Μπρατάκος: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη μετατρέπεται σε μετρήσιμη επιχειρηματική αξία για τη βιομηχανία»

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) διοργάνωσε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «AI στη Βιομηχανία: Κάνοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη συνεργάτη μας». Η εκδήλωση, μια πρωτοβουλία του Μεταποιητικού Τμήματος του ΕΒΕΑ, εστίασε στην πρακτική εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στη βιομηχανία και στον τρόπο με τον οποίο η ορθή αξιοποίησή της μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις.

Κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, τόνισε πως η εκδήλωση εντάσσεται στη διαχρονική προσπάθεια του ΕΒΕΑ να στηρίζει τα μέλη του απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της τεχνολογικής επανάστασης, προσφέροντας εργαλεία που μετατρέπουν την τεχνολογία σε επένδυση με αποτέλεσμα και όχι σε κόστος χωρίς στρατηγική. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη διαμορφώνει ήδη σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται, λειτουργεί και εξελίσσεται η σύγχρονη βιομηχανική επιχείρηση. Οι βιομηχανίες που την έχουν υιοθετήσει καταγράφουν μετρήσιμα αποτελέσματα: καλύτερο έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας, λιγότερα σφάλματα, βελτιστοποίηση αποθεμάτων, ακριβέστερες προβλέψεις ζήτησης, ταχύτερη λήψη αποφάσεων. Όλα αυτά μεταφράζονται σε μετρήσιμη επιχειρηματική αξία και υψηλή απόδοση της επένδυσης. Για την ελληνική μεταποίηση – και ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι “αν” θα επενδύσουμε στην AI, αλλά πότε και με ποια στρατηγική. Γιατί η καθυστέρηση έχει κόστος χαμένης παραγωγικότητας και χαμένων αγορών.

Ως ΕΒΕΑ παρέχουμε, αφενός, πρακτική καθοδήγηση στις επιχειρήσεις-μέλη μας, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν πού και πώς έχει νόημα να επενδύσουν, πώς να ξεκινήσουν πιλοτικά, πώς να μετρήσουν την απόδοση και πώς να κλιμακώσουν λύσεις που αποδίδουν. Ασκούμε, ταυτόχρονα, συστηματική θεσμική εκπροσώπηση, μεταφέροντας στην Πολιτεία τις ανάγκες, τις δυσκολίες και τις προτεραιότητες της μεταποίησης, ώστε να αντιμετωπίσουμε εμπόδια και να δημιουργήσουμε ευνοϊκότερες προϋποθέσεις. Η έγκαιρη, στρατηγική επένδυση στην Τεχνητή Νοημοσύνη αναβαθμίζει την ελληνική βιομηχανία, αποτελώντας το όχημα για ένα πιο έξυπνο, ανθεκτικό και εξωστρεφές παραγωγικό μοντέλο», τόνισε ο κ. Μπρατάκος.

Ο κ. Βασίλης Ανδρικόπουλος, Πρόεδρος του Μεταποιητικού Τμήματος του ΕΒΕΑ σημείωσε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον μια τεχνολογική τάση του μέλλοντος, αλλά μια παρούσα και ταχύτατα εξελισσόμενη πραγματικότητα που αλλάζει ριζικά το παραγωγικό και επιχειρηματικό μοντέλο διεθνώς. Οι εφαρμογές της εκτείνονται σε όλο το φάσμα της βιομηχανικής δραστηριότητας – από την παραγωγή και τη συντήρηση, έως την εφοδιαστική αλυσίδα, την ποιότητα, τις πωλήσεις, το ανθρώπινο δυναμικό και τη στρατηγική λήψη αποφάσεων. Το AI εξελίσσεται σε κρίσιμο εργαλείο αποδοτικότητας, ανταγωνιστικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται απλώς ως μια νέα δεξιότητα, αλλά ως μια νέα επιχειρηματική κουλτούρα που απαιτεί διαφορετικό τρόπο σκέψης, οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ως ΕΒΕΑ, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα αιχμής, επενδύοντας στην έγκαιρη και ουσιαστική ενημέρωση των μελών μας, με πρακτικό και εφαρμοσμένο χαρακτήρα. Στόχος μας είναι οι ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις να κατανοήσουν όχι μόνο τις τεχνολογικές δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά κυρίως το πώς μπορούν να τις αξιοποιήσουν άμεσα και ρεαλιστικά, ώστε να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους και να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον».

Στη συνέχεια, ο κ. Ισίδωρος Σιδερίδης, CEO Pobuca, έκανε την κεντρική εισήγηση της εκδήλωσης, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει οριζόντια το σύγχρονο περιβάλλον, από την αυτοματοποίηση διαδικασιών στην εξυπηρέτηση πελατών έως τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του ανθρώπινου δυναμικού στην ψηφιακή εποχή.

Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, κ. Ελευθέριος Κρητικός, στην παρέμβασή του, αφού συνεχάρη τον κεντρικό ομιλητή κ. Ισίδωρο Σιδερίδη για την ιδιαίτερα ουσιαστική και τεκμηριωμένη τοποθέτησή του, εξήρε το έργο που επιτελείται μέσα από τις ημερίδες ενημέρωσης του μεταποιητικού τμήματος του ΕΒΕΑ, καθώς και τη συμβολή του Προέδρου του κ. Βασίλη Ανδρικόπουλου. Τόνισε, επίσης, τη στενή και διαρκή συνεργασία του στον κοινό αγώνα με τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ κ. Γιάννη Μπρατάκο για το μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικότητας, υπογραμμίζοντας ότι το ΕΒΕΑ αποτελεί φυσικό του χώρο, καθώς ο ίδιος είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας, όπως αυτός έχει εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο ήδη από τον Οκτώβριο του 2024. Τόνισε ότι η ΤΝ αποτελεί την ταχύτερα εξελισσόμενη τεχνολογία της εποχής μας, με οριζόντιες επιπτώσεις στην οικονομία, την κοινωνία και τους θεσμούς, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον συγκροτημένο εθνικό πλαίσιο για την αξιοποίησή της. Υπενθύμισε ότι, με πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης, η χώρα εντάχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το Chips Act II, ενώ σημείωσε ότι στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας προετοιμάζεται με εντατικούς ρυθμούς η εθνική στρατηγική για τα μικροκυκλώματα, που αποτελούν τον πυρήνα της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Παράλληλα, ανέφερε ότι αναμένεται η ολοκλήρωση του χρηματοδοτικού προγράμματος «Έξυπνη Μεταποίηση», ύψους 102 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να αξιολογηθεί το αποτύπωμα εφαρμογής των ψηφιακών και αυτοματοποιημένων λύσεων και να εξεταστεί η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στο σχεδιασμό των επόμενων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της αυτοματοποίησης και της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο κ. Γιάννης Μαστρογεωργίου, Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, Προεδρία της Κυβέρνησης είπε ότι «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η πιο συγκλονιστική τεχνολογία που έχει βιώσει η ανθρωπότητα. Ακόμα όμως πλάθεται ο αντίκτυπος της στην οικονομία, την κοινωνία και τους θεσμούς. Η Ελλάδα εδώ και 2 χρόνια διαθέτει συγκροτημένη στρατηγική για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, μια δουλειά που συντόνισε η ειδική γραμματεία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Τώρα χρειάζεται ενημέρωση και διάχυση της τεχνολογίας στις χιλιάδες ΜμΕ. Συγχαρητήρια στο ΕΒΕΑ και τον Γιάννη Μπρατάκο που αναδεικνύει τις προεκτάσεις της ΑΙ στην οικονομία και την παραγωγή».

Η κα Ρόζα Κούρταλη, Αναπληρώτρια Πρόεδρος Μεταποιητικού Τμήματος ΕΒΕΑ, υπογράμμισε ότι «στη βιομηχανία, η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταφράζεται σε αυτοματοποίηση, μείωση λαθών, βελτιστοποίηση παραγωγής και εξοπλισμού, προγνωστική συντήρηση, καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων και ενέργειας. Ωστόσο, η πραγματική αξία προκύπτει μόνο όταν οι λύσεις ενσωματώνονται σε καθημερινές διαδικασίες και απαντούν σε υπαρκτά προβλήματα. Στην καρδιά αυτής της επιτυχημένης εφαρμογής βρίσκονται οι άνθρωποι. Ως γνώστες των διαδικασιών, είναι οι μόνοι που μπορούν να μετατρέψουν την τεχνολογία σε πρακτικό όφελος. Η επιτυχία της ενσωμάτωσης αυτής απαιτεί στενή συνεργασία διαφορετικών ρόλων, όπως μηχανικών και διοίκησης, καθώς και συνεχή εκπαίδευση η καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων. Οι εργαζόμενοι δεν ανταγωνίζονται την ΤΝ, αλλά συνεργάζονται μαζί της για καλύτερες αποφάσεις. Η πρόκληση είναι πόσο γρήγορα οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να ενσωματώσουν την αλματώδη εξέλιξη της ΤΝ στη στρατηγική τους ανάπτυξη».