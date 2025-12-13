Νέο τέλος για τα ακίνητα: Τι θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες από 1η Ιανουαρίου 2027 – Αναλυτικός οδηγός της ΚΕΔΕ με ερωτήσεις και απαντήσεις

Νέο τέλος για τα ακίνητα θα κληθούν να πληρώσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 οι ιδιοκτήτες.

Της Κατερίνας Φεσσά

Πρόκειται για το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) το οποίο θα συγχωνεύσει το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) με τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων(ΦΗΧ) και με αυτόν τον τρόπο οι υπόχρεοι θα γνωρίζουν με πιο ευδιάκριτο τρόπο το ποσό που θα πρέπει να πληρώνουν σε μηνιαία βάση.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Το enikonomia.gr κατάρτισε με τη βοήθεια του προέδρου Οικονομικών της ΚΕΔΕ, Γιάννη Μουράτογλου έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) προκειμένου να λύσεις τις απορίες των υπόχρεων. Αναλυτικά:

Το ΤΤΑ θα αφορά σε όλα τα ακίνητα της χώρας;

Ναι

Πότε θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ο νέος «Κώδικας Αυτοδιοίκησης» στον οποίο θα συμπεριληφθεί το ΤΤΑ και πότε θα ψηφιστεί στη Βουλή;

Αυτή τη στιγμή τίθεται σε εσωτερική διαβούλευση ο Κώδικας αυτός μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και των αρμόδιων οργάνων.

Μετά όμως το πέρας των γιορτών, τον Ιανουάριο του 2026 θα μπει σε διαβούλευση ο Κώδικας Αυτοδιοίκησης που θα συμπεριλαμβάνει το ΤΤΑ και στις 15 Φεβρουαρίου του 2026 αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος αυτός.

Μετά ο κάθε δήμος θα έχει το περιθώριο μέχρι τον Νοέμβριο του 2026 να προσαρμόσει το ποσό του νέου τέλους που θα πρέπει να πληρώνουν οι υπόχρεοι για το 2027.

Δώστε μας ένα παράδειγμα για τον τρόπο που θα εφαρμοστεί το ΤΤΑ

Εάν κάποιος πληρώνει σήμερα 2 ευρώ για το ΤΑΠ και 2 ευρώ για τον ΦΗΧ, από τον Φεβρουάριο του 2027 θα δει στον λογαριασμό ρεύματος πως θα καταργηθούν το ΤΑΠ και το ΦΗΧ και θα αποτυπωθεί το ποσό των 4 ευρώ που θα πρέπει να εξοφλήσει στο σύνολο.

Ποια οφέλη θα έχουν οι πολίτες από τη συγχώνευση του ΤΑΠ με το ΦΗΧ;

Ο κάθε πολίτης θα γνωρίζει με το ενιαίο τέλος το ακριβές ποσό που θα πρέπει να πληρώσει απευθείας προς τον δήμο και δεν θα μπερδεύεται από τα πολλά τέλη όπως γίνεται σήμερα.

Η ενοποίηση του ΤΑΠ με τον ΦΗΧ που θα μετονομαστεί σε ΤΤΑ θα φέρει μεγαλύτερη επιβάρυνση ή μικρότερη στους πολίτες από ό,τι σήμερα;

Αναλόγως. Γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να κινηθούν και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου για το ΤΤΑ.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο υπόχρεος μπορεί να πληρώσει λιγότερα για το ΤΤΑ από ό,τι δίνει σήμερα ή και περισσότερα ή ακόμη και να μην αλλάξει τίποτα.

Ο ΤΤΑ είναι ο νέος μίνι ΕΝΦΙΑ;

Όχι, διότι το τέλος αυτό είναι η συγχώνευση του ΤΑΠ με τον ΦΗΧ. Ο ΤΤΑ δεν είναι η νέα επιβάρυνση για τους υπόχρεους.

Τι επιβάρυνση θα έχουν με το ΤΤΑ οι υπόχρεοι;

Η ετήσια επιβάρυνση αναμένεται να είναι από 10 ευρώ-60 ευρώ, ωστόσο το ακριβές ποσό θα καθοριστεί από τους παρακάτω παράγοντες:

την απόφαση που θα λαμβάνει ο εκάστοτε δήμος,

το μέγεθος του ακινήτου και στην περιοχή που αυτό βρίσκεται.

Σημείωση: το ποσοστό της επιβάρυνσης είναι από 0,8%-1%

Πώς θα γίνεται η είσπραξη του νέου τέλους;

Θα γίνεται κάθε μήνα μέσω του λογαριασμού ρεύματος

Πώς θα λαμβάνει τις αποφάσεις το δημοτικό συμβούλιο για το ΤΤΑ;

Θα γίνεται εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για το ποσό του ΤΤΑ που θα πρέπει να πληρώνουν οι υπόχρεοι και μετά αυτή είτε θα ψηφίζεται είτε θα καταψηφίζεται.

Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται μεταξύ Οκτώβρη-Νοέμβρη κάθε έτους προκειμένου να αναπροσαρμοστεί το ποσό του τέλους.

Τι θα ισχύσει εάν κάποιος δεν πληρώσει το νέο τέλος;

Θα υπάρξουν έμμεσες κυρώσεις .Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση θα γίνει διακοπή ρεύματος διότι είναι σαν να μην εξοφλείται αυτό.