ΟΠΕΚΑ: Σε ποιους και γιατί πιστώνονται σήμερα «διπλά» επιδόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

«Διπλά» επιδόματα θα πιστώσει σήμερα το απόγευμα ο ΟΠΕΚΑ στους τραπεζικούς λογαριασμούς χιλιάδων δικαιούχων.

Της Κατερίνας Φεσσά

Αυτό αφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις δικαιούχων επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ένας δικαιούχος μπορεί να λάβει από τον Οργανισμό το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ και συγχρόνως και κάποιο από τα αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ (π.χ. επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, επίδομα σε τετραπληγικούς, επίδομα σε ακρωτηριασμένους κλπ) για τον μήνα Νοέμβριο.

Ουσιαστικά η «διπλή» πίστωση αφορά σε ανασφάλιστους υπερήλικες και σε άτομα με αναπηρία.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Αναλυτικά, σήμερα θα πιστωθεί με αυτόματο τρόπο το ποσό του ετήσιου επιδόματος των 250 ευρώ σε 35.000 ανασφάλιστους υπερήλικες και σε 250.000 άτομα με αναπηρία χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια.

Επίσης θα πιστωθούν 94.386.582 ευρώ για αναπηρικά επιδόματα για τον μήνα Νοέμβριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς 201.801 δικαιούχων και 4.822.960 ευρώ για επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 για τον τρέχοντα μήνα σε 12.542 δικαιούχους. Οι παραπάνω πληρωμές θα πραγματοποιηθούν από τον Οργανισμό την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου στους δικαιούχους.

Η φορολόγηση του ετήσιου επιδόματος των 250 ευρώ

Διευκρινίζεται πως το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Επιπλέον η εν λόγω παροχή δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.