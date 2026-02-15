ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Πρεμιέρα αύριο, 16 Φεβρουαρίου – Όλες οι αλλαγές που φέρνει για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» μπαίνει σε πλήρη εφαρμογή, αντικαθιστώντας οριστικά το «ΕΡΓΑΝΗ Ι», το οποίο σταματά πλέον να λειτουργεί.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, το νέο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, καθώς απλοποιεί τις διαδικασίες, ενισχύει περαιτέρω την προστασία των εργαζομένων, μειώνει αισθητά τη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις και ελαφρύνει το διοικητικό τους βάρος. Παράλληλα, η ενίσχυση της διαφάνειας συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης αγοράς εργασίας για όλους.

Το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», ακολουθώντας τη φιλοσοφία και τα πρότυπα του gov.gr, υιοθετεί πλήρως τις διατάξεις του νόμου 5053/2023. Ταυτόχρονα, θέτει σε εφαρμογή την κατάργηση εντύπων και την απλοποίηση των διαδικασιών που προβλέπονται στον πρόσφατο νόμο 5239/2025 με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους».

Η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος τέθηκε σε κίνηση τον Απρίλιο του 2025, ώστε εργοδότες, λογιστές και επαγγελματίες του κλάδου να έχουν το περιθώριο που χρειαζόταν για να προσαρμοστούν. Παράλληλα, μέσα στο 2025 διοργανώθηκαν ενημερωτικές δράσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, με σκοπό να εξοικειωθούν όλοι οι χρήστες με τις νέες δυνατότητες και λειτουργίες του συστήματος.

Οι πιο σημαντικές αλλαγές που φέρνει το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» προσφέρει μια πλήρη ψηφιακή αποτύπωση όλων των μορφών απασχόλησης, αναβαθμίζοντας την εποπτεία στην αγορά εργασίας.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Νέα αρχή για 3 ζώδια από σήμερα, 15 Φεβρουαρίου 2026 – «Τέλος οι παλιοί κανόνες, αναμένεται μια σημαντική ανατροπή» Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι πολίτες επιθυμούν μια Ελλάδα εθνικής αυτοπεποίθησης και όχι εθνικής υστερίας Η σκοτεινή στρατηγική του Τζέφρι Έπσταϊν – Πώς η λάμψη των Νόμπελ Ειρήνης έγινε το «διαβατήριό» του για τα σαλόνια των ισχυρών του πλανήτη Χρήστος Δάντης: «Μεγάλωσα με μία μάνα η οποία έχει φάει αρκετό ξύλο»

Στις πιο σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνεται η αντικατάσταση των τεσσάρων εντύπων πρόσληψης από ένα και μόνο έγγραφο, καθώς και η οριστική κατάργηση του ετήσιου πίνακα προσωπικού. Η υποχρέωση ανάρτησης του πίνακα παύει να υφίσταται, αφού πλέον όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενημερώνονται ψηφιακά και τηρούνται απευθείας στα πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Όπως αναφέρουν αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εργασίας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «με τη μετάβαση στο Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ”, θωρακίζεται η προστασία των εργαζομένων και διευκολύνεται η καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, θέτοντας τις βάσεις για μια πιο σύγχρονη και πιο δίκαιη αγορά εργασίας. Το Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ” αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πληροφοριακά συστήματα ψηφιακής διακυβέρνησης της δημόσιας διοίκησης».

Σε καθημερινή βάση, περισσότεροι από 380.000 χρήστες χρησιμοποιούν το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», διεκπεραιώνοντας πάνω από 3,4 εκατομμύρια υποβολές.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου, κατά το τελευταίο έτος (2025), οι ενεργοί χρήστες του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» ανήλθαν σε 5.500 στελέχη φορέων της δημόσιας διοίκησης, 590.000 στελέχη επιχειρήσεων/εργοδότες και 2.200.000 εργαζόμενους.

Σε επίπεδο ημερήσιας δραστηριότητας, ο μέσος όρος ενεργών χρηστών διαμορφώνεται σε 3.400 στελέχη φορέων της δημόσιας διοίκησης, 270.000 στελέχη επιχειρήσεων/εργοδότες και 110.000 εργαζόμενους.

Επίσης, το σύστημα διαχειρίζεται καθημερινά ιδιαίτερα αυξημένο όγκο διαδικασιών, γεγονός που αναδεικνύει τον κεντρικό του ρόλο στη λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, κατά μέσο όρο:

Καθημερινά καταγράφονται περίπου 30.000 μεταβολές απασχόλησης (ενάρξεις, λήξεις και τροποποιήσεις συμβάσεων).

(ενάρξεις, λήξεις και τροποποιήσεις συμβάσεων). Περίπου 1.700.000 δηλώσεις έναρξης-λήξης απασχόλησης , καθώς και κινήσεις της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, υποβάλλονται μέσω του συστήματος.

, καθώς και κινήσεις της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, υποβάλλονται μέσω του συστήματος. Περίπου 1.400.000 δηλώσεις ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας (ωράρια και υπερωρίες εργαζομένων) καταχωρούνται κάθε ημέρα.

(ωράρια και υπερωρίες εργαζομένων) καταχωρούνται κάθε ημέρα. Επιπλέον, 280.000 δηλώσεις αδειών εργαζομένων υποβάλλονται στο πλαίσιο της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, «τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν το Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ” ως κομβικό εργαλείο για την παρακολούθηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της νομιμότητας στην αγορά εργασίας. Με την πλήρη λειτουργία του Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ”, η ψηφιακή υποδομή του κράτους στον τομέα της εργασίας εισέρχεται σε μια νέα εποχή, με έμφαση στη διαφάνεια, στην ταχύτητα και στην αξιοπιστία των διαδικασιών».

Τα οφέλη που προσφέρει

Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα το υπουργείο Εργασίας, τα οφέλη που θα προσφέρει το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» στη λειτουργία των επιχειρήσεων είναι τα εξής:

Μείωση της γραφειοκρατίας

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής εντύπων (π.χ. Ε4 Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού, Ε9 για μερική απασχόληση κ.ά.).

Νέες δυνατότητες τροποποίησης υποβληθεισών δηλώσεων.

Απλούστευση διαδικασιών

Ενιαία διαδικασία παρακολούθησης όλων των τύπων εργασιακών σχέσεων και των μεταβολών τους (π.χ. δανειζόμενοι εργαζόμενοι).

Καταγραφή των συνολικών ωρών εργασίας εβδομαδιαίως για όλες τις εργασιακές σχέσεις, για εργαζόμενους με παράλληλη απασχόληση.

Διάθεση «Μηνιαίας Εργασιακής Κατάστασης» ανά σχέση εργασίας.

Νέα ψηφιακά εργαλεία

Αναμορφωμένο περιβάλλον πλοήγησης στα πρότυπα του gov.gr.

Νέο καθοδηγητικό περιβάλλον δηλώσεων ανάλογα με το είδος και τον τύπο της απασχόλησης.

Δυνατότητα διαλειτουργικότητας με συστήματα διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας για το σύνολο των διαδικασιών.

Το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» προσφέρει επίσης στους εργαζόμενους, μέσω του αναβαθμισμένου myErgani app από το κινητό τους και της πλατφόρμας myErgani.gov.gr, άμεση ενημέρωση, δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο όλων των στοιχείων της εργασιακής τους σχέσης και δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης των ουσιωδών όρων εργασίας.

Από την αναβάθμιση του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» επωφελείται όμως και η δημόσια διοίκηση, καθώς αναβαθμίζεται το σύστημα και μετατρέπεται από σύστημα γεγονότων σε μητρώο, βελτιώνεται η παρακολούθηση της αγοράς εργασίας, εισάγονται νέες υπηρεσίες και παρέχονται σημαντικά εργαλεία στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.