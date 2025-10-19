Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας: Αντίστροφη μέτρηση για τον διαγωνισμό των προκαταρκτικών μελετών βυθού

Τα επόμενα βήματα που αφορούν την υλοποίηση της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας GRITA2 συζήτησαν στελέχη των διαχειριστών της Ελλάδας και της Ιταλίας, ΑΔΜΗΕ και TERNA, στην πρώτη συνάντηση εργασίας της Steering and Governance Committee που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή.

Η συνεργασία των δύο πλευρών, η οποία έχει επισφραγιστεί με την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης τον περασμένο Μάιο, παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών, Κ. Μητσοτάκη και Τζ. Μελόνι, βρίσκεται σε φάση επιτάχυνσης, όπως προκύπτει από την πρόοδο ωρίμανσης του ενεργειακού έργου και τις εξελίξεις που αναμένονται το αμέσως προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη συνάντηση συζητήθηκε ο οδικός χάρτης των διαγωνιστικών και αδειοδοτικών διαδικασιών που θα «τρέξουν» σύντομα φέρνοντας το project πιο κοντά στη φάση της υλοποίησης.

Υπό αυτό το πρίσμα, αναμένεται άμεσα η εκκίνηση του μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της προκαταρκτικής μελέτης βυθού καθώς και η ανάθεση από τον ΑΔΜΗΕ και την TERNA όλων των απαιτούμενων μελετών για τις αναγκαίες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.

Επιπλέον, ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο διαχειριστών και για οικονομικές πτυχές του έργου, μεταξύ των οποίων η κοινή πολιτική προμηθειών και η από κοινού λεπτομερής προκαταρκτική κοστολόγηση.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της υφιστάμενης διασύνδεσης των ηλεκτρικών δικτύων Ελλάδας και Ιταλίας με μία νέα αμφίδρομης ροής υποθαλάσσια διασύνδεση συνεχούς ρεύματος ισχύος 1.000 MW, η οποία θα τριπλασιάσει τα σημερινά περιθώρια ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέχρι σήμερα οι δύο πλευρές έχουν ολοκληρώσει τις μελέτες σκοπιμότητας του έργου, το οποίο έχει ενταχθεί στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ENTSO-E (TYNDP 2024) και είναι υποψήφιο προς ένταξη στη 2η λίστα Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος PCI (Projects of Common Interest) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη αναμένεται να ακολουθήσει η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των εμπορικών απαιτήσεων του έργου με σκοπό την προκήρυξη των κύριων διαγωνιστικών διαδικασιών για την κατασκευή των Σταθμών Μετατροπής και την προμήθεια των ηλεκτρικών καλωδίων.

Στο στάδιο αυτό θα οριστικοποιηθεί ο σχεδιασμός για την κατασκευή καλωδίων και των Σταθμών Μετατροπής και η τελική μελέτη όδευσης και προστασίας των καλωδίων στον βυθό, αλλά και στο χερσαίο τμήμα, καθώς και τα απαραίτητα Έργα Πολιτικού Μηχανικού.

Η οριστικοποίηση των τεχνικών στοιχείων του έργου αλλά και η ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών θα οδηγήσει στην κατασκευαστική φάση, δηλαδή στην ανέγερση στην Ελλάδα και στην Ιταλία των Σταθμών Μετατροπής αλλά και στην πόντιση των καλωδίων συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC).

Η πρώτη αυτή επίσημη συνάντηση του Steering and Governance Committee (SGC) καθόρισε τα επόμενα βήματα με βάση το χρονοδιάγραμμα του έργου, όπως έχει συμφωνηθεί στο MoU που υπέγραψαν ΑΔΜΗΕ και TERNA τον περασμένο Μάιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ