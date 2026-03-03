Κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου: «Η χώρα μας γίνεται ένας ουσιαστικός κρίκος στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική» λέει ο Παπασταύρου

Για τη σημασία που έχουν οι νέες συμφωνίες του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου για τη χώρα μας μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ “Newsroom”.

«Aυτό σημαίνει ότι η χώρα μας γίνεται ένας ουσιαστικός κρίκος στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική που έχει συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική. Αυτή περιλαμβάνει απεξάρτηση από το φυσικό ρωσικό αέριο και η χώρα μας είναι η βασική πύλη εισόδου για να μπορεί το αμερικανικό ρωσικό φυσικό αέριο να φτάνει στην Ουκρανία, στην Μολδαβία, στην Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Αυτό έγινε αξιοποιώντας την πολιτική οικονομική σταθερότητα, αλλά και τη γεωγραφική μας θέση αλλά και τις υποδομές. Αυτό ενισχύει, θωρακίζει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας και ουσιαστικά φέρνει και επενδύσεις και περισσότερα έσοδα και θέσεις εργασίας στη χώρα μας» σημείωσε ο κ. Παπασταύρου.

«H διαφοροποίηση στο ενεργειακό σου μίγμα είναι πολύ σημαντικό. Για αυτό είναι και πολύ σημαντικό που η χώρα μας έχει βάλει μπρος, ύστερα από χρόνια σχεδιασμού, για να γίνουμε και παραγωγός φυσικού αερίου με τις έρευνες ExxonMobil, της Energean και της HelleniQ Energy στο Ιόνιο, της Chevron/HelleniQ Energy Νότιας της Κρήτης» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αναφορικά με την κριτική που διατύπωσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο κ. Παπασταύρου απάντησε: «Τον Αντώνη Σαμαρά τον σέβομαι. Έχουμε δώσει μάχη μαζί για να κρατηθεί η χώρα στο ευρώ. Μάλιστα, μου ανέθεσε την κρίσιμη νομική διαπραγμάτευση το 2012, που έφερε την εκταμίευση των 44 δισ. που σταθεροποίησε τη χώρα. Και, επίσης, όταν δέχθηκα την επίθεση από τον ΣΥΡΙΖΑ, μου στάθηκε. Η εκτίμηση, όμως, για τις συμφωνίες με τη Chevron δεν είναι ορθή. Οι συμφωνίες με τη Chevron δεν εκχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα. Πώς θα μπορούσαν άλλωστε. Ενισχύουν τη θέση της χώρας μας και αν μη τι άλλο αποδυναμώνουν το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολυβικό μνημόνιο. Άλλωστε, η έντονη αντίδραση της Τουρκίας στον ΟΗΕ αυτό επιβεβαιώνει. Η χώρα μας ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη και προφανώς δεν εκχωρεί κανένα δικαίωμα».

Για τα αντίμετρα

Επίσης ερωτήθηκε για το εάν κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για τις αυξημένες τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο. «Βλέπεται πόσο ρευστή είναι η αγορά. Υπήρξε μια μεγάλη αποκλιμάκωση στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τον Μάρτιο. Και πριν προλάβουμε να το ευχαριστηθούμε, έχουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που δημιουργούν τάσεις αύξησης .Η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει στην πράξη ότι όταν χρειάζεται έχει και θεσμικά και τα οικονομικά εργαλεία να στηρίξει τον Έλληνα πολίτη. Δεν είμαστε εκεί, αλλά είμαστε σε επιφυλακή και σε εγρήγορση» τόνισε.

Και συνέχισε λέγοντας πως «ενεργειακά έχουμε ένα διαφοροποιημένο μείγμα που μας επιτρέπει να έχουμε ενεργειακή ανθεκτικότητα. Έχουμε ΑΠΕ, έχουμε υδροηλεκτρικά, είμαστε κόμβος ενεργειακής διασύνδεσης και εργαζόμαστε ώστε η χώρα να γίνει και παραγωγός φυσικού αερίου».

Τέλος, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι αύριο πρόκειται να συνεδριάσει η Ομάδα Εργασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τον εφοδιασμό και τις τιμές.