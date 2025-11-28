Καταβάλλεται σήμερα η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για τους αγρότες

Σε 363 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης που καταβάλλεται σήμερα, Παρασκευή, σε 471.833 δικαιούχους αγρότες. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 75% του συνολικού ύψους των πληρωμών σε σχέση με το 2024 (476 εκατ. ευρώ) και υπολογίζεται βάσει των νέων κανόνων που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε πως «η χώρα δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ από τους πόρους που θα περισσέψουν». Όπως εξήγησε, «αφού καταβληθούν η βασική ενίσχυση, η συνδεδεμένη ενίσχυση, οι εξισωτικές αποζημιώσεις και τα οικολογικά σχήματα, θα ακολουθήσει μια δεύτερη κατανομή για τους ειλικρινείς αγρότες».

Παράλληλα, αυτές τις ημέρες καταβάλλονται 119 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), καθώς και 56 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις που σχετίζονται με την πανώλη και την ευλογιά.

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στο νέο σύστημα πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων, επισημαίνοντας ότι οι παραγωγοί βγαίνουν κερδισμένοι σε τρία επίπεδα. Όπως είπε, «πρόκειται για ένα αξιόπιστο και διαφανές σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, πλήρως εναρμονισμένο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, το οποίο θα αποτρέψει στο εξής καθυστερήσεις και πρόστιμα προς τη χώρα».

Παράλληλα, έκανε λόγο για κοινωνική δικαιοσύνη στη διανομή των επιδοτήσεων, εξηγώντας ότι πλέον τα χρήματα θα κατανέμονται βάσει των πραγματικών και αδιαμφισβήτητων στοιχείων κάθε παραγωγού, με αποτέλεσμα οι έντιμοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι να βλέπουν αυξημένες ενισχύσεις.

Μέχρι το τέλος του 2025, οι παραγωγοί θα λάβουν επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ, ποσό που θα ενισχύσει σημαντικά το αγροτικό εισόδημα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε επίσης ότι «δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα κοινοτικά κονδύλια που αναλογούν στη χώρα», επισημαίνοντας πως «οι ειλικρινείς στις δηλώσεις τους γεωργοί και κτηνοτρόφοι θα λάβουν συνολικά μεγαλύτερες επιδοτήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σημείωσε ότι «οι αγρότες φέτος λαμβάνουν περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη χρονιά». Όπως ανέφερε, «οι συνολικές πληρωμές από άμεσες ενισχύσεις, προγράμματα, εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που θα φτάσουν στους αγρότες εντός του 2025 ανέρχονται σε 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ».

Αναφερόμενος στη βασική ενίσχυση, υπογράμμισε ότι «471.833 δικαιούχοι θα λάβουν 363 εκατομμύρια ευρώ, έπειτα από έναν αυστηρό κύκλο ελέγχων που κάλυψε 608.246 αιτήσεις ΟΣΔΕ». Από το ποσό αυτό, 265 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε 211.030 ΑΦΜ για αρόσιμες εκτάσεις και μόνιμες καλλιέργειες, ενώ 98 εκατ. ευρώ λαμβάνουν 87.753 κτηνοτρόφοι. Παράλληλα, 44.343 αιτήσεις βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου.

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι «από τα 766.122.154 αρχικά δικαιώματα ενεργοποιήθηκαν 567.080.137, ενώ 255.946 παραγωγοί δήλωσαν 539.055 λιγότερα δικαιώματα». Όπως ανέφερε, φέτος δηλώθηκαν 5.986.180 αγροτεμάχια, εκ των οποίων 697.280 και 195.900 κοφτολίβαδα εξαιρέθηκαν λόγω ελλιπών στοιχείων, ενώ 15.166 αγροτεμάχια εξαιρέθηκαν λόγω ΚΑΕΚ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «τα 195.900 από τα 212.117 κοφτολίβαδα εξαιρέθηκαν επειδή δεν ταυτίζονταν με τις δορυφορικές φωτογραφίες», ωστόσο οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, και όσα αγροτεμάχια κριθούν επιλέξιμα θα πληρωθούν στη συνέχεια. Για τα 15.116 αγροτεμάχια με ΚΑΕΚ που δεν εγκρίθηκαν, το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις Περιφερειακές Ενότητες Σερρών, Δράμας και Θεσσαλονίκης.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, αναφέρθηκε στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ από την 1η Ιανουαρίου 2026, κάνοντας λόγο για ένα «δύσκολο έργο». Όπως τόνισε, στόχος είναι «να εξασφαλίσουμε ότι κάθε ευρώ πηγαίνει αποκλειστικά στους αγρότες που το δικαιούνται και να προστατεύσουμε τα χρήματα των Ελλήνων και των Ευρωπαίων φορολογουμένων».

Πρόσθεσε επίσης πως «θέλουμε να χτίσουμε από την αρχή μια σχέση εμπιστοσύνης με τον αγροτικό κόσμο και το κοινωνικό σύνολο», επισημαίνοντας ότι «έχει γίνει μια επίπονη δουλειά για να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και να καταβληθούν έγκαιρα τα χρήματα στους αγρότες».