Καύσιμα: Πότε αναμένεται μείωση στις τιμές – Οι τελευταίες εκτιμήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης λίγο πριν από την έναρξη διάθεσής του

Σταδιακά αναμένεται να αποκλιμακωθούν τις προσεχές ημέρες οι τιμές των καυσίμων (δηλαδή στη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης – diesel και στο πετρέλαιο θέρμανσης) στα πρατήρια της χώρας σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ+ να αυξήσει την παραγωγή του πετρελαίου τον Νοέμβριο και συγκεκριμένα να προσθέσει 137.000 βαρέλια την ημέρα τον επόμενο μήνα.

Της Κατερίνας Φεσσά

Για το θέμα των καυσίμων μιλά εκτενώς στο enikonomia.gr ο τέως πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου ξεκινώντας από τη βενζίνη.

Οι τιμές στην βενζίνη

«Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ενδέχεται να πέσει στο 1,70 ευρώ το λίτρο ή ακόμη και κάτω και από αυτήν την τιμή προς στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας από 1,78 ευρώ το λίτρο που είναι σήμερα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν όλα τα πρατήρια εφοδιαστούν μειωμένες διυλιστηριακές τιμές» σημειώνει ο κ. Ασμάτογλου.

Και εξηγεί πως εάν συμβεί αυτό, τότε θα επηρεαστεί και η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα πρατήρια μεγάλων αστικών κέντρων δηλαδή στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Σε αυτή την περίπτωση, το κόστος της αμόλυβδης μπορεί να πέσει στο 1,70 ευρώ το λίτρο ή ακόμη και στο 1,71 ευρώ το λίτρο από περίπου 1,74 ευρώ που πωλείται σήμερα, συμπληρώνει.

«Δεν αποκλείεται η τιμή της να πέσει και την Πέμπτη στο 1,71 ευρώ το λίτρο ή ακόμη και στο 1,72 ευρώ το λίτρο λόγω της μειούμενης τιμής του διυλισμένου προϊόντος» αναφέρει μεταξύ άλλων.

Πετρέλαιο κίνησης: Πώς διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του

Παράλληλα επισημαίνει πως εάν η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης υποχωρήσει, τότε κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και στο πετρέλαιο κίνησης. Εάν η τιμή της βενζίνης μειωθεί κατά 2 λεπτά τότε την ίδια μείωση θα έχει και το πετρέλαιο κίνησης. «Σήμερα η μέση πανελλαδική τιμή στο πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στο 1,48 ευρώ» υπενθυμίζει.

Το πετρέλαιο θέρμανσης

Τέλος αναφέρεται και στην έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου. «Εάν ξεκινούσε χθες την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ενδεχομένως να διαμορφώνονταν στο 1,05 ευρώ. Δηλαδή 1.050 ευρώ θα κόστιζαν τα 1.000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν αποκλείεται στις 15 Οκτωβρίου η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει και κάτω από το 1 ευρώ» τονίζει.