Ισχυροί «τριγμοί» στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά 5,75% έκανε ο Γενικός Δείκτης – Έχασε τα κέρδη του 2026

Ισχυροί τριγμοί στο Χρηματιστήριο Αθηνών εν μέσω αρνητικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές καθώς διευρύνεται η σύγκρουση στο Ιράν. Ο Γενικός Δείκτης έκανε βουτιά 5,75% κλείνοντας σήμερα στις 2.074,42 μονάδες. Η πτώση που κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών έλαβε διαστάσεις «sell off» με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 2.100 μονάδων.

Η αγορά απώλεσε όλα τα κέρδη του 2026 και γύρισε σε αρνητική απόδοση, υποχωρώντας κατά 2,18% από τις αρχές του έτους. Η συνολική κεφαλαιοποίηση μειώθηκε κατά 8,5 δισ. ευρώ ενώ στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις έχουν «χαθεί» πάνω από 14 δισ. ευρώ.

Στα 680,19 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 680,19 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 108.555.171 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 5,83%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 5,05%.

Με πτώση έκλεισαν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-12,38%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-8,51%), της Alpha Bank (-8,29%), της Viohalco (-7,89%), της Eurobank (-7,81%), της Aegean Airlines (-7.,37%) και της Optima Bank (-7,07%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank κι η Eurobank διακινώντας 25.658.443 και 23.423.751 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΕΥΔΑΠ με 104,47 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 90,45 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 4 μετοχές, 114 πτωτικά και 10 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική (+9,94%) και Λανακάμ (κ) (+1,79%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Elvalhalcor (-12,38%) και Frigoglass (-12,02%).

Πώς κινήθηκαν οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,2000 -2,67%

ΚΥΠΡΟΥ:8,6200 -4,43%

METLEN:33,3600 -4,69%

OPTIMA:8,5400 -7,07%

ΤΙΤΑΝ: 48,6000 -5,63%

ALPHA BANK: 3,2100 -8,29%

AEGEAN AIRLINES: 11,8200 -7,37%

VIOHALCO: 14,0000 -7,89%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 32,2600 -8,51%

ΔΑΑ:10,1000 -6,13%

ΔΕΗ: 17,1000 -6,25%

COCA COLA HBC:52,5000 -2,69%

ΕΛΠΕ:8,5950 -3,37%

ELVALHALCOR:3,6800 -12,38%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,4500 -6,67%

ΕΥΔΑΠ: 7,3100 -6,88%

EUROBANK: 3,4110 -7,81%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1600 -6,67%

MOTOR OIL: 34,7000 -6,62%

JUMBO: 23,5600 -2,24%

ΟΛΠ:36,1500 -1,90%

ΟΠΑΠ: 14,7200 -3,03%

ΟΤΕ: 16,1800 -6,47%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1020 -6,18%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,6800 -4,74%