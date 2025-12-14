Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα σήμερα: Το ωράριο λειτουργίας – Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Σε εορταστικούς ρυθμούς έχει μπει η αγορά από την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, καθώς τα εμπορικά καταστήματα άρχισαν επίσημα τη λειτουργία τους με το εορταστικό ωράριο.

Συγκεκριμένα, οι Εμπορικοί Σύλλογοι της χώρας έχουν ήδη ανακοινώσει τα προτεινόμενα ωράρια για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, διευκολύνοντας έτσι καταναλωτές και επιχειρηματίες ενόψει της αυξημένης κίνησης των εορτών.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας:

Κυριακή 14/12/2025: 11:00 – 16:00

Δευτέρα 15/12/2025: 09:00 – 16:00

Τρίτη 16/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 17/12/2025: 09:00 – 21:00

Πέμπτη 18/12/2025: 09:00 – 21:00

Παρασκευή 19/12/2025: 09:00 – 21:00

Σάββατο 20/12/2025: 09:00 – 18:00

Κυριακή 21/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22/12/2025: 09:00 – 21:00

Τρίτη 23/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 24/12/2025: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 25/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12/2025: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 01/01/2026: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ

Ανοιχτά μαγαζιά σήμερα

Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 16:00, ενώ τα μαγαζιά στα εμπορικά κέντρα μπορούν να έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας έως και τις 20:00.

Κυριακή 14/12: Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά

ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go

Ο Βασιλόπουλος θα ανοίξει τις δύο Κυριακές πριν τις παραμονές των εορτών, ωστόσο σήμερα θα λειτουργήσουν μόνο τα καταστήματα Shop & Go που μένουν ανοιχτά μέχρι τις 22:00.

Σκλαβενίτης

Σήμερα θα είναι κλειστά τα καταστήματά του, με εξαίρεση το μεγάλο κατάστημα στο Mall στο Μαρούσι.

Μασούτης

Από 11:00 έως τις 16:00 θα λειτουργήσει η αλυσίδα στις περιοχές που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της

Market In

Δεν θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα στις 14/12. Τις επόμενες δύο Κυριακές θα ανοίξει κανονικά.

My Market

Ανοιχτά θα είναι τα μαγαζιά με ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 έως τις 16:00. Οι καταναλωτές μπορούν να δουν τη λίστα στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Κάποια καταστήματα παραμένουν ανοιχτά και μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα

LIDL

Και η αλυσίδα του Lidl θα έχει σήμερα, 14/12 κάποια καταστήματα ανοιχτά. Μπορείτε να βρείτε το κατάστημα που θέλετε στην ιστοσελίδα της.