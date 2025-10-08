Μετωπική σύγκρουση με την ακρίβεια: Έρχονται μειώσεις σε 1.000 προϊόντα και σαρωτικοί έλεγχοι

Με μειώσεις τιμών σε τουλάχιστον σε 1.οοο προϊόντα και τη νομοθέτηση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς εντός Οκτωβρίου το υπουργείο Ανάπτυξης θα προσπαθήσει να περιορίσει την ακρίβεια σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα και να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες προκειμένου οι τιμές των προϊόντων να είναι πιο ανταγωνιστικές.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Την ίδια στιγμή αποκαλυπτική είναι έρευνα της Marc που δημοσίευσε χθες η Realnews, σύμφωνα με την οποία η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους περισσότερους πολίτες.

Μειώσεις τιμών

Αναλυτικότερα, έως το τέλος της εβδομάδας θα έχουν περάσει στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι πρώτες μειώσεις στις τιμές προϊόντων. Στόχος είναι οι μειώσεις στις τιμές να ξεπερνούν το 5%, σε κάποιες περιπτώσεις να φτάνουν ακόμη και το 20% και να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου. Την ίδια στιγμή όμως νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά προκαλούν πονοκέφαλο στους καταναλωτές.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών αγαθών ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα ανέρχεται στο 2,6%. Μάλιστα οι ετήσιες ανατιμήσεις στο κρέας φτάνουν το 7,5% και συγκεκριμένα στο μοσχαρίσιο στο 15,7%.

Μπαράζ ελέγχων

Με την ακρίβεια να πλήττει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, εντείνονται οι έλεγχοι σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από την παραγωγή και των πρωτογενή τομέα, μέχρι τους μεσάζοντες και τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Έως το τέλος Οκτωβρίου θα έχει νομοθετηθεί, εκτός μεγάλου απροόπτου, η ίδρυση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, που θα ενοποιήσει όλους τους υφιστάμενους ελεγκτικούς μηχανισμούς και θα διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς προς όφελος του πολίτη.

Έρευνα της Marc

Το σημαντικό πρόβλημα της ακρίβειας αναδεικνύει η πανελλαδική έρευνα της Marc που πραγματοποιήθηκε από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου. καθώς το 48,1% των ερωτηθέντων, δηλαδή ένας στους δύο πολίτες επισημαίνουν ότι χρειάζεται να κάνουν περικοπές για να καλύψουν τα απολύτως αναγκαία ενώ το 12,7% των οικογενειών έχουν εισοδήματα τα οποία δεν φτάνουν ούτε για τα αναγκαία και χρειάζονται επιπλέον χρήματα για να καλύψουν τις απολύτως βασικές τους ανάγκες. Ουσιαστικά, στην έρευνα της Marc καταγράφεται ότι η ακρίβεια δυσκολεύει 6 στα 10 νοικοκυριά.

Επίσης, το 65,4% των ερωτηθέντων εντοπίζει την ακρίβεια κυρίως στα είδη διατροφής που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να το αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι. Επίσης, το 57,6% εντοπίζει την ακρίβεια στο ρεύμα και το 48,2% στα ενοίκια.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί περισσότερο την τελευταία πενταετία σε σχέση με άλλες δαπάνες όπως είναι τα ενοίκια και το ρεύμα. Αξιοσημείωτο είναι πως οι νέοι κάτω των 45 ετών και οι μισθωτοί εντοπίζουν την ακρίβεια περισσότερο στα ενοίκια ενώ οι άνδρες και οι δημόσιοι υπάλληλοι πρωτίστως στο κόστος του ρεύματος.

Στην κερδοσκοπία και στα καρτέλ αποδίδουν 6 στους 10 καταναλωτές την ακρίβεια ενώ 3 στους 10 ερωτηθέντες αναφέρουν ότι για τις υψηλές τιμές ευθύνονται οι ελλιπείς έλεγχοι. Επίσης 7 στους 10 καταναλωτές είναι υπέρ της επιβολής προστίμων στα σούπερ μάρκετ ενώ 6 στους 10 συμφωνούν με τη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία των καταναλωτών. Επίσης, το 85% των ερωτηθέντων πιστεύουν πώς πρέπει να θεσπιστεί πλαφόν στα κέρδη των σούπερ μάρκετ ώστε να μην αυξάνουν τις τιμές.