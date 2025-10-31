ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται σήμερα

Συνολικά 188.108.716 ευρώ για μια σειρά από επιδόματα και παροχές του τρέχοντος μηνός καταβάλλει σήμερα, Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 0 ΟΠΕΚΑ σε 609.258 δικαιούχους.

Ειδικότερα ο Οργανισμός πληρώνει:

το ποσό των 20.915.876 ευρώ για το επίδομα στέγασης. Συνολικά 175.148 είναι οι δικαιούχοι

το ποσό των 37.040.658 ευρώ για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Συνολικά 159.472 είναι οι δικαιούχοι

το ποσό των 94.063.944 ευρώ για τα αναπηρικά επιδόματα. Συνολικά 200.370 είναι οι δικαιούχοι

το ποσό των 171.683 ευρώ για το επίδομα στεγαστικής συνδρομής: Συνολικά 516 είναι οι δικαιούχοι

το ποσό των 178.622 ευρώ για το επίδομα ομογενών. συνολικά 5.063 είναι οι δικαιούχοι

το ποσό των 4.868.812 ευρώ για το επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982. Συνολικά 12.663 είναι οι δικαιούχοι.

το ποσό των 9.431.102 ευρώ για το επίδομα κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων. συνολικά 22.477 είναι οι δικαιούχοι

το ποσό των 56.760 ευρώ για τα έξοδα κηδείας. Συνολικά 71 είναι οι δικαιούχοι

το ποσό των 13.637.450 ευρώ για το επίδομα γέννησης. Συνολικά 10.259 είναι οι δικαιούχοι

το ποσό των 1.908.000 ευρώ για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Συνολικά 3.727 είναι οι δικαιούχοι

το ποσό των 244.531 ευρώ για τα κόκκινα δάνεια. Συνολικά 2.576 είναι οι δικαιούχοι

το ποσό των 21.000 ευρώ για τα προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 είναι οι δικαιούχοι

το ποσό των 36.053 ευρώ σε 337 ευάλωτους οφειλέτες

το ποσό των 460.190 ευρώ για το επίδομα αναδοχής σε 582 δικαιούχους

το ποσό των 1.721.171 ευρώ για το πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού. Συνολικά 2.205 είναι οι δικαιούχοι

το ποσό των 3.352.863 ευρώ για το επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: συνολικά 13.771 είναι οι δικαιούχοι.

Υπενθυμίζεται πως τα παραπάνω ποσά άρχισαν να πιστώνονται από χθες στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.