Κοινωνικό πακέτο για μισθωτούς και συνταξιούχους – Πώς θα γίνουν οι πληρωμές ύψους 1,2 δισ. ευρώ σε 4 εκατ. πολίτες

Η ενίσχυση των εισοδημάτων για ενστόλους, ενοικιαστές, δικαιούχους του επιδόματος των 250 ευρώ και νοικοκυριά θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο και θα ολοκληρωθεί λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Eνα στοχευμένο πακέτο άνω του 1,2 δισ. ευρώ θα κατευθυνθεί το προσεχές δίμηνο σε περίπου 4 εκατομμύρια πολίτες οι οποίοι θα δουν ενίσχυση των εισοδημάτων τους. Ενστολοι, συνταξιούχοι, ενοικιαστές αλλά και δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης θα λάβουν αυξήσεις και επιδόματα, με το χρονοδιάγραμμα πληρωμών να ξεκινά τον Νοέμβριο και να κορυφώνεται πριν από τα Χριστούγεννα. Στους ενστόλους οι αυξήσεις θα εμφανιστούν άμεσα στη μισθοδοσία του Νοεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσει η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ στους συνταξιούχους και η επιστροφή ενός ενοικίου σε εκατοντάδες χιλιάδες ενοικιαστές. Το 60% του επιδόματος θέρμανσης θα δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε τα νοικοκυριά να ενισχυθούν εγκαίρως για τη χειμερινή περίοδο, ενώ και οι αυξήσεις στις συντάξεις θα δοθούν με τη σύνταξη Ιανουαρίου προς τα τέλη Δεκεμβρίου. Οι ένστολοι θα δουν άμεσα την καθαρή αύξηση που ενισχύει το μηνιαίο εισόδημά τους, οι ενοικιαστές θα λάβουν για πρώτη φορά στοχευμένη επιστροφή ενός ενοικίου που μειώνει πρακτικά το ετήσιο κόστος στέγασης, οι συνταξιούχοι και οι ευάλωτες ομάδες θα λάβουν ως βοήθημα λίγο πριν από τις γιορτές τα 250 ευρώ, ενώ και οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης θα λάβουν την ενίσχυση που δικαιούνται μετριάζοντας το κόστος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Ενστολοι: Με τη μισθοδοσία του Νοεμβρίου καταβάλλονται οι αυξήσεις των ειδικών μισθολογίων, με αναδρομική ισχύ για τον Οκτώβριο, σε περίπου 151.000 στελέχη. Οι αυξήσεις κυμαίνονται μεταξύ 13% έως και 20%, ενώ το εύρος εξαρτάται από τον βαθμό και τα χρόνια υπηρεσίας. Κατά μέσο όρο, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα δουν αυξήσεις 145 ευρώ τον μήνα, ενώ για τα στελέχη της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού η μεσοσταθμική ενίσχυση είναι 111 ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη αύξηση στους μισθούς των ενστόλων ενώ η τέταρτη, σε διάστημα εννέα μηνών, θα έρθει τον Απρίλιο, όταν και θα δοθεί η τακτική αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος πλέον καλύπτει και το Δημόσιο.

Στην κατηγορία Α’ (ανώτεροι αξιωματικοί) η μέση αύξηση θα είναι 276 ευρώ τον μήνα.

Στην κατηγορία Β’ (υπαξιωματικοί) η μέση αύξηση θα είναι 128 ευρώ.

Στην κατηγορία Γ’ (ΟΒΑ κ.λπ.) η μέση αύξηση θα είναι 103 ευρώ.

Στην Αστυνομία η μέση αύξηση θα είναι 111 ευρώ: στην κατηγορία Α’ είναι 236 ευρώ, στην κατηγορία Β’ 128 ευρώ, στην κατηγορία Γ’ είναι 92 ευρώ και στην κατηγορία Δ’ (ειδικοί φρουροί) είναι 63 ευρώ τον μήνα μεικτά. Σε Πυροσβεστική και Λιμενικό ισχύει το ίδιο με την Αστυνομία, ίδιοι συντελεστές και μέση αύξηση 111 ευρώ, όπου και εκεί υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των κατηγοριών.

Ενοικιαστές: Σε 1.180.000 ανέρχονται τα νοικοκυριά που θα δουν να πιστώνεται ένα ενοίκιο στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους έως τα τέλη Νοεμβρίου. Το ποσό, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και τα 1.700 ευρώ, θα καταβληθεί αυτόματα στους δικαιούχους. Οι διασταυρώσεις από την ΑΑΔΕ για την επιστροφή ενοικίου ολοκληρώνονται σταδιακά, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι πληρούν όλα τα απαραίτητα κριτήρια.

– Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 του ετήσιου μισθώματος που καταβάλλουν, με ανώτατο ποσό έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ σε περίπτωση φοιτητικής κατοικίας το συνολικό πλαφόν μπορεί να φτάσει έως και 1.700 ευρώ. Δικαιούχοι είναι οι ενοικιαστές που δηλώνουν τη μίσθωση στην εφορία και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Για άγαμους το όριο είναι τα 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.

Για ζευγάρια, το όριο φτάνει τα 28.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ξεκινά από τα 31.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Παράλληλα, η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με αύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Οσοι εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία, θα πρέπει:

Να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης, εντόκως με το ετήσιο επιτόκιο 8,76%.

Να μείνουν εκτός επιδότησης για τρία χρόνια.

Επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες: Στο τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ σε περίπου 1,4 εκατ. δικαιούχους – περίπου 1,1 εκατ. είναι οι συνταξιούχοι και 300.000 οι δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων ή ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Για τους συνταξιούχους ισχύει ηλικιακό όριο 65 ετών και συγκεκριμένα κριτήρια: ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους/χήρους και οικογενειακό εισόδημα έως 26.000 ευρώ για έγγαμους, με ακίνητη περιουσία έως 200.000 και 300.000 ευρώ αντίστοιχα. Για αναπηρικά επιδόματα και σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα δεν μπαίνουν εισοδηματικά ή ηλικιακά φίλτρα. Κλειδί για τη χορήγηση είναι και η «προσωπική διαφορά» της σύνταξης: αν αυτή ανεβάζει το ετήσιο εισόδημα πάνω από τα όρια, το επίδομα δεν καταβάλλεται. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την ΗΔΙΚΑ, οι μέσες μηνιαίες συντάξεις διαμορφώνονται περίπου ως εξής: ΟΓΑ 500 ευρώ, ΟΑΕΕ 700 ευρώ, ΙΚΑ 850 ευρώ, ΕΤΑΑ 800 ευρώ, ΝΑΤ 900-1.000 ευρώ. Οι περισσότεροι δικαιούχοι του επιδόματος προέρχονται από αυτούς τους φορείς.

Αυξήσεις στις συντάξεις

Στα τέλη Δεκεμβρίου περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα λάβουν αυξήσεις ύψους 2,4% στις κύριες συντάξεις τους. Το τελικό ποσοστό αύξησης θα καθοριστεί από την πορεία του πληθωρισμού και της ανάπτυξης για το 2025. Αν οι δύο δείκτες κινηθούν υψηλότερα, οι συνταξιούχοι θα λάβουν διορθωτική αύξηση, η οποία θα δοθεί μαζί με τις αυξήσεις του 2027.

Με βάση το 2,4%, οι ενδεικτικές καθαρές μηνιαίες αυξήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

12 έως 20 ευρώ για συντάξεις 500-850 ευρώ.

Εως 31 ευρώ για συντάξεις 800-1.300 ευρώ.

Εως 36 ευρώ για συντάξεις 1.300-1.500 ευρώ.

Εως 45 ευρώ για συντάξεις 1.500-1.800 ευρώ.

Εως 65 ευρώ για συντάξεις 1.800-2.700 ευρώ.

Εως και 100 ευρώ για συντάξεις άνω των 2.700 ευρώ.

Επίσης 670.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν το 50% της αύξησης, με το πλήρες ποσό να αποδίδεται από το 2027.

Επίδομα θέρμανσης

Πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται να πιστωθεί η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης, συνολικού ύψους 195 εκατ. ευρώ, σε περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά. Εως το τέλος Οκτωβρίου, αναμένεται να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει ποιοι δικαιούνται το επίδομα καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια, την οικογενειακή κατάσταση, τις βαθμοημέρες και τον τρόπο καταβολής του βοηθήματος. Η πλατφόρμα myΘέρμανση ανοίγει στις αρχές Νοεμβρίου και οι αιτήσεις πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις αρχές Δεκεμβρίου, ώστε τα χρήματα να μπουν πριν από τα Χριστούγεννα. Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, αλλά σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, αυξάνεται κατά 25% και φτάνει έως 1.000 ευρώ, ενώ στα πιο ψυχρά σημεία της χώρας μπορεί να αγγίξει τα 1.200 ευρώ.

Για να λάβουν την ενίσχυση τα νοικοκυριά θα πρέπει: