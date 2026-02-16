Οδηγός για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Τα «ψιλά γράμματα»

Aντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες δανειολήπτες με δάνεια σε ελβετικό φράγκο, καθώς από τις 19 Φεβρουαρίου ξεκινά η εξάμηνη προθεσμία για την ένταξη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ρύθμισης των δανείων τους. Η προθεσμία λήγει στις 19 Αυγούστου 2026 και μετά το πέρας της δεν θα υπάρχει δυνατότητα ένταξης στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Η ρύθμιση έχει προαιρετικό χαρακτήρα, ωστόσο θεωρείται η πρώτη ολοκληρωμένη λύση για ένα πρόβλημα που ταλανίζει χιλιάδες νοικοκυριά μετά την ανατίμηση του ελβετικού φράγκου που εκτόξευσε τις οφειλές τους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στην Ελλάδα είχαν χορηγηθεί περίπου 57.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, με τη ρύθμιση να εκτιμάται ότι αφορά περίπου 40.000 δάνεια. Οι δανειολήπτες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, η πλατφόρμα θα ελέγχει εάν πληρούνται τα κριτήρια, θα εκδίδει βεβαίωση επιλεξιμότητας και θα τη διαβιβάζει στον πιστωτή, τράπεζα ή servicer, που στη συνέχεια θα προχωρά στη ρύθμιση.

Οι δανειολήπτες θα πρέπει να αντλήσουν στοιχεία από το Ε1 και το Ε9 για την ταυτοποίηση και τη βεβαίωση των εισοδηματικών στοιχείων και να προσκομίσουν πιστοποιητικό ΚΕΠΑ, που είναι απαραίτητο για την κατηγορία των ΑμεΑ ώστε να κλειδώσουν αυτόματα το 50% του κουρέματος, βεβαίωση υπολοίπου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τον προσδιορισμό των εύλογων δαπανών διαβίωσης και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή αγωγής, σε περίπτωση εκκρεμοδικίας.

Για όσους έχουν οφειλές σε καθυστέρηση προτείνονται η ένταξή τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό και η ρύθμιση της οφειλής βάσει των κανόνων που προβλέπει ο αλγόριθμος του εξωδικαστικού, με παράλληλη υποχρέωση των πιστωτών να αποδεχθούν τη ρύθμιση.

Οι τέσσερις κατηγορίες

Για τους συνεπείς δανειολήπτες προβλέπεται η ένταξή τους στις εξής κατηγορίες:

1η κατηγορία: Εχουν τη δυνατότητα μετατροπής της οφειλής σε ευρώ με ισοτιμία κατά 50% βελτιωμένη από την τρέχουσα και σταθερό επιτόκιο 2,3% για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής. Τα κριτήρια για αυτή την κατηγορία ξεκινούν από εισόδημα έως 7.500 ευρώ, ακίνητη περιουσία έως 125.000 ευρώ και καταθέσεις έως 7.500 ευρώ για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά και κλιμακώνεται έως τα 22.000 ευρώ εισόδημα, τα 185.000 ευρώ ακίνητη περιουσία και καταθέσεις έως 22.000 ευρώ για τα νοικοκυριά αποτελούμενα από πέντε μέλη και πάνω ή τις μονογονεϊκές οικογένειες με τρία ανήλικα μέλη. Σημειώνεται ότι η ευπαθής κοινωνική ομάδα των ΑμεΑ (με πιστοποιημένη αναπηρία, τουλάχιστον 67%), εντάσσεται στην κατηγορία 1 χωρίς περαιτέρω έλεγχο των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Το σχετικό πιστοποιητικό ένταξης στην κατηγορία 1 βάσει του παραπάνω ποσοστού αναπηρίας θα εκδίδεται από την πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

2η κατηγορία: Εχουν τη δυνατότητα μετατροπής της οφειλής σε ευρώ με ισοτιμία κατά 30% βελτιωμένη από την τρέχουσα και σταθερό επιτόκιο 2,5% για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής. Τα κριτήρια γι’ αυτή την κατηγορία ξεκινούν από εισόδημα έως 9.375 ευρώ, ακίνητη περιουσία έως 156.200 ευρώ και καταθέσεις έως 9.375 ευρώ για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά και κλιμακώνεται έως τα 23.375 ευρώ εισόδημα, τα 216.250 ευρώ ακίνητη περιουσία και καταθέσεις έως 23.375 ευρώ για τα νοικοκυριά αποτελούμενα από πέντε μέλη και πάνω ή τις μονογονεϊκές οικογένειες με τρία ανήλικα μέλη.

3η κατηγορία: Εχουν τη δυνατότητα μετατροπής της οφειλής σε ευρώ με ισοτιμία κατά 20% βελτιωμένη από την τρέχουσα και σταθερό επιτόκιο 2,7% για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια αποπληρωμής. Τα κριτήρια για αυτή την κατηγορία ξεκινούν από εισόδημα έως 11.250 ευρώ, ακίνητη περιουσία έως 187.500 ευρώ και καταθέσεις έως 11.250 ευρώ για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά και κλιμακώνεται έως τα 25.250 ευρώ εισόδημα, τα 247.500 ευρώ ακίνητη περιουσία και καταθέσεις έως 25.250 ευρώ για τα νοικοκυριά αποτελούμενα από πέντε μέλη και πάνω ή τις μονογονεϊκές οικογένειες με τρία ανήλικα μέλη.

4η κατηγορία: Αφορά συνεπείς οφειλέτες χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και προβλέπει μετατροπή της οφειλής σε ευρώ με ισοτιμία κατά 15% βελτιωμένη από την τρέχουσα και σταθερό επιτόκιο δανεισμού 2,9%. Για αυτούς η ρύθμιση είναι ήδη σε ισχύ από τον περασμένο μήνα. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει υπάρξει μείωση της οφειλής ως συνέπεια ρύθμισης, ο ευνοϊκός υπολογισμός της ισοτιμίας γίνεται στο ποσό της οφειλής, όπως είχε διαμορφωθεί κατά τον χρόνο πριν από την τελευταία ρύθμιση, αφού αφαιρεθούν τυχόν καταβολές κεφαλαίου που έγιναν από τον χρόνο ρύθμισης έως σήμερα.

Τα «ψιλά γράμματα»

