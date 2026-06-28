«Λάρισα Θερμοηλεκτρική»: Στην τελική ευθεία η επιλογή αναδόχου για την επένδυση των 600 εκατ. ευρώ

Η κατασκευή της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στη Λάρισα περνά σταδιακά στη φάση της υλοποίησης, καθώς η ΔΕΠΑ Εμπορίας και οι υπόλοιποι μέτοχοι της επένδυσης επιταχύνουν τις απαιτούμενες διαδικασίες για ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα που δρομολογούνται σήμερα στην Ελλάδα. Στο επενδυτικό σχήμα συμμετέχουν η ΔΕΠΑ Εμπορίας με ποσοστό 35%, η Clavenia Ltd με 38,5%, η EUSIF Larissa με 6,5% και η Volton με 10%.

Παράλληλα με την επέκταση της Atlantic SEE στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), η ΔΕΠΑ Εμπορίας, σε συνεργασία με ισραηλινά επενδυτικά κεφάλαια, προωθεί την ανάπτυξη της νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου στη Θεσσαλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ολοκληρωθεί η επιλογή του αναδόχου που θα αναλάβει την κατασκευή, καθώς η αξιολόγηση των προσφορών βρίσκεται πλέον στο τελικό της στάδιο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι προβάδισμα εμφανίζει κοινοπραξία της ΤΕΡΝΑ με κινεζικό κατασκευαστικό όμιλο, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί οριστικά η διαγωνιστική διαδικασία. Με την ανάδειξη του αναδόχου αναμένεται να ακολουθήσει και η τελική επενδυτική απόφαση (Final Investment Decision – FID) από τους μετόχους του έργου.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της επένδυσης αποτελεί η εξασφάλιση του βασικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, έχει ήδη δεσμευθεί αεριοστρόβιλος της Mitsubishi Power, γεγονός που ενισχύει την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, σε μια περίοδο όπου οι χρόνοι παράδοσης αντίστοιχου εξοπλισμού παραμένουν ιδιαίτερα μεγάλοι σε διεθνές επίπεδο.

Η νέα μονάδα θα διαθέτει καθαρή εγκατεστημένη ισχύ 792 MW, ενώ το συνολικό ύψος της επένδυσης υπολογίζεται περίπου στα 600 εκατ. ευρώ, κατατάσσοντάς την ανάμεσα στα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στη χώρα. Η ολοκλήρωση της κατασκευής προβλέπεται μέσα στην επόμενη διετία, με στόχο η εμπορική λειτουργία να ξεκινήσει το 2029.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί. Ο αεριοστρόβιλος της Mitsubishi Power έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί στο μέλλον να λειτουργεί με μείγμα φυσικού αερίου και υδρογόνου, με ποσοστό υδρογόνου έως και 20%. Η συγκεκριμένη δυνατότητα ενισχύει τη συμβολή της μονάδας στην ενεργειακή μετάβαση προς καθαρότερες μορφές ενέργειας. Παρότι ο εξοπλισμός αυτός έχει υψηλότερο κόστος, προσφέρει αυξημένη ενεργειακή απόδοση και, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η συγκεκριμένη τεχνολογία αναμένεται να εφαρμοστεί για πρώτη φορά σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη.

Το έργο υλοποιείται μέσω της εταιρείας «Λάρισα Θερμοηλεκτρική», στην οποία συμμετέχουν η ΔΕΠΑ Εμπορίας (35%), η Clavenia Ltd (38,5%), η EUSIF Larissa (6,5%) και η Volton (10%).

Οι επενδυτές δεν περιορίζονται μόνο στην κατασκευή της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, αλλά σχεδιάζουν την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού οικοσυστήματος στην περιοχή. Στα σχέδιά τους περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συστήματα μπαταριών, μονάδα παραγωγής υδρογόνου, έργα δέσμευσης και αξιοποίησης διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και η δημιουργία ενός σύγχρονου Data Center, το οποίο θα τροφοδοτείται μέσω μακροχρόνιας σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) από τη νέα μονάδα.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο τόσο στη διοίκηση όσο και στη λειτουργία της επένδυσης. Εκτός από τη συμμετοχή της στη διοίκηση της εταιρείας, θα αναλάβει τη διαχείριση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (energy management), ενώ θα καλύπτει και τις ανάγκες της μονάδας σε φυσικό αέριο με όρους αγοράς.

Η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της ΔΕΠΑ Εμπορίας για ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής και για διεύρυνση της δραστηριότητάς της σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα. Μέσω της νέας μονάδας, η εταιρεία ενισχύει τον ρόλο της τόσο ως προμηθευτής φυσικού αερίου όσο και ως παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και στην προώθηση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι η επένδυση θα αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για τη Θεσσαλία, ενισχύοντας τη θέση της ως νέου ενεργειακού κέντρου της χώρας. Η δημιουργία συνεργειών με μελλοντικά έργα αποθήκευσης ενέργειας και καθαρών τεχνολογιών αναμένεται να αναβαθμίσει περαιτέρω τον ρόλο της περιοχής στον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό.

kosmoslarissa.gr (*Με πληροροφίες από energymag.gr)