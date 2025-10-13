Κλιματικός συντελεστής: Πώς θα υπολογιστεί φέτος το επίδομα θέρμανσης – Αναλυτικός οδηγός

Αρχίζει μεθαύριο Τετάρτη 15 Οκτωβρίου η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή του να εκτιμάται κάτω από το 1,10 ευρώ στην Αθήνα, δηλαδή περίπου 10 λεπτά φθηνότερα σε σχέση με πέρυσι.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν κατά μέσο όρο σε όλη την Ελλάδα στο 1,19 ευρώ και συγκεκριμένα στην Αττική1,16 ευρώ, στη Θεσσαλονίκη 1,18 ευρώ, στον Έβρο 1,22 ευρώ και στο Ηράκλειο της Κρήτης 1,20 ευρώ. Ειδικοί εκτιμούν ότι η τιμή του μπρεντ δεν θα παρουσιάσει ιδιαίτερες αυξομειώσεις, η οποία τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται κάτω από τα 70 δολάρια το βαρέλι αφενός γιατί ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ) θα προχωρήσει σε αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Νοέμβριο ενώ και η ευνοϊκή για την πορεία της τιμής του πετρελαίου είναι και η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου καθώς σήμερα 1 ευρώ ισούνται με 1,16 δολάρια.

Υψηλό κόστος

Με το κόστος της θέρμανσης να αποτελεί μια σημαντική δαπάνη πάνω 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι του επιδόματος αναμένεται και φέτος να κάνουν αίτηση προκειμένου να λάβουν το επίδομα. Η υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας θα εκδοθεί έως το τέλος Οκτωβρίου, με το φετινό κονδύλι που θα διατεθεί στους δικαιούχους να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 195 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες και φέτος δεν πρόκειται να αλλάξουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ενώ όπως και πέρυσι οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία αναμένεται να ανοίξει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Η ενδιαφερόμενοι θα έχουν περιθώριο έως τις αρχές Δεκεμβρίου για να ολοκληρώσουν την αίτησή τους, που αφορούν μόνο τις κύριες κατοικίες τους και όχι τις δευτερεύουσες ή τις εξοχικές, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος αναμένεται να πιστωθεί πριν από τα Χριστούγεννα και το υπόλοιπο ποσό του επιδόματος θα καταβληθεί έως το τέλος Μαΐου, με την συνολική επιδότηση να φτάνει τα 1.200 ευρώ. Για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Επίδομα θέρμανσης δικαιούνται όσα νοικοκυρά καταναλώνουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, ξύλα, πέλετ, ηλεκτρική ενέργεια θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ρεύμα.

Εισοδηματικά κριτήρια

Να σημειωθεί ότι, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για άγαμο και 24.000 ευρώ για έγγαμο το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, τέκνων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ. Σε σχέση με την συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, οι εν δυνάμει δικαιούχοι θα πρέπει να ξέρουν ότι τα ακίνητα που έχουν δεν μπορεί να υπερβαίνουν, σε αξία, τα 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τα 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Κλιματικός συντελεστής

Το συνολικό ποσό του επιδόματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ αλλά ούτε και να υπερβαίνει τα 800 ευρώ. Επίσης και φέτος δεν υπάρχει οριζόντια χορήγηση των ποσών του επιδόματος στους δικαιούχους, μόνο στη βάση περιουσιακών ή των ισοδηματικών κριτηρίων, αλλά συνυπολογίζεται και το πού είναι η κύρια κατοικία.. Έτσι, υπάρχει ένας «κλιματικός συντελεστής», που σταθμίζει τις ενεργειακές ανάγκες ανά περιοχή. Έτσι, σε περιοχές όπως για παράδειγμα το Πάπιγκο και η Κοζάνη το ύψος του επιδόματος, προσαυξάνεται κατά 25% και φτάνει τα 1.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. Λόγω των ακόμα υψηλότερων ενεργειακών αναγκών σε περιοχές όπως για παράδειγμα το Νυμφαίο, το Νευροκόπιο και το Μέτσοβο το επίδομα προσαυξάνεται κατά επιπλέον 25% και φτάνει τα 1.200 ευρώ.

Αγορές

Οι αγορές των επιδοτούμενων καυσίμων μπορούν να γίνουν έως τις 31 Μαρτίου. Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το φυσικό αέριο, το υγραέριο, τα ξύλα, το πέλετ, την θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης, το φωτιστικό πετρέλαιο, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας, μπορούν να υποβάλλονται παραστατικά στην πλατφόρμα myΘέρμανση. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι τα τετραγωνικά μέτρα του σπιτιού δεν επηρεάζουν το ποσό του επιδόματος ενώ και αυτοί που χρησιμοποιούν ρεύμα για την θέρμανσή τους, θα δουν το ποσό του επιδόματος θέρμανσης που δικαιούνται να πιστώνεται στους τραπεζικούς που έχουν δηλώσει.