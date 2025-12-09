Ευθυμίου: Η εξαγγελία για σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις γίνεται πραγματικότητα – Οι αυξήσεις που θα δουν οι δικαιούχοι

«Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για την σταδιακή κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς με τις ετήσιες των κύριων αυξήσεων στις συντάξεις γίνεται πραγματικότητα σήμερα» τόνισε η υφυπουργός Εργασίας και Απασχόλησης Άννα Ευθυμίου, υποστηρίζοντας τη σχετική διάταξη που έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Η ρύθμιση αυτή, είπε η κα Ευθυμίου, «αφορά σε πάνω από 630.000 συνταξιούχους με κόστος δαπάνης για το 2026-2030 περίπου τα 527 εκατ. ευρώ». Πρόκειται «για μια ουσιαστική κυβερνητική πρωτοβουλία που στηρίζει την επιλογή μας για την αποκατάσταση της αδικίας της προσωπικής διαφοράς, που τώρα γίνεται πράξη χάρη στον δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει. Η διάταξη αυτή δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση έχει ψηλά στις προτεραιότητές της τους συνταξιούχους» υπογράμμισε η υφυπουργός.

Η κα Ευθυμίου ανέφερε ότι «η προσωπική διαφορά ήταν ένα “μαξιλάρι” που υπήρχε για να μην περισκοπούν οι συντάξεις όσων έλαβαν σύνταξη πριν από τον Μάιο του 2016 γιατί σύμφωνα με τον επαναϋπολογισμό που έγινε προέκυπταν περικοπές». «Το υπερβάλλον αυτό ποσό –και για να μην περικοπεί- θεσμοθετήθηκε ως προσωπική διαφορά» σημείωσε και προσέθεσε ότι ο «συμψηφισμός αυτός που γινόταν με τις ετήσιες αυξήσεις στις συντάξεις των ετών 2023- 2024-2025 σε κάποιους που είχαν μεγαλύτερη προσωπική διαφορά οδηγούσε στο να μην βλέπουν αναπροσαρμογή στις συντάξεις τους, ενώ υπήρξε και μια δυσχέρεια ως και το πότε θα αυτοί θα έβλεπαν μια αύξηση στη σύνταξή τους».

Με την παρούσα διάταξη, ανέφερε η υφυπουργός, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, «καταργείται ο συμψηφισμός με την προσωπική διαφορά και αυτό θα γίνει ως εξής. Το 2026 όλοι οι συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά θα δουν κατ’ ελάχιστον 50% από την ετήσια αναπροσαρμογή των αυξήσεων στις συντάξεις τους, ενώ το 2027 καταργείται ο συμψηφισμός αυτός για όλους».

Περεταίρω, η κα Ευθυμίου διευκρίνισε: «Οι συνταξιούχοι που έχουν μηδενική προσωπική διαφορά θα λάβουν όλο το ποσό της ετήσιας αύξησης του 2026. Όσοι συνταξιούχοι έχουν προσωπική διαφορά στις 31.12.2025 που είναι μικρότερο από το 50% της ετήσιας αύξησης, αυτό το ποσό θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά και όλο το υπερβάλλον ποσό θα πάει ως αύξηση στο ποσό της σύνταξής τους.

Όσοι συνταξιούχοι έχουν προσωπική διαφορά στις 31.12.2025 που είναι μεγαλύτερο από το 50% του ποσού της ετήσιας αύξησης των συντάξεων, το ποσό της σύνταξής τους θα αυξηθεί κατά 50% από την ετήσια αύξηση και το άλλο 50% θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά. Για δε, το 2027 ο συμψηφισμός αυτός θα καταργηθεί πλήρως και όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν πλήρως την ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεών τους, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί στις 31.12.2026, χωρίς κανένα συμψηφισμό».

Η δαπάνη αυτή, είπε η υφυπουργός «θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό με συμπληρωματική επιχορήγηση» και σύμφωνα με την Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου «έτσι διασφαλίζεται και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος».