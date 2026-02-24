Μητσοτάκης: Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα αποφασιστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στα τέλη του Μαρτίου

«Εκκρεμεί ακόμα η νέα αύξηση – αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, η οποία και θα αποφασιστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στα τέλη του Μαρτίου» δήλωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και καλή Σαρακοστή.

Η σημερινή μας συνεδρίαση αφορά τον προγραμματισμό των παραγωγικών Υπουργείων για το 2026. Οι κεντρικοί στόχοι έχουν ήδη τεθεί και προσδιοριστεί και από τον Προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.

Η δυναμική συνέχιση των ρυθμών ανάπτυξης, οι οποίοι πρέπει να παραμένουν σταθερά πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έτσι ώστε να μπορούμε να πετύχουμε πραγματική σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η συνέχιση των πολύ θετικών αποτελεσμάτων στην αγορά εργασίας, με την ανεργία να αποκλιμακώνεται ακόμα περισσότερο με σκοπό να φτάσουμε στα ιστορικά χαμηλά.

Αυτό, βέβαια, σε συνδυασμό με μία πιο μακροσκοπική προσέγγιση του τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά εργασίας. Είναι δεδομένο ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια πάρα πολλά πράγματα στην αγορά εργασίας και εκτιμώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και μέσα από την οπτική γωνία του συστήματος εκπαίδευσης, αλλά σίγουρα μέσα από την οπτική των πολιτικών μας για τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, αλλά και για την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, όπου νομίζω ότι έχουμε ακόμα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Κεντρικός σκοπός, προφανώς, παραμένει και η αντιμετώπιση του επίμονου προβλήματος της ακρίβειας. Πιστεύω ότι με τη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής για τον καταναλωτή κάνουμε σημαντικά βήματα έτσι ώστε να έχουμε μία καλύτερη κατανόηση του τι πραγματικά συμβαίνει σήμερα στην αγορά, με δυνατότητα στοχευμένων παρεμβάσεων εκεί όπου η Αρχή θα κρίνει ότι είναι απαραίτητο.

Και βέβαια, ως προς την γενικότερη δημοσιονομική πορεία, νομίζω ότι η απαρέγκλιτη εκτέλεση του προϋπολογισμού, με την επίτευξη των στόχων σχετικά με τα πρωτογενή πλεονάσματα αλλά και τους στόχους της αποκλιμάκωσης του χρέους, είναι το πλαίσιο το οποίο δημιουργεί το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις υπόλοιπες πολιτικές μας.

Οι πολίτες, ήδη, είδαν τα πρώτα αποτελέσματα των σημαντικών μειώσεων στους φορολογικούς συντελεστές, έτσι όπως αυτοί νομοθετήθηκαν στα τέλη του περασμένου έτους. Δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν περισσότερα παιδιά και ειδικότερα οι νέοι, αντιλαμβάνονται ότι οι πολιτικές αυτές έχουν πραγματικό αποτύπωμα στο δικό τους διαθέσιμο εισόδημα.

Και βέβαια, εκκρεμεί ακόμα η νέα αύξηση – αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, η οποία και θα αποφασιστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στα τέλη του Μαρτίου.