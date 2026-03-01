Κατώτατος μισθός: Αντίστροφη μέτρηση για την αύξησή του – Ποια επιδόματα θα συμπαρασύρει προς τα πάνω

Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί από την 1η Απριλίου, όπως έχουν πει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω το εισόδημα των νοικοκυριών φέτος και το 2027.

Εντός του Μαρτίου η Νίκη Κεραμέως θα εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, αφού ολοκληρωθεί ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους με βάση τις προτάσεις τους για το ύψος των αυξήσεων. Η νέα αύξηση του κατώτατου θα συμπαρασύρει προς τα πάνω μια σειρά από επιδόματα που συνδέονται μ’ αυτόν, μεταξύ των οποίων το επίδομα ανεργίας, επιδόματα μητρότητας, γονικών αδειών, εποχιακά βοηθήματα για τις συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες και άλλες κοινωνικές παροχές και ευάλωτους.

Η δέσμευση της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας το 2027. Σε κάθε περίπτωση οι οριστικές αποφάσεις πρόκειται να ληφθούν στο υπουργικό συμβούλιο του Μαρτίου και αφού ολοκληρωθούν οι συζητήσεις με τους κοινωνικούς φορείς.

Οι αυξήσεις που προτείνουν οι κοινωνικοί φορείς

Οι αυξήσεις για τον κατώτατο που προτείνουν οι κοινωνικοί φορείς είναι οι εξής:

Η Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει να αυξηθεί έως 4% λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του πληθωρισμού και της παραγωγικότητας. Σύμφωνα με την ΤτΕ η αύξηση αυτή είναι συμβατή με την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων χωρίς να πληγεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Το ΙΟΒΕ προτείνει η αύξηση να κυμανθεί από 2,5% έως 3,5%

Η πρόταση του ΚΕΠΕ προβλέπει αύξηση απο 3,5% έως 5%

Το ΙΝΣΕΤΕ προτείνει αύξηση 4%

Ο ΣΕΒ προτείνει η αύξηση να κυμανθεί από 3% έως 3,5% και να συνδυαστεί με μείωση των εισφορών και επιδότηση της ενέργειας

Η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει αυξήσεις από 3,5% έως 4%

Η ΕΣΕΕ εισηγείται αύξηση 3,6%

Η ΓΣΕΕ ζητά ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί στα 1.052 ευρώ

Η νέα αύξηση του κατώτατου θα έχει θετική επίδραση στον μέσο μισθό για τον οποίο ο στόχος της κυβέρνησης για 1.500 ευρώ έως το τέλος της τετραετίας έχει ήδη επιτευχθεί από εφέτος, όπως επιβεβαίωσε με δηλώσεις αυτήν την εβδομάδα η Ν. Κεραμέως.

Ο νόμος για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ισχυρές προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις μισθών από εφέτος σε όλο το εύρος της οικονομίας δημιουργεί ο νέος νόμος για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Στον νόμο προβλέπονται:

