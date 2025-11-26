Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: Αυτά τα επιδόματα καταβάλλονται την Παρασκευή – Αναλυτικά οι δικαιούχοι

ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή καταβάλλονται επιδόματα 188 εκατ. ευρώ – Ποιους αφορά

Τα τακτικά και τα έκτακτα επιδόματα για τον μήνα Νοεμβρίου, συνολικού ύψους 338.080.255 ευρώ, καταβάλλονται την Παρασκευή (28/11), σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Συγκεκριμένα:

  • Επίδομα Παιδιού: 533.519 δικαιούχοι -99.927.949ευρώ
  • Επίδομα Στέγασης: 172.493 δικαιούχοι – 20.587.514 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 157.759 δικαιούχοι – 36.583.296ευρώ
  • Αναπηρικά: 201.801 δικαιούχοι – 94.386.582ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 518 δικαιούχοι – 182.780 ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 5.042 δικαιούχοι – 178.012ευρώ
  • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.542 δικαιούχοι – 4.822.960 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.707 δικαιούχοι – 9.677.861 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: 92 δικαιούχοι – 73.207 ευρώ
  • Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.944.400 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 1.353 δικαιούχοι – 667.200 ευρώ
  • Κόκκινα Δάνεια: 2.646 δικαιούχοι– 285.276 ευρώ
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι Οφειλέτες: 341 δικαιούχοι – 36.496 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: 600 δικαιούχοι – 476.520 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.272 δικαιούχοι – 1.807.023 ευρώ
  • Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.031 δικαιούχοι -3.332.429 ευρώ

 

Πηγή enikos.gr

Σχετικά Άρθρα