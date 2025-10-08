Οι Έλληνες καταρρίπτουν τον χαρακτηρισμό των «τεμπέληδων»: Κάνουν τις περισσότερες υπερωρίες στην Ε.Ε. – Αναλυτικά τα στοιχεία της Eurostat

Μόνο «τεμπέληδες» της Ευρώπης δεν είναι οι Έλληνες, όπως τους αποκαλούσαν κάποτε σε δημοσιεύματα και έρευνες του διεθνούς Τύπου, κυρίως την περίοδο των μνημονίων.

Νέα έρευνα της Eurostat αποκαλύπτει ότι 1 στους 5 εργαζόμενους στην Ελλάδα απασχολείται περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα, φέρνοντας τη χώρα μας στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας σε επίπεδο Ε.Ε. για το β’ τρίμηνο του 2025.

Αυτό μεταφράστηκε σε ποσοστό 20,9% και αφορούσε αθροιστικά στην κύρια και στη δεύτερη απασχόληση των εργαζομένων.

Το ποσοστό αυτό ήταν σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ (10,8%) και μακράν το υψηλότερο, ακολουθούμενο από αυτό των εργαζόμενων στην Κύπρο (16,6%) και τη Μάλτα (14,6%). Από την άλλη πλευρά, ήταν χαμηλότερο στη Βουλγαρία (2,5%), τη Λετονία (4,1%) και τη Ρουμανία (5,9%).

Με λίγα λόγια οι Έλληνες εργαζόμενοι έκαναν τις περισσότερες υπερωρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2024 ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας στην Ελλάδα ήταν 39,8 ώρες – και πάλι ο υψηλότερος στην ΕΕ. Για τους άνδρες με πλήρη απασχόληση, ο μέσος όρος έφτασε τις 42,4 ώρες.

Μεταξύ άλλων τα στοιχεία της Eurostat έδειξαν τα εξής:

Λίγοι είναι οι Έλληνες σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΕΕ που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Συγκεκριμένα το 6,1% των Ελλήνων δούλεψε έως 19 ώρες την εβδομάδα κατά το β’ τρίμηνο του 2025 από 16,9% που ήταν κατά μέσο όρο στην ΕΕ.

Ωστόσο το πιο υψηλό ποσοστό μερικής απασχόλησης στην ΕΕ κατέγραψαν οι χώρες όπως η Ολλανδία με 26,8%, η Δανία με 25,5% και η Αυστρία με 25,3%, ενώ το χαμηλότερο η Ρουμανία με 3,5% και η Βουλγαρία με 4,6%.

Επίσης το 72% των εργαζομένων στην ΕΕ δούλεψε από 20 έως 44 ώρες σε εβδομαδιαία βάση. Το ποσοστό αυτό μεταφράστηκε σε 72% ενώ τα υψηλότερα ποσοστά ως προς αυτό καταγράφηκαν στη Βουλγαρία με 90,6% και στη Λετονία με 86,9%.