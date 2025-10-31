Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται σήμερα

Συνολικά 188.108.716 ευρώ για μια σειρά από επιδόματα και παροχές του τρέχοντος μηνός καταβάλλει σήμερα, Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 0 ΟΠΕΚΑ σε 609.258  δικαιούχους.

Ειδικότερα ο Οργανισμός  πληρώνει:

  • το ποσό των 20.915.876 ευρώ για το επίδομα στέγασης. Συνολικά 175.148 είναι οι δικαιούχοι
  • το ποσό των 37.040.658 ευρώ για το  Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Συνολικά 159.472  είναι οι δικαιούχοι
  • το ποσό των 94.063.944 ευρώ για τα αναπηρικά επιδόματα. Συνολικά 200.370 είναι οι δικαιούχοι
  • το ποσό των 171.683 ευρώ για το επίδομα στεγαστικής συνδρομής: Συνολικά 516 είναι οι δικαιούχοι
  • το ποσό των 178.622 ευρώ για το επίδομα ομογενών. συνολικά 5.063 είναι οι δικαιούχοι
  • το ποσό των 4.868.812 ευρώ για το επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982. Συνολικά 12.663 είναι οι δικαιούχοι.
  • το ποσό των 9.431.102 ευρώ για το επίδομα κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων. συνολικά 22.477  είναι οι δικαιούχοι
  • το ποσό των 56.760 ευρώ για τα έξοδα κηδείας. Συνολικά 71 είναι οι δικαιούχοι
  • το ποσό των 13.637.450 ευρώ για το επίδομα γέννησης. Συνολικά 10.259 είναι οι δικαιούχοι
  • το ποσό των 1.908.000 ευρώ για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Συνολικά 3.727 είναι οι δικαιούχοι
  • το ποσό των 244.531 ευρώ για τα κόκκινα δάνεια. Συνολικά 2.576 είναι οι δικαιούχοι
  • το ποσό των 21.000 ευρώ για τα προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 είναι οι δικαιούχοι
  • το ποσό των 36.053 ευρώ σε 337 ευάλωτους οφειλέτες
  • το ποσό των 460.190 ευρώ για το επίδομα αναδοχής σε  582  δικαιούχους
  • το ποσό των 1.721.171 ευρώ για το πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού. Συνολικά  2.205 είναι οι  δικαιούχοι
  • το ποσό των 3.352.863 ευρώ για το  επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας:  συνολικά 13.771  είναι οι δικαιούχοι.

Υπενθυμίζεται πως τα παραπάνω ποσά άρχισαν να πιστώνονται από χθες στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

 

 

 

 

Πηγή enikos.gr

