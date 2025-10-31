ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται σήμερα

Συνολικά 188.108.716 ευρώ για μια σειρά από επιδόματα και παροχές του τρέχοντος μηνός καταβάλλει σήμερα, Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 0 ΟΠΕΚΑ σε 609.258 δικαιούχους.
Ειδικότερα ο Οργανισμός πληρώνει:
- το ποσό των 20.915.876 ευρώ για το επίδομα στέγασης. Συνολικά 175.148 είναι οι δικαιούχοι
- το ποσό των 37.040.658 ευρώ για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Συνολικά 159.472 είναι οι δικαιούχοι
- το ποσό των 94.063.944 ευρώ για τα αναπηρικά επιδόματα. Συνολικά 200.370 είναι οι δικαιούχοι
- το ποσό των 171.683 ευρώ για το επίδομα στεγαστικής συνδρομής: Συνολικά 516 είναι οι δικαιούχοι
- το ποσό των 178.622 ευρώ για το επίδομα ομογενών. συνολικά 5.063 είναι οι δικαιούχοι
- το ποσό των 4.868.812 ευρώ για το επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982. Συνολικά 12.663 είναι οι δικαιούχοι.
- το ποσό των 9.431.102 ευρώ για το επίδομα κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων. συνολικά 22.477 είναι οι δικαιούχοι
- το ποσό των 56.760 ευρώ για τα έξοδα κηδείας. Συνολικά 71 είναι οι δικαιούχοι
- το ποσό των 13.637.450 ευρώ για το επίδομα γέννησης. Συνολικά 10.259 είναι οι δικαιούχοι
- το ποσό των 1.908.000 ευρώ για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Συνολικά 3.727 είναι οι δικαιούχοι
- το ποσό των 244.531 ευρώ για τα κόκκινα δάνεια. Συνολικά 2.576 είναι οι δικαιούχοι
- το ποσό των 21.000 ευρώ για τα προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 είναι οι δικαιούχοι
- το ποσό των 36.053 ευρώ σε 337 ευάλωτους οφειλέτες
- το ποσό των 460.190 ευρώ για το επίδομα αναδοχής σε 582 δικαιούχους
- το ποσό των 1.721.171 ευρώ για το πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού. Συνολικά 2.205 είναι οι δικαιούχοι
- το ποσό των 3.352.863 ευρώ για το επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: συνολικά 13.771 είναι οι δικαιούχοι.
Υπενθυμίζεται πως τα παραπάνω ποσά άρχισαν να πιστώνονται από χθες στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
Πηγή enikos.gr