Μασούτης: Προσύμφωνο για την εξαγορά του 100% της Κρητικός

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. και η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός Α.Ε. ανακοινώνουν την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού- προσυμφώνου για την εξαγορά του 100% της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός Α.Ε. από την Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.

Η συμφωνία θα υποβληθεί για έγκριση στην αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

Οι δύο εταιρείες εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη της διαδικασίας και την από κοινού προσήλωση στην επιχειρησιακή συνέχεια, τη διατήρηση της απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των καταναλωτών σε όλη την Ελλάδα.

Για τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά, στήριξη της εγχώριας παραγωγής και του δικτύου συνεργατών της, με σεβασμό στους ανθρώπους της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός Α.Ε., τους καταναλωτές και τους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους.