Κυβερνοεπίθεση στη Euroxx: Δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων

Η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ αντιμετώπισε ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεσης, σύμφωνα με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο διαχειρίστηκε άμεσα.

Όπως αναφέρει η χρηματιστηριακή εταιρεία, για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε προσωρινή προληπτική διακοπή λειτουργίας ορισμένων συστημάτων.

Η αποκατάσταση γίνεται με σταδιακή επαναφορά όλων των συστημάτων με γνώμονα πάντοτε την απόλυτη προστασία της αγοράς και του επενδυτικού κοινού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς ή διαρροής δεδομένων και η διερεύνηση συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ