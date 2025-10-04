Νέες διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία – Όλες οι λεπτομέρειες

Για τις νέες διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναφορικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία μίλησε ο αρμόδιος υφυπουργός, Κώστας Καραγκούνης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Για δεκαετίες, η νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία είχε υποστεί μόνο παραμετρικές αλλαγές, είπε και πρόσθεσε πως «με το νομοσχέδιο, επιχειρούμε να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις, να εξορθολογίσουμε το ισχύον πλαίσιο, να ενισχύσουμε τον έλεγχο τήρησης των μέτρων υγείας και ασφάλειας και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία. Σκοπός της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι η εμπέδωση της κουλτούρας πρόληψης και προστασίας σε κάθε εργασιακό χώρο».

Το νομοσχέδιο

Πρόκειται για το νομοσχέδιο που φέρει τον τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας-Στήριξη στον Εργαζόμενο-Προστασία στην Πράξη» και το οποίο περιλαμβάνει δέσμη διατάξεων για την ενίσχυση της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και τη θωράκιση της ασφάλειας στους χώρους εργασίας .

Το νομοσχέδιο ενσωματώνει ρυθμίσεις που εκσυγχρονίζουν το υφιστάμενο πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Σε μία περίοδο ραγδαίων μεταβολών στις εργασιακές συνθήκες και εμφάνισης νέων επαγγελματικών κινδύνων, το Υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας εποχής με στοχευμένες παρεμβάσεις για την ουσιαστική προστασία των εργαζομένων.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου, οι εν λόγω διατάξεις εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για μια σύγχρονη και ασφαλή αγορά εργασίας, με επίκεντρο τον εργαζόμενο.

Οι ρυθμίσεις

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου, οι τεχνικοί ασφαλείας και οι ιατροί εργασίας θα έχουν υποχρέωση να παρέχουν αποκλειστικά εγγράφως τις υποδείξεις και τις συμβουλές τους προς τον εργοδότη.

Επίσης, το βιβλίο υποδείξεων ψηφιοποιείται στο Πληροφοριακό Σύστημα της Επιθεώρησης Εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου.

Ο ιατρός εργασίας οφείλει να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τον εργοδότη για τις ασθένειες που οφείλονται στην εργασία. Αντίγραφο της ενημέρωσης θα τηρείται στον ιατρικό φάκελο του εργαζομένου.

Μετά τη διαβούλευση, προστέθηκε στο νομοσχέδιο διάταξη που προβλέπει απλοποίηση των προϋποθέσεων για την επέκταση των ειδικοτήτων που μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας, με σκοπό την αντιμετώπιση της έλλειψης ιατρών εργασίας.

Με άλλη διάταξη, το όριο κάτω από το οποίο ο εργοδότης μπορεί να ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας ο ίδιος μειώνεται από 50 σε 20 εργαζόμενους.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την ασφάλεια στα τεχνικά και οικοδομικά έργα, όπου παρατηρούνται συχνότερα σοβαροί τραυματισμοί και θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Σε αυτά τα έργα, καθίσταται υποχρεωτική η παρουσία συντονιστών υγείας και ασφάλειας, ιδίως όταν περισσότερα συνεργεία αναλαμβάνουν να εκτελέσουν τμήματα του έργου.

H ενίσχυση του θεσμού των συντονιστών ασφαλείας αναμένεται να συντελέσει στον καλύτερο συντονισμό των συνεργείων και στην πρόληψη των ατυχημάτων.

Ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης του συντονιστή καθορίζεται ρητά στη σύμβαση ανάθεσης των καθηκόντων του, ανάλογα με το είδος, τον όγκο, τις ιδιαιτερότητες και τους ειδικούς κινδύνους του έργου.

Ταυτόχρονα, ενισχύεται η ετοιμότητα των εργαζομένων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Συγκεκριμένα, θεσμοθετείται η παροχή μαθημάτων πρώτων βοηθειών, όπως καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και λαβής Χάιμλιχ, από τις επιχειρήσεις προς τους εργαζόμενους. Η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες έχει αποδειχθεί καθοριστική στη διάσωση ζωών, καθώς επιτρέπει την άμεση παρέμβαση σε κρίσιμες καταστάσεις.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και την επικαιροποίηση του εθνικού καταλόγου επαγγελματικών ασθενειών, με βάση τις ευρωπαϊκές συστάσεις και τη θέσπιση κριτηρίων αναγνώρισης. Ορίζεται επίσης χρονική προθεσμία για την υποχρεωτική αναγγελία επαγγελματικών ασθενειών από τον εργοδότη στην Επιθεώρηση Εργασίας και στον ασφαλιστικό φορέα.

Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Ηριδανός», το οποίο θα διαλειτουργεί με Πληροφοριακά Συστήματα του δημοσίου τομέα και αποσκοπεί στην αποτελεσματική παρακολούθηση, στην ανάλυση και στην πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, στην κεντρική καταγραφή και στη διαχείριση δεδομένων, καθώς και στη διαφάνεια και στην πρόσβαση στην πληροφορία. Παράλληλα, στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας και στη διάχυση γνώσεων και ορθών πρακτικών υγείας και ασφάλειας προς εργοδότες και εργαζόμενους.

Με το νομοσχέδιο, ενισχύεται ο ρόλος των Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων (ΕΥΑΕ) και των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ), ενώ επικαιροποιείται η κατάταξη επιχειρήσεων σε κατηγορίες επικινδυνότητας, όπως και οι ειδικότητες των τεχνικών ασφαλείας. Ακόμα, παρέχεται η δυνατότητα οι αναγκαίες μετρήσεις να ανατίθενται απευθείας στο ΕΛΙΝΥΑΕ, σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα.

Τέλος, το Υπουργείο Εργασίας προχωρά στην κύρωση τριών διεθνών πράξεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ενισχύοντας τη συμμόρφωση της χώρας με τις παγκόσμιες προδιαγραφές στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.