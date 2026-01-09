Κομισιόν: Τι σημαίνει για την Ελλάδα η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur

Πράσινο φως στη συμφωνία Mercosur δίνουν οι περισσότερες χώρες της ΕΕ, βάσει της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Συμβούλιο, σε επίπεδο πρέσβεων στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, κατά τη συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο πρέσβεων, διαφαίνεται ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη για την έγκριση και υπογραφή της συμφωνίας. Υπάρχει επαρκής υποστήριξη για την επίτευξη «ειδικής πλειοψηφίας» που απαιτείται για την έγκριση της συμφωνίας Mercosur, δηλαδή τουλάχιστον 15 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Βάσει της διαδικασίας, οι πρωτεύουσες της ΕΕ έχουν προθεσμία έως τις 6 μ.μ. ώρα Ελλάδας για να επιβεβαιώσουν γραπτώς τις ψήφους τους και ως εκ τούτου, η επίσημη έγκριση της συμφωνίας θα ανακοινωθεί αργότερα εντός της ημέρας.

Η Γαλλία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία και η Αυστρία, που έχουν δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν, δεν συγκεντρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό για να μπλοκάρουν τη συμφωνία. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η μετατόπιση της Ιταλίας, που συντάχθηκε με τις χώρες που τη στηρίζουν, δηλώνοντας ικανοποίηση από τις πρόσθετες εγγυήσεις που έλαβε για τον αγροτικό τομέα.

Με την έγκριση της συμφωνίας, τα κράτη-μέλη εξουσιοδοτούν την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να μεταβεί το Σαββατοκύριακο στην Παραγουάη για την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας στις 12 Ιανουαρίου.

Η συμφωνία αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει η ΕΕ, αν και θα απαιτήσει ακόμη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν τεθεί σε ισχύ. Σύμφωνα με την Κυπριακή Προεδρία, οι διμερείς εγγυήσεις ασφαλείας που δόθηκαν για ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα, συνάδουν με τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δημιουργία ευκαιριών για τους ευρωπαίους αγρότες

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα ανοίξει στους ευρωπαίους αγρότες και παραγωγούς τροφίμων πρόσβαση στις χώρες της Mercosur. Οι χώρες αυτές είναι αναπτυσσόμενες και δυναμικές αγορές, αλλά διατηρούν υψηλά εμπόδια εισόδου.

Η παροχή μεγαλύτερης πρόσβασης σε αυτές τις αγορές στους αγρότες και τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ θα τους εξασφαλίσει το πλεονέκτημα του πρωτοπόρου και μια πιο ασφαλή θέση τα επόμενα χρόνια.

Ταυτόχρονα, η συμφωνία θα προστατεύσει τους αγρότες της Ευρώπης από αδικαιολόγητες πιέσεις της αγοράς, και:

Θα καταργήσει τους υψηλούς δασμούς και τις επαχθείς διαδικασίες για μια σειρά εξαγωγών γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ

Θα ενισχύσει τη θέση στην αγορά των παραδοσιακών τροφίμων της ΕΕ, προστατεύοντάς τα από τις απομιμήσεις

Θα προστατεύσει τους αγρότες της ΕΕ από την αύξηση των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων διατροφής στην ΕΕ εντός των συμφωνηθέντων ορίων

Θα διατηρήσει τους αυστηρούς κανόνες της ΕΕ σχετικά με την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών και την ασφάλεια των τροφίμων, χωρίς καμία εξαίρεση

Συμφωνία Mercosur: Τι σημαίνει για την Ελλάδα

H Κομισιόν, με ειδικό ενημερωτικό σημείωμα, απευθύνεται ξεχωριστά σε κάθε κράτος- μέλος και αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της εμπορικής συμφωνίας Mercosur.

Όπως σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Mercosur σημαίνει ότι:

Οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν πολύ μεγαλύτερη ευκολία να δραστηριοποιούνται στις χώρες της Mercosur.

Οι ελληνικές εταιρείες θα μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες πιο εύκολα και με χαμηλότερο κόστος.

Οι Έλληνες παραγωγοί (βιομηχανικών και διατροφικών προϊόντων) και οι αγρότες θα μπορούν να εξάγουν περισσότερα προϊόντα.

Τα ελληνικά εδέσματα θα πωλούνται σε μεγαλύτερες ποσότητες και σε υψηλότερες τιμές.

Το εμπόριο είναι σημαντικό για την ελληνική οικονομία

631.000 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα υποστηρίζονται από τις εξαγωγές της Ελλάδας και της ΕΕ προς τον υπόλοιπο κόσμο*

Αυτό αντιστοιχεί σε 1 στις 8 θέσεις εργασίας

Η Ελλάδα και η Mercosur έχουν στενές εμπορικές σχέσεις:

Συνολικό εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Mercosur: 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ**

Μείωση των δασμών στο μηδέν, περισσότερες και φθηνότερες εξαγωγές

Η συμφωνία θα καταργήσει τους δασμούς στο 91% όλων των προϊόντων, ωφελώντας ουσιαστικά όλες τις ελληνικές εξαγωγές.

*Περιλαμβάνει τις ελληνικές θέσεις εργασίας που υποστηρίζονται από τις εξαγωγές σε χώρες εκτός της ΕΕ και τις θέσεις εργασίας που συνδέονται με τις εξαγωγές από άλλες χώρες της ΕΕ προς τον υπόλοιπο κόσμο.

**Εμπόριο αγαθών (2024) και υπηρεσιών (2023).

Νέες ευκαιρίες για τους Έλληνες αγρότες

Επί του παρόντος, τα γεωργικά προϊόντα διατροφής αντιπροσωπεύουν μόλις το 5% των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ προς τη Mercosur, λόγω των απαγορευτικών δασμών και άλλων περιορισμών που ισχύουν σήμερα στις χώρες της Mercosur.

Προς το παρόν, οι δασμοί της Mercosur που φτάνουν έως και το 55% στα γεωργικά προϊόντα διατροφής της ΕΕ ουσιαστικά κλείνουν την αγορά για τα προϊόντα της ΕΕ.

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα καταργήσει αυτούς τους δασμούς, βοηθώντας τους Έλληνες αγρότες να αυξήσουν τις εξαγωγές τους προς την περιοχή αυτή.

Οι ελληνικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής προς τη Mercosur σε αριθμούς:

Προστασία των ξεχωριστών ελληνικών τροφίμων και ποτών

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα προστατεύσει 344 προϊόντα τροφίμων και ποτών της ΕΕ από απομιμήσεις στις χώρες της Mercosur. Αυτή η προστασία συμβάλλει στην αύξηση της διακριτότητας αυτών των προϊόντων. Αυτό θα συμβάλει στην πώληση περισσότερων ελληνικών προϊόντων και σε πιο ακριβές τιμές, καθώς η τιμή πώλησης των προϊόντων που προστατεύονται από Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΟΠ) είναι μεταξύ 2 και 3 φορές υψηλότερη από αυτή των κανονικών προϊόντων.

Η Συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα προστατεύσει τα 21 ελληνικά ΠΟΠ προϊόντα:

Ελιά Καλαμάτας (Επιτραπέζιες ελιές)

Καλαμάτα (Καλαμάτα) (Ελαιόλαδο)

Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera) (Τυριά)

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης (Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης) (Ελαιόλαδο)

Κονσερβολιά Αμφίσσης (Konservolia Amfissis) (Επιτραπέζια ελιά)

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα (Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα) (Φρούτες)

Κρόκος Κοζάνης (Κρόκος Κοζάνης) (Σαφράν)

Λυγουριό Ασκληπιείου (Λυγούρι Ασκληπιού) (Ελαιόλαδο)

Μανούρι (Μανούρι) (Μαλακό λακτόζηρο)

Μαστίχα Χίου (Φυσικά κόμμεα και ρητίνες)

Σητεία Λασιθίου Κρήτης (Ελαιόλαδο)

Φέτα (Φέτα) (Τυριά)

Αμύνταιο (Αμύνταιο) (Οίνος)

Μαντινεία (Μαντίνεια) (Οίνος)

Νάουσα (Οίνος)

Νεμέα (Nemea) (Οίνος)

Ρετσίνα Αττικής (Ρετσίνα Αττικής) (Οίνος)

Σάμος (Οίνος)

Σαντορίνη (Σαντορίνη) (Οίνος)

Τσίπουρο (αλκοολούχα ποτά)

Υποστήριξη των Ελλήνων αγροτών σε περίπτωση διαταραχών της αγοράς

Θα ληφθούν σημαντικά μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των Ελλήνων αγροτών.

Θα τεθεί μέγιστο όριο (ποσόστωση) στην ποσότητα των γεωργικών προϊόντων διατροφής που εισάγονται από τη Mercosur και επωφελούνται από χαμηλότερους δασμούς:

99.000 τόνοι βοείου κρέατος: αυτό αντιστοιχεί στο 1,5% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ·

25.000 τόνοι χοιρινού κρέατος: 0,1% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ, και

180.000 τόνοι για πουλερικά: 1,3% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ ετησίως.

Η συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα διασφάλισης για την προστασία των αγροτών της ΕΕ από οποιαδήποτε αιφνίδια αύξηση των εισαγωγών. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα τέτοιο μέτρο περιλαμβάνεται σε συμφωνία της ΕΕ, ακόμη και για προϊόντα που ήδη υπόκεινται σε ποσόστωση.

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να βοηθήσει άμεσα και σθεναρά τους αγρότες στην απίθανη περίπτωση σημαντικής διαταραχής της αγοράς που συνδέεται με τη συμφωνία.

Τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ που προστατεύουν τους πολίτες της ΕΕ δεν θα τεθούν σε κίνδυνο με κανέναν τρόπο: όλα τα προϊόντα της Mercosur πρέπει να συμμορφώνονται με τους αυστηρούς κανονισμούς της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων.

Οι ισχυρές δεσμεύσεις βιωσιμότητας ισχύουν εξίσου για τους παραγωγούς και από τις δύο πλευρές.

Ευκολότεροι και φθηνότεροι τρόποι παροχής υπηρεσιών στη Mercosur

Η Ελλάδα και οι χώρες της Mercosur εξάγουν πολλές υπηρεσίες η μία στην άλλη.

Οι ελληνικές εξαγωγές υπηρεσιών προς τη Mercosur ανέρχονται σε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Το 2023, οι κύριες εξαγωγές υπηρεσιών αποτελούνταν από:

Μεταφορές: 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ

1,5 δισεκατομμύρια ευρώ Τουρισμός: 67 εκατομμύρια ευρώ

67 εκατομμύρια ευρώ Πολιτιστικά: 2 εκατομμύρια ευρώ

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα ανοίξει περαιτέρω την αγορά υπηρεσιών της Mercosur σε τομείς όπως:

Οικονομικά

Ταχυδρομικά

Τηλεπικοινωνίες

Μεταφορές

Ψηφιακό εμπόριο

Περιβαλλοντική

Βοηθώντας τις μικρές επιχειρήσεις της Ελλάδας να εξάγουν περισσότερες στη Mercosur

Το 97% όλων των Ελλήνων εξαγωγέων είναι μικρές επιχειρήσεις. Αυτές οι εταιρείες συχνά δυσκολεύονται να εξάγουν εκτός ΕΕ, καθώς αυτό συνεπάγεται επιπλέον κόστος και διοικητικές διαδικασίες.

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα αλλάξει αυτό προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες για τις μικρές επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται: