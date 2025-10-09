Θέρμανση: Συμβουλές για να εξοικονομήσετε χρήματα – Δείτε ποιο καύσιμο σας συμφέρει

Ο χειμώνας πλησιάζει και οι καταναλωτές θα κληθούν να επιλέξουν κάποια από τα καύσιμα (όπως πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο κλπ) προκειμένου να θερμάνουν τα σπίτια τους.

Της Κατερίνας Φεσσά

Εάν λοιπόν οι καταναλωτές κάνουν έξυπνη διαχείριση της θέρμανσης, τότε μπορούν να γλιτώσουν κάποια χρήματα. Στο θέμα αυτό αναφέρεται στο enikonomia.gr ο μηχανολόγος μηχανικός και ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης δίνοντας κάποιες χρήσιμες συμβουλές.

Συμβουλές για έξυπνη διαχείριση της θέρμανσης

Αναλυτικά σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη:

« Δεν θα πρέπει να κλείνουμε το καλοριφέρ του σπιτιού μας όταν απουσιάζουμε για λίγο αλλά θα πρέπει να το ανάβουμε όταν επιστρέφουμε από την δουλειά και να το αφήνουμε μέχρι την ώρα που θα πάμε για ύπνο.

Όταν φεύγουμε από το σπίτι μας για να πάμε στην δουλειά πρωί δεν θα πρέπει να κλείνουμε τελείως το καλοριφέρ αλλά θα πρέπει να το κατεβάσουμε από τον θερμοστάτη γύρω στους 16 με 17 βαθμούς.

Κάθε χρόνο θα πρέπει να κάνουμε συντήρηση στο σύστημα θέρμανσης. Δηλαδή θα πρέπει να καλούμε έναν καυστηρατζή για να κάνει την ετήσια συντήρηση. Διότι ένας ασυντήρητος λέβητας αυξάνει την κατανάλωση του καυσίμου από 15% έως και 25%.

Να αερίζουμε την κατοικία τους τουλάχιστον 10 λεπτά το μεσημέρι . Και αυτό διότι ούτε το πρωί αλλά ούτε και το βράδυ λειτουργεί θετικά ως προς το κομμάτι εξοικονόμησης ενέργειας

Θα πρέπει να ανοίγουμε τις κουρτίνες, τα παντζούρια, τα ρολά σε όλα τα δωμάτια που έχουν νότιο ή νοτιοδυτικό ή νοτιοανατολικό προσανατολισμό . Με αυτόν τον τρόπο έχουμε πετύχει μια προθέρμανση καθώς εκμεταλλευόμαστε παθητικά τη θέρμανση του κτιρίου.

Μετά τη δύση του ηλίου που πέφτει και η θερμοκρασία θα πρέπει να κλείνουμε τα ρολά για να μην αφήνουμε να φεύγει η θερμότητα από το εσωτερικό του σπιτιού προς τα έξω. Ενώ το μεσημέρι συμβαίνει το ανάποδο, μπαίνει η θερμότητα από την ηλιακή ακτινοβολία στο εσωτερικό. Το βράδυ την εγκλωβίζουμε επειδή την αφήνουμε από τα κουφώματα να περάσει προς τα έξω.

Θα πρέπει να βάζουμε τον θερμοστάτη στους 18 βαθμούς με ταυτόχρονη λειτουργία του ανεμιστήρα. Αυτός ο ανεμιστήρας ουσιαστικά κινεί τον θερμό αέρα στο δωμάτιο και η αίσθηση που έχουμε είναι ότι ενώ το σύστημα είναι ρυθμισμένο στους 18 βαθμούς είναι τρεις βαθμούς παραπάνω δηλαδή στους 21 βαθμούς.

Αυτός ο ανεμιστήρας ουσιαστικά κινεί τον θερμό αέρα στο δωμάτιο και η αίσθηση που έχουμε είναι ότι ενώ το σύστημα είναι ρυθμισμένο στους 18 βαθμούς είναι τρεις βαθμούς παραπάνω δηλαδή στους 21 βαθμούς. Θα πρέπει να ντύνουμε το τμήμα του τοίχου με αλουμινόχαρτο που βρίσκεται στην πλάτη του καλοριφέρ. Θα μπορούμε λοιπόν να πάρουμε αλουμινόχαρτο από το σούπερ μάρκετ και να ντύσουμε το κομμάτι που είναι πίσω από το καλοριφέρ στην μεριά του τοίχου».

Πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε

Εν συνεχεία ο ενεργειακός επιθεωρητής επισημαίνει πως εάν κάποιος πράξει τα παραπάνω τότε μπορεί να εξοικονομήσει έως και 35% των χρημάτων του. Και παραθέτει ένα σχετικό παράδειγμα: Ένα τυπικό νοικοκυριό (με 4 μέλη) που διαμένει σε ένα σπίτι των 80 τμ έως 100 τμ και καταναλώνει 900 ευρώ με 1.000 ευρώ για πετρέλαιο όλης της σεζόν μπορεί να εξοικονομήσει και 300 ευρώ περίπου σε ετήσια βάση.

«Ο βέλτιστος τρόπος θέρμανσης είναι η συνδυαστική θέρμανση. Διότι με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουμε και φθηνότερη λειτουργία της θέρμανσης άρα και ποιοτικότερη με πετρέλαιο καλοριφέρ και κλιματιστικά» σημειώνει αναφερόμενος στο ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος θέρμανσης για μια τυπική κατοικία.

Ποιο είναι το πιο φθηνό μέσο καυσίμου

Μάλιστα, το πιο φθηνό μέσο καυσίμου για τους καταναλωτές- σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα- είναι η αντλία θερμότητας, όπως υποστηρίζει ο κ. Χριστοδουλίδης

Και αναφέρει παρακάτω κάποια σχετικά παραδείγματα:

Με καυστήρα πετρελαίου και για 10 ώρες ημερήσιας λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης , το μέσο μηνιαίο κόστος ανέρχεται στα 130 λίτρα κατανάλωσης πετρελαίου Χ 1,12 ευρώ /λίτρο = 145,6 ευρώ.

Με καυστήρα φυσικού αερίου και για 10 ώρες ημερήσιας λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης , το μέσο μηνιαίο κόστος ανέρχεται στις 1.900 θερμικές KWh κατανάλωσης Χ 0,050 ευρώ /kWh = 95 ευρώ.

Με λειτουργία τριών κλιματιστικών inverter Α+ και για 10 ώρες ημερήσιας λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης , το μέσο μηνιαίο κόστος ανέρχεται στις 750 ηλεκτρικές KWh Χ 0,15 ευρώ /KWh = 112,50 ευρώ.

Με λειτουργία τριών ηλεκτρικών καλοριφέρ και για 10 ώρες ημερήσιας λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης , το μέσο μηνιαίο κόστος ανέρχεται στις 1.950 ηλεκτρικές KWh Χ 0,15 ευρώ /KWh = 292,50 ευρώ.

, το μέσο μηνιαίο κόστος ανέρχεται στις 1.950 ηλεκτρικές KWh Χ 0,15 ευρώ /KWh = 292,50 ευρώ. Με λειτουργία μιας αντλίας θερμότητας αέρα νερού και για 10 ώρες ημερήσιας λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, το μέσο μηνιαίο κόστος ανέρχεται στις 450 ηλεκτρικές KWh Χ 0,15 ευρώ /KWh = 67,5 ευρώ

Οι τιμές των καυσίμων που ελήφθησαν για τους υπολογισμούς σήμερα οι παρακάτω. Αναλυτικά:

Τιμή λίτρου πετρελαίου θέρμανσης στα 1,10 ευρώ

Τιμή θερμικής KWh του αερίου στα 0,050 ευρώ

Τιμή ηλεκτρικής KWh στα 0,15 ευρώ

Η κατάταξη με βάση το κόστος ανά σύστημα θέρμανσης

Σύμφωνα με τον ενεργειακό επιθεωρητή η κατάταξη με βάση το κόστος ανά σύστημα θέρμανσης είναι η εξής: