Μπισκότα Παπαδοπούλου: Στρατηγική επένδυση στον Βόλο ύψους 59,6 εκατ. ευρώ – Δεκάδες νέες θέσεις εργασίας

Σε δημόσια διαβούλευση έως την 1η Ιουνίου βρίσκεται το επενδυτικό σχέδιο της Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών Διατροφής Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. για την επέκταση του εργοστασίου της στον Βόλο, με στόχο την ένταξή του στις Στρατηγικές Επενδύσεις.

Η επένδυση, ύψους 59,59 εκατ. ευρώ, αφορά την αναβάθμιση και επέκταση της μονάδας στη ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, με νέες εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης. Στόχος είναι η αύξηση της παραγωγής, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών, η βελτίωση της ποιότητας και η ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στις διεθνείς αγορές.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία τουλάχιστον 30 νέων θέσεων εργασίας, ενώ η εταιρεία ζητά να ενταχθεί στην κατηγορία των «Εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας», ώστε να λάβει φορολογικά και αδειοδοτικά κίνητρα.

Η επένδυση αφορά την επέκταση της υφιστάμενης παραγωγικής μονάδας της εταιρείας στηνΑ’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου. Στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας στις διεθνείς αγορές.Το εργοστάσιο της εταιρείας στον Βόλο λειτουργεί από το 1980 και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα αποκτήσει νέες εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης.

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από businessnews)