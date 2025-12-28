Κινούμαι Ηλεκτρικά 2026: Τα «νέα» SOS που πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα και την επιδότηση

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η τροποποιημένη Κοινή Υπουργική Απόφαση για την παράταση του γ’ κύκλου του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» έως και τις 31 Μαρτίου 2026.

Η εν λόγω προθεσμία αφορά τους ιδιώτες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποκτήσουν ηλεκτρικό όχημα είτε μέσω αγοράς είτε μέσω μίσθωσης με κρατική επιδότηση έως 9.000 ευρώ. Ο στόχος είναι αξιοποιηθεί πλήρως ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του προγράμματος των 57 εκατ. ευρώ αλλά και να χρησιμοποιηθούν το 2026 νέοι χρηματοδοτικοί πόροι.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα ισχύουν τα εξής για το πρόγραμμα:

1. Οι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να λάβουν μέρος:

οι επιχειρήσεις

οι ιδιώτες

οι ελεύθεροι επαγγελματίες

2.Η επιδότηση

Αυτή καλύπτει το 30% της αξίας του ηλεκτρικού οχήματος ενώ το ανώτατο ποσό επιδότησης εκτιμάται πως θα είναι 9.000 ευρώ. Διευκρινίζεται πως την επιδότηση θα την λάβουν οι δικαιούχοι του προγράμματος που επιθυμούν να αγοράσουν ηλεκτρονικό αυτοκίνητο αλλά αυτό αφορά και το και το leasing.

Συγκριμένα, μέσω του προγράμματος επιδοτούνται μόνο τα αυτοκίνητα που είναι:

αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά

αμιγώς ηλεκτρικά ελαφρά επαγγελματικά

Οι εξαιρέσεις

Ωστόσο το πρόγραμμα αυτό δεν αφορά τα υβριδικά οχήματα και τα αυτοκίνητα βενζίνης ή πετρελαίου

3. Τα έξτρα μπόνους

Έξτρα μπόνους αναμένεται να χορηγηθούν:

σε νέους ελεύθερους επαγγελματίες

σε άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

σε πολύτεκνες οικογένειες

και για αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης

Οι αιτήσεις

Η πλατφόρμα του προγράμματος αναμένεται να είναι η https://kinoumeilektrika3.gov.gr και τα βήματα που φαίνεται πως θα κληθούν να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι θα είναι τα εξής:

Αρχικά θα πρέπει να επισκεφτούν την εν λόγω πλατφόρμα

Θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση

Θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Θα πρέπει να παρακολουθήσουν την πορεία έγκρισης και την ολοκλήρωση αγοράς ή μίσθωσης

Τα οφέλη

Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα προσφέρει τα εξής οφέλη στον ιδιοκτήτη: