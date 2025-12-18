Ευλογιά αιγοπροβάτων: Νέες αποζημιώσεις ύψους 26 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους – Η κατανομή ανά Περιφέρεια

Την πέμπτη κατανομή αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων πραγματοποίησε σήμερα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με την εν λόγω κατανομή δόθηκαν 26.026.943,28 ευρώ στις πληγείσες Περιφέρειες προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα σε πληρωμές προς τους κτηνοτρόφους. Αναλυτικά:

Η νέα κατανομή αποζημιώσεων ενισχύει τη Θεσσαλία, η οποία λαμβάνει το 33% (10.913.930,12 ευρώ), και κυρίως τη Λάρισα (8.677.020,10 ευρώ).

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταβλήθηκε το 22% του συνολικού ποσού (6.215.158,26 ευρώ), με τα μεγαλύτερα ποσά να αφορούν στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης (3.499.979,10 ευρώ) και Ροδόπης (2.477.899,78 ευρώ).

Σημαντικές χρηματοδοτήσεις κατευθύνονται επίσης στην Κεντρική Μακεδονία (ποσοστό 19% και ποσό 5.412.862 ευρώ), και κυρίως τις Σέρρες (2.899.254 ευρώ) και την Πιερία (1.847.058 ευρώ), καθώς και στη Δυτική Ελλάδα (ποσοστό 9% και ποσό 2.662.920 ευρώ).

Υπενθυμίζεται ότι η αποζημίωση που δίνεται στους κτηνοτρόφους ανά θανατωμένο ζώο φθάνει έως και τα 250 ευρώ και αποτελεί την υψηλότερη στην ΕΕ.

Τα παραπάνω ποσά καταβλήθηκαν από το ΥΠΑΑΤ στις Περιφέρειες, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν σχετικά με τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων. Οι Περιφέρειες θα προχωρήσουν στην πληρωμή των αποζημιώσεων στο αμέσως επόμενο διάστημα.