ

Στο πλαίσιο των ανωτέρω πληρωμών, δεσμεύτηκαν οι δηλώσεις 1.113 δικαιούχων προκειμένου να γίνουν περαιτέρω έλεγχοι, κυρίως λόγω μη συμφωνίας των τετραγωνικών μέτρων της δηλωθείς στο ΟΣΔΕ μισθωμένης έκτασης, με αυτή που προκύπτει στο Ε9 των ιδιοκτητών.

Οι επόμενες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προγραμματίζει να πληρώσει έως τις 31 Οκτωβρίου του 2025 :

Συνολικά 46 εκατ. ευρώ για ενίσχυση ζωοτροφών (deminimis για φυσικές καταστροφές)

Συνολικά 58 εκατ. ευρώ για φερτά υλικά Daniel ύψους 12εκατ. ευρώ

80 εκατ. ευρώ για επιτάχυνση του προγράμματος ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά στην επιτάχυνση του προγράμματος για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου, συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι να καταβληθεί η προκαταβολή των αποζημιώσεων στους αγρότες πριν από το τέλος του έτους, ενώ η εξόφληση των συνολικών ενισχύσεων προγραμματίζεται εντός του 2026.

Έχει εγκριθεί κονδύλι 63 εκατ. ευρώ για αγορά ζωοτροφών από τους κτηνοτρόφους που αναγκάσθηκαν να περιορίσουν να ζώα τους κατά την περίοδο καραντίνας, λόγω ζωονόσων.

Στις 31 Οκτωβρίου αναμένεται να δοθεί η 3η δόση επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

22 εκατ ευρώ για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων για θανατωθέντα ζώα από την ευλογιά, από τον Απρίλιο και μετά, τα οποία προστίθενται στα 30 εκατ. που ήδη έχουν καταβληθεί για θανατώσεις ζώων έως τον Μάρτιο

178 εκατ. ευρω για το Μέτρο 23 για αποζημιώσεις παραγωγών λόγω δυσμενών κλιματικών συνθηκών κατά την περσινή χρονιά.

Υπενθυμίζεται πως η προθεσμία για τις δηλώσεις της βασικής ενίσχυσης του 2025 εκπνέει στις 20 Οκτωβρίου και μετά εκτιμάται πως θα γίνει η καταβολή των ενισχύσεων.

Αγρότες: Τα επιπρόσθετα μέτρα για την ανακούφιση

Στα σκαριά της κυβέρνησης βρίσκονται δύο επιπλέον μέτρα στήριξης για την ανακούφιση των αγροτών και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Αναλυτικά αυτά είναι τα εξής:

1) Αναστολή και ρύθμιση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων για πληγέντες κτηνοτρόφους από τις ζωονόσους.

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αναστέλλονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 οι ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων που υφίστανται καθολική θανάτωση ζώων λόγω ευλογιάς αιγοπροβάτων.

Η ρύθμιση προβλέπει:

Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ.

Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων, χωρίς τόκους ή προσαυξήσεις.

Παράταση προθεσμιών αποπληρωμής ρυθμισμένων οφειλών.

2) Επανένταξη στο Τιμολόγιο ΓΑΙΑ και νέα ρύθμιση οφειλών για αγρότες και οργανισμούς ΓΟΕΒ–ΤΟΕΒ.

Προωθείται νέα ρύθμιση, με εφαρμογή από 1 Δεκεμβρίου 2025, για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των παραγωγών και την επαναφορά τους στο ευνοϊκό Τιμολόγιο ΓΑΙΑ.

Η ρύθμιση θα προβλέπει:

Αυτόματη επανένταξη αγροτών και οργανισμών που είχαν απενταχθεί.

Νέα ρύθμιση οφειλών με μηδενικό επιτόκιο για καταναλώσεις έως 31 Ιουλίου 2024.

Κάλυψη της έντοκης επιβάρυνσης από το Δημόσιο, μέσω επιχορήγησης προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Πληρωμή πρώτης δόσης έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ποιοι αγρότες δεν θα δουν χρήματα τους λογαριασμούς τους

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, «το 13,7% των αγροτών, δηλαδή περίπου 25.000 άτομα, δεν θα λάβουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς κάτι “έχουν πιάσει” οι έλεγχοι».

«Ο λόγος» σύμφωνα με τον Τάσο Τέλλογλου, «είναι ότι άλλα τετραγωνικά δηλώνουν αυτοί που νοικιάζουν τα χωράφια και άλλα οι αγρότες, καθώς και ότι άλλα δηλώνουν ότι πούλησαν οι αγρότες και άλλα γράφουν τα τιμολόγιά τους».

Τι είπε ο Κώστας Τσιάρας για τις πληρωμές σε συνάντηση με βουλευτές της ΝΔ

Σε κλίμα αγωνίας αλλά και κατανόησης για την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε η κλειστή σύσκεψη βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «παρά τις εύλογες ανησυχίες για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, κυριάρχησε η αίσθηση ότι υπήρξε μια βαθιά θεσμική παθογένεια, η οποία πλέον επιχειρείται να θεραπευτεί, με απώτερο στόχο να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να διασφαλιστεί η νομιμότητα των ενισχύσεων. Αρκετοί, άλλωστε, βουλευτές αναγνώρισαν ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό και δεν προέκυψε επί των ημερών Τσιάρα, τονίζοντας πως η εξυγίανση του Οργανισμού ήταν αναπόφευκτη και απαραίτητη για να διασφαλιστεί η σχέση εμπιστοσύνης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

«Δεν υπάρχει άλλη λύση από το να ενσωματώσουμε τους ελέγχους πριν την πληρωμή»

Όπως ανέφερε ο κ. Τσιάρας στόχος ήταν να μη διακοπεί η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Κανείς δεν θέλει να συνδεθεί με την διάλυση του πρωτογενή τομέα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν φταίνε οι έντιμοι άνθρωποι. Στο τέλος της ημέρας για τους έντιμους αγρότες θα είναι θετική η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ» τόνισε ο κ. Τσιάρας και πρόσθεσε «εγώ υποστηρίζω την άποψη ότι οι επιδοτήσεις πρέπει να συνδεθούν με την παραγωγή, αποκλειστικά. Όλα έγιναν γιατί δεν είχαμε βοσκοτοπικούς χάρτες. Περιπλανήθηκε η αρμοδιότητα. Την άλλη εβδομάδα υπογράφουμε την ΚτΠ σύμβαση. Δεν υπάρχει άλλη λύση από το να ενσωματώσουμε τους ελέγχους πριν την πληρωμή».

Αναφορικά με την ΑΑΔΕ και με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ εκεί, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισήμανε ότι «θέλαμε ένα οργανισμό που θα κάνει ελέγχους με τη σοβαρότητα που τη διακρίνει. Εδώ που βρισκόμαστε πρέπει όλοι μαζί να υποστηρίξουμε όλοι τη μεταρρύθμιση, το πέρασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ» και συμπλήρωσε: «Θέλουμε να δημιουργήσουμε την επόμενη μέρα του Οργανισμού με διαφάνεια, να ξέρει ο αγρότης πόσα χρήματα και πότε θα πάρει. Παλεύουμε για την πλειοψηφία των αγροτών, τους έντιμους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα».

Τι είπε για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Τέλος, για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ο κ. Τσιάρας είπε ότι από την Δευτέρα θα ξεκινήσουν επιχειρήσεις εφόδου για τον περιορισμό της.

«Θα υπάρξει πρόγραμμα αντικατάστασης ζωικού κεφαλαίου, είτε με ελληνικούς είτε ευρωπαϊκούς πόρους. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ροή των κοινοτικών πόρων όσο υλοποιούμε αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν δεν κάνουμε όσα προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία θα έχουμε δυσμενείς συνέπειες για τους ευρωπαϊκούς πόρους προς τον Οργανισμό. Και πρέπει να προστατέψουμε τους Έλληνες αγρότες», είπε ο κ. Τσιάρας και υπογράμμισε «Είμαστε σε απόλυτη συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές, οι οποίες συνδράμουν τις προσπάθειες μας».