Θεσσαλονίκη: Ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή 30 Νοεμβρίου – Αναλυτικά το ωράριο

Για τη δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, την τελευταία Κυριακή του τρέχοντος μηνός, δηλαδή στις 30 Νοεμβρίου 2025, ενημερώνει με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (Ε.Σ.Θ.).

«Η Κυριακή μετά την Black Friday (δηλαδή της ημέρας που εθιμικά έχει καθιερωθεί ως ημέρα προσφορών και φέτος συμπίπτει με την 28-11-2025) δίνει στους καταστηματάρχες την ευκαιρία να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, εκμεταλλευόμενοι τη ζήτηση που θα έχει δημιουργηθεί», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΕΣΘ.

Το προτεινόμενο, από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της πόλης για την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 είναι από τις 11π.μ έως τις 6μ.μ.