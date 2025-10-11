Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Πού θα κυμανθούν φέτος οι τιμές σε ζαχαροπλαστεία και σούπερ μάρκετ

Στα ίδια επίπεδα με τα περσινά αναμένεται να κυμανθούν φέτος οι τιμές πώλησης στα δύο παραδοσιακά γλυκά που πρωταγωνιστούν στο τραπέζι των Ελλήνων καταναλωτών κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, δηλαδή στα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες.

Της Κατερίνας Φεσσά

Αυτό φαίνεται πως θα ισχύσει τόσο στα ζαχαροπλαστεία όσο και στα σούπερ μάρκετ της χώρας.

Τα ζαχαροπλαστεία

«Οι μέσες πανελλαδικές τιμές στους κουραμπιέδες και στα μελομακάρονα κυμαίνονται από 12 έως και 17 ευρώ το κιλό στα ζαχαροπλαστεία» αναφέρει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ελλάδας, Ιωάννης Γλυκός μιλώντας στο enikonomia.gr

Και εξηγεί τον λόγο για τον οποίο δεν προβλέπεται να υπάρξουν ανατιμήσεις. «Αυτή τη στιγμή η τιμή στο βούτυρο είναι μειωμένη κατά 20% σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή φέτος κοστίζει 10 με 11 ευρώ το κιλό καλής ποιότητας από 14 με 15 ευρώ που πωλούνταν πέρυσι.

Ωστόσο η τιμή πώλησης της ζάχαρης καταγράφει μια αύξηση της τάξεως του 5% με 10% και διαμορφώνεται σήμερα στα 0,70 ευρώ το κιλό από 0,65 ευρώ το κιλό που πωλούνταν πέρυσι» υπογραμμίζει.

Επίσης αναφέρεται και στα μελομακάρονα με τη σοκολάτα. «Η μέση πανελλαδική τιμή πώλησης στα μελομακάρονα με σοκολάτα κυμαίνεται μεταξύ 14 ευρώ με 18 ευρώ το κιλό, δηλαδή όσο με πέρυσι. Και αυτό επειδή η τιμή της σοκολάτας δεν αυξάνεται σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα» σημειώνει.

Tι ισχύει στα σούπερ μάρκετ

Παρόμοια αναμένεται να είναι και η εικόνα στα αντίστοιχα προϊόντα των σούπερ μάρτκετ. Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς στο enikonomia.gr, οι μέσες πανελλαδικές τιμές πώλησης στους κουραμπιέδες και στα μελομακάρονα εκτιμάται πως θα κινηθούν φέτος στα περσινά επίπεδα δηλαδή στα 12 ευρώ με 13 ευρώ το κιλό.