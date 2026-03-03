Ισχυροί «τριγμοί» στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά 5,75% έκανε ο Γενικός Δείκτης – Έχασε τα κέρδη του 2026

Ισχυροί τριγμοί στο Χρηματιστήριο Αθηνών εν μέσω αρνητικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές καθώς διευρύνεται η σύγκρουση στο Ιράν. Ο Γενικός Δείκτης έκανε βουτιά 5,75% κλείνοντας σήμερα στις 2.074,42 μονάδες. Η πτώση που κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών έλαβε διαστάσεις «sell off» με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 2.100 μονάδων.
Η αγορά απώλεσε όλα τα κέρδη του 2026 και γύρισε σε αρνητική απόδοση, υποχωρώντας κατά 2,18% από τις αρχές του έτους. Η συνολική κεφαλαιοποίηση μειώθηκε κατά 8,5 δισ. ευρώ ενώ στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις έχουν «χαθεί» πάνω από 14 δισ. ευρώ.
Στα 680,19 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 680,19 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 108.555.171 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 5,83%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 5,05%.
Με πτώση έκλεισαν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-12,38%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-8,51%), της Alpha Bank (-8,29%), της Viohalco (-7,89%), της Eurobank (-7,81%), της Aegean Airlines (-7.,37%) και της Optima Bank (-7,07%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank κι η Eurobank διακινώντας 25.658.443 και 23.423.751 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΕΥΔΑΠ με 104,47 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 90,45 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 4 μετοχές, 114 πτωτικά και 10 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική (+9,94%) και Λανακάμ (κ) (+1,79%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Elvalhalcor (-12,38%) και Frigoglass (-12,02%).
Πώς κινήθηκαν οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR:10,2000 -2,67%
ΚΥΠΡΟΥ:8,6200 -4,43%
METLEN:33,3600 -4,69%
OPTIMA:8,5400 -7,07%
ΤΙΤΑΝ: 48,6000 -5,63%
ALPHA BANK: 3,2100 -8,29%
AEGEAN AIRLINES: 11,8200 -7,37%
VIOHALCO: 14,0000 -7,89%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 32,2600 -8,51%
ΔΑΑ:10,1000 -6,13%
ΔΕΗ: 17,1000 -6,25%
COCA COLA HBC:52,5000 -2,69%
ΕΛΠΕ:8,5950 -3,37%
ELVALHALCOR:3,6800 -12,38%
ΕΘΝΙΚΗ: 12,4500 -6,67%
ΕΥΔΑΠ: 7,3100 -6,88%
EUROBANK: 3,4110 -7,81%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,1600 -6,67%
MOTOR OIL: 34,7000 -6,62%
JUMBO: 23,5600 -2,24%
ΟΛΠ:36,1500 -1,90%
ΟΠΑΠ: 14,7200 -3,03%
ΟΤΕ: 16,1800 -6,47%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1020 -6,18%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,6800 -4,74%
Πηγή enikos.gr