ΟΠΕΚΑ: Αύριο καταβάλλονται τα κοινωνικά επιδόματα ύψους 196,7 εκατ. ευρώ

Αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον μήνα Φεβρουάριο. Αύριο, Παρασκευή (27/2) θα καταβληθούν επιδόματα συνολικού ύψους, 196.967.953 ευρώ.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

Επίδομα Στέγασης: 168.945 δικαιούχοι – 20.093.116 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 146.419 δικαιούχοι – 47.123.068 ευρώ

Αναπηρικά: 204.757 δικαιούχοι – 95.760.021 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 489 δικαιούχοι – 155.826 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 4.948 δικαιούχοι – 175.079 ευρώ

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.142 δικαιούχοι – 4.783.368 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.156 δικαιούχοι – 9.383.764 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 78 δικαιούχοι – 61.822 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 10.060 δικαιούχοι – 13.279.150 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 89 δικαιούχοι – 43.800 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 4.153 δικαιούχοι – 377.023 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 18 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ

Ευάλωτοι οφειλέτες: 372 δικαιούχοι – 39.318 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 613 δικαιούχοι – 470.103 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.358 δικαιούχοι – 1.832.480 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας: 14.164 δικαιούχοι – 3.372.013 ευρώ

Το σύνολο των δικαιούχων ανέρχεται σε 592.761 και το σύνολο των καταβολών σε 196.967.953 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα εεπιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.