Η ανακοίνωση του Eurogroup για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη – Στις 19 Ιανουαρίου η πρώτη συνεδρίαση υπό την προεδρία του

«Το Eurogroup εξέλεξε σήμερα τον Κυριάκο Πιερρακάκη, υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, ως πρόεδρο του Eurogroup, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 14 των Συνθηκών της ΕΕ», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το Eurogroup.

Όπως υπογραμμίζεται, «ο νέος πρόεδρος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα υπηρετήσει θητεία δυόμισι ετών.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη έχει προγραμματιστεί, προς το παρόν, για τις 19 Ιανουαρίου 2026».