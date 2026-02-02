Κτηνοτρόφοι σε απόγνωση: Διαμαρτυρίες ότι δεν εφαρμόζεται στην πράξη η αναστολή πληρωμής φόρων και εισφορών παρά τη θανάτωση των ζώων τους

Πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες κτηνοτρόφων, που είδαν τα ζώα τους να νοσούν με ευλογιά των αιγοπροβάτων και τελικά να θανατώνονται, ότι στην πράξη δεν εφαρμόζεται η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που είχε αποφασιστεί προκειμένου να δοθεί μία «ανάσα» στους πληγέντες.

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση κτηνοτρόφου από τον Αλμυρό Μαγνησίας, που φέρνει στο φως το enikos.gr. Τα πρόβατά του μολύνθηκαν από ευλογιά και θανατώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2024, αλλά συνεχίζει να λαμβάνει κανονικά ειδοποιητήρια για να πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές του.

Της Εύης Κατσώλη

Με απόφαση που είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ της 17ης Οκτωβρίου 2025, το άρθρο 96 προβλέπει ότι «για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις οποίες επιβάλλεται το μέτρο της καθολικής θανάτωσης ζώων, στο πλαίσιο επιβολής μέτρων ελέγχου και περιορισμού της νόσου κατηγορίας Α’ βάσει του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2016/ 429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016 (…) από την ημερομηνία επιβολής του μέτρου και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026: αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, περιλαμβανομένων όσων καθίστανται απαιτητές μετά την ημερομηνία αυτή προς τον e- ΕΦΚΑ και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής που έχουν προκύψει από εκκαθαρίσεις εισφορών ή δόσεων από υπαγωγή σε άλλη ρύθμιση, των οποίων η προθεσμία καταβολής λήγει εντός του διαστήματος αναστολής».

Επίσης βάσει του ίδιου άρθρου «αναστέλλεται η είσπραξη των βεβαιωμένων στην ΑΑΔΕ οφειλών, οι οποίες κατά την επιβολή του μέτρου έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και παρατείνονται έως τις 31.12.2026 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών».

Ωστόσο φαίνεται ότι η απόφαση αυτή σε ορισμένες περιπτώσεις μένει στα «χαρτιά». Κτηνοτρόφοι που χύνουν ακόμα δάκρυα για τα θανατωμένα ζώα τους και όπως λένε, καταστράφηκαν οικονομικά, βλέπουν τα «ραβασάκια» για την τακτοποίηση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων να καταφτάνουν κανονικά απαιτώντας την αποπληρωμή οφειλών.

Του ζητούν να πληρώσει εισφορές παρά τη θανάτωση των 55 ζώων

Το enikos.gr φέρνει σήμερα στο φως μια τέτοια περίπτωση, κτηνοτρόφου της Μαγνησίας, του οποίου τα ζώα και συγκεκριμένα 55 πρόβατα θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς και παρ’ όλα αυτά εκείνος καλείται να πληρώσει κανονικά το ποσό των 145,63 ευρώ στον e- ΕΦΚΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές του παρά την απόφαση αναστολής. Όπως φαίνεται στο ειδοποιητήριο του e- ΕΦΚΑ πρόκειται για τις εισφορές του Δεκεμβρίου 2025 που θα έπρεπε να εξοφληθούν έως τις 30 Ιανουαρίου 2026.

Η απόφαση για θανάτωση των ζώων του συγκεκριμένου κτηνοτρόφου ελήφθη από την Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο που δημοσιεύει το enikos.gr, «κηρύσσεται μολυσμένη από ευλογιά η εκμετάλλευση προβάτων του κτηνοτρόφου Γ. Τ. στην Ευξεινούπολη του Δήμου Αλμυρού Μαγνησίας» και αποφασίζονται:

Η επιτόπου θανάτωση όλων των ζώων της εκμετάλλευσης και η καταστροφή αυτών. Η καταστροφή των πτωμάτων των ζώων των ευαίσθητων ειδών που πεθαίνουν μέσα στην εκμετάλλευση υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας Οι ζωοτροφές, τα σκεύη, τα αντικείμενα, η κόπρος κ.α. καταστρέφονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων. Μετά την εκτέλεση των εργασιών, καθαρίζονται και απολυμαίνονται οι εγκαταστάσεις ενσταβλισμού, οι γύρω χώροι, τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά τους καθώς και κάθε υλικό που μπορεί να έχει μολυνθεί. Η επανεισαγωγή στην εκμετάλλευση ζώων των ευαίσθητων ειδών επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας και μετά από χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από αυτό».

Μάλιστα, στο πρακτικό της Περιφέρειας Θεσσαλίας φαίνεται και η ημερομηνία θανάτωσης, – στις 28 Δεκεμβρίου 2024 – αλλά και ο συνολικός αριθμός των ζώων που εντοπίστηκαν μολυσμένα και θανατώθηκαν (55).

Αλαλούμ

Τι συμβαίνει όμως, και ενώ ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος, όπως και άλλοι, ενώ έχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τα ζώα τους θανατώθηκαν, καλούνται να πληρώνουν φόρους και εισφορές παρά και την απόφαση της Πολιτείας για αναστολή;

Γιατί επικρατεί για ακόμη μία φορά αλαλούμ ως προς την εφαρμογή της απόφασης;

Πηγές από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΔΟΥ και των ασφαλιστικών φορέων, επισημαίνουν ότι δημιουργείται πρόβλημα στην εφαρμογή λόγω της έλλειψης διαλειτουργικότητας των συστημάτων.

Όπως λένε οι ίδιες πηγές τοπικών υπηρεσιών, η ΑΑΔΕ και ο e- ΕΦΚΑ δεν γνωρίζουν εξατομικευμένα ποιοι κτηνοτρόφοι έχουν πληγεί και ποιοι όχι και στέλνουν κανονικά και αυτοματοποιημένα τα ειδοποιητήρια με τις οφειλές προς όλους. Δεν υπάρχει κάποια κεντρική οδηγία ως προς τον τρόπο εφαρμογής και μόνο όταν κάποιος από τους πληγέντες απευθυνθεί προσωπικά στις αρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να δοθεί λύση.

Πάντως οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται και ζητούν άμεσα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να μη γίνονται για ακόμη μια φορά η γραφειοκρατία και η έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών εμπόδια στον διαρκή αγώνα επιβίωσης που έτσι και αλλιώς δίνουν.

Βασίλης Κόκκαλης: Να συντονιστούν οι σχετικές υπηρεσίες και να δοθεί λύση

Ο βουλευτής Λάρισας και τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης έχει γίνει και ο ίδιος αποδέκτης ανάλογων καταγγελιών και διαμαρτυριών από πληγέντες κτηνοτρόφους.

Μιλώντας στο enikos.gr, τόνισε ότι «δυστυχώς το λιγότερο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να εφαρμοστεί στην πράξη η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων προς τους ανθρώπους αυτούς που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα».

Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, «καλώ τους συναρμόδιους υπουργούς να συντονίσουν τις σχετικές υπηρεσίες προκειμένου οι πληγέντες κτηνοτρόφοι να τύχουν της αναστολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων».

Σύμφωνα με τον κ. Κόκκαλη, «κτηνοτρόφοι που έχουν υποστεί ολοκληρωτική οικονομική καταστροφή παραμένουν εκτεθειμένοι και απροστάτευτοι, την ώρα που δίνουν αγώνα επιβίωσης. Απαιτούμε την άμεση και καθολική εφαρμογή της προβλεπόμενης αναστολής, σαφείς και δεσμευτικές οδηγίες προς όλες τις Δ.Ο.Υ., καθώς και ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τη διασφάλιση της οικονομικής τους επιβίωσης».