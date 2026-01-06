Θεοφάνια 2026: Τι ισχύει σήμερα για τις αμοιβές των εργαζομένων – Ποια είναι επόμενη υποχρεωτική αργία

Σήμερα είναι η γιορτή των Θεοφανίων και θεωρείται υποχρεωτική αργία από τον νόμο για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με την ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ).

Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, σήμερα λαμβάνουν:

το συνηθισμένο ημερομίσθιο χωρίς αυτό να είναι προσαυξημένο . Αυτό αφορά τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο.

τον μηνιαίο μισθό τους χωρίς αυτός να συνοδεύεται από κάποια έξτρα αμοιβή. Αυτό αφορά τους πολίτες που απασχολούνται με αυτό το καθεστώς.

Κατ’ εξαίρεση, εάν παρασχεθεί εργασία σε επιχειρήσεις, που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και για έκτακτο λόγο λειτουργήσουν, με τις νόμιμες διατυπώσεις, τότε οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που αμείβονται με μισθό δικαιούνται προσαύξηση κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Ωστόσο οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας παίρνουν σήμερα:

το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν. Αυτό αφορά τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο.

προσαύξηση 75%που υπολογίζεται επί του νομίμου ωρομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν σε περίπτωση που αμείβονται με μηνιαίο μισθό

Ποια είναι επόμενη υποχρεωτική αργία για τους εργαζόμενους

Η επόμενη υποχρεωτική αργία που ακολουθεί για τους μισθωτούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα είναι η 25η Μαρτίου που πέφτει φέτος Τετάρτη.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία την ημέρα υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών αλλά και η λειτουργία των επιχειρήσεων. Αυτό δεν αφορά τις εταιρείες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Συνεπώς για την αμοιβή της 25ης Μαρτίου 2025 ισχύουν σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα τα εξής:

Α. Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν

Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν θα πάρουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο χωρίς κάποια προσαύξηση. Αυτό όσους αμείβονται με ημερομίσθιο. Ενώ όσοι αμείβονται με μισθό σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις θα λάβουν κανονικά τον καταβαλλόμενο μηνιαίο μισθό τους.

Β. Οι επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν

Οι μισθωτοί εργαζόμενοι που θα δουλέψουν κατά την 25η Μαρτίου θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω για τις αμοιβές τους. Αναλυτικά:

Εάν αμείβονται με ημερομίσθιο , θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν.

Εάν αμείβονται με μηνιαίο μισθό θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 25η Μαρτίου, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν

β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.