Νέα CEO στον ΔΕΣΦΑ η Maria Sferruzza

Η Maria Sferruzza τοποθετήθηκε στη θέση της CEO του ΔΕΣΦΑ, με την θητεία της να ξεκινά στις 8 Φεβρουαρίου, κατόπιν της ολοκλήρωσης της θητείας της Μaria Rita Galli. Η τοποθέτησή της πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα συμφωνία μετόχων.

Η Maria Sferruzza διετέλεσε Executive Director, International Engineering, Construction & Solutions στη Snam, θέση την οποία κατείχε από τον Οκτώβριο του 2021. Διαθέτει περισσότερα από 30 έτη διεθνούς εμπειρίας σε ηγετικές θέσεις στον ενεργειακό τομέα, με αποδεδειγμένη πορεία στη διαχείριση σύνθετων έργων ενεργειακών υποδομών μεγάλης κλίμακας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με την τοποθέτηση της κας Maria Sferruzza, οι μέτοχοι του ΔΕΣΦΑ επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να επιταχύνουν την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και να ενισχύσουν τη θέση της Ελλάδας ως περιφερειακής ενεργειακής πύλης προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Οι μέτοχοι του ΔΕΣΦΑ ευχαριστούν επίσης την κα Galli για τη συμβολή της στην εξέλιξη της εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας της και καλωσορίζουν την κα Sferruzza, καθώς ο ΔΕΣΦΑ συνεχίζει να ενισχύει τον ρόλο του στο περιφερειακό και ευρωπαϊκό ενεργειακό τοπίο.

Maria Sferruzza-Βιογραφικό

Η Maria Sferruzza εντάχθηκε στον ενεργειακό κλάδο το 1995, ξεκινώντας την επαγγελματική της πορεία στον τομέα Oil & Gas της General Electric, στη θέση της μηχανικού εφαρμογών συμπιεστών. Στη συνέχεια ανέλαβε ρόλους αυξανόμενης ευθύνης στους τομείς των πωλήσεων, του εμπορικού και των επιχειρησιακών λειτουργιών, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ιταλία.

Το 2011 ανέλαβε καθήκοντα Global Sales General Manager για τις υπηρεσίες GE Oil & Gas, ενώ το 2017 τοποθετήθηκε στη θέση του GE Officer. Μετά τη συγχώνευση του τομέα Oil & Gas της General Electric με την Baker Hughes το 2017, η κα Sferruzza ανέλαβε την ευθύνη της Global Service Business Unit καθώς και τη στρατηγική του τομέα LNG, αναφερόμενη απευθείας στον CEO του τομέα Turbomachinery and Process Solutions.

Το 2018 μετεγκαταστάθηκε στην Ασία, αναλαμβάνοντας τη θέση της Senior Vice President για την περιοχή Ασίας και Ειρηνικού στην Global Operations της Baker Hughes, προτού επιστρέψει στην Ιταλία το 2021 για να ενταχθεί στον Όμιλο Snam.

Παράλληλα, έχει διατελέσει non-Executive Director στο Διοικητικό Συμβούλιο της Italgas, του κύριου διαχειριστή του συστήματος διανομής φυσικού αερίου της Ιταλίας, καθώς και Chairwoman της Stogit, θυγατρικής της Snam που διαχειρίζεται τις υποδομές αποθήκευσης φυσικού αερίου σε ολόκληρη τη χώρα.