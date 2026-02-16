Εργάνη ΙΙ: Σε εφαρμογή από σήμερα το 13ωρο στον ίδιο εργοδότη – Σε λειτουργία το νέο Πληροφοριακό Σύστημα

Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου το 13ωρο με την πλήρη μετάβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» το οποίο αντικαθιστά το «ΕΡΓΑΝΗ Ι». Με την «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» πραγματοποιείται περαιτέρω η λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω της δραστικής μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών και της ελάφρυνσης του διοικητικού τους βάρους.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ειδικότερα, επιτρέπεται κάτω υπό προϋποθέσεις η 13ωρη εργασία στον ίδιο εργοδότη, με προσαύξηση 20% την 9η ώρα και 40% από την 10η μέχρι την 13η ώρα, κάτι όμως που δεν μπορεί να γίνεται κάθε ημέρα.

Το enikonomia.gr απαντά σε κρίσιμες ερωτήσεις που αφορούν την εφαρμογή του 13ώρου

Πώς μπορεί να εφαρμοστεί το 13ωρο;

Απάντηση

Ο εργαζόμενος πρέπει να δεχτεί οικειοθελώς την παράταση του ωραρίου. Δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς από τον εργοδότη.

Αν δεχτώ να εργαστώ 13 ώρες πόσες ώρες ανάπαυσης μεσολαβούν μέχρι να επιστρέψω στη δουλειά;

Απάντηση

Η ανάπαυση πρέπει να είναι τουλάχιστον 11 ώρες.

Πόσες ώρες την εβδομάδα θα εργαστώ αν εφαρμοστεί 13ωρο στην εργασία μου;

Απάντηση

Ο ανώτατος αριθμός ωρών είναι 78 ώρες την εβδομάδα σε εξαήμερη εργασία. Σε πενθήμερη εργασία είναι 65 ώρες την εβδομάδα.

Τι διάλειμμα δικαιούμαι στην 13ωρη εργασία;

Απάντηση

Για εργασία πάνω από 6 ώρες ο εργαζόμενος δικαιούται 15 λεπτά διάλειμμα. Στην περίπτωση 13ώης εργασίας το διάλειμμα δεν μπορεί να υπολείπεται των 32 λεπτών.

Τι αμοιβή θα λάβω αν εργαστώ 13 ώρες; (κατώτατος μισθός)

Απάντηση

8 ώρες → 38,32 ευρώ

1 ώρα υπερεργασία (+20%) → 5,75 ευρώ

4 ώρες υπερωρία (+40%) → 26,84 ευρώ

Σύνολο για 13 ώρες 70,91 ευρώ μικτά.

Για Κυριακή 124,02 ευρώ μεικτά

Μπορεί το 13ωρο να εφαρμοστεί σε εποχική εργασία;

Απάντηση

Ναι

Μετάβαση στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Την ίδια στιγμή η πλήρης μετάβαση πραγματοποιείται σήμερα από το Πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ Ι” στο “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ”.

Σύμφωνα με τα όσα έχει επισημάνει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δεκατρία χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ απλοποιούνται οι διαδικασίες, ενισχύεται περαιτέρω η προστασία των εργαζομένων ενώ διευκολύνονται οι επιχειρήσεις καθώς επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας.

Το νέο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ξεκίνησε να λειτουργεί δοκιμαστικά τον Απρίλιο του 2025, ενώ τον Δεκέμβριο του 2025 ενσωματώθηκαν σε αυτό και οι προβλέψεις του νόμου «Δίκαιη Εργασία για Όλους», δύο μόλις μήνες μετά την ψήφισή τους. Σήμερα το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», αντικαθιστά πλήρως το «ΕΡΓΑΝΗ Ι», το οποίο θα διακόψει πλήρως τη λειτουργία του.

Το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» είναι μια νέα ψηφιακή αρχιτεκτονική, με σύγχρονο περιβάλλον χρήσης στα πρότυπα του gov.gr, η οποία ενσωματώνει τόσο τις προβλέψεις του ν. 5053/2023 όσο και τις απλουστεύσεις και καταργήσεις εντύπων που εισάγει ο νέος νόμος 5239/2025 «Δίκαιη Εργασία για Όλους» που ψηφίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο.

Εποπτεία της αγοράς εργασίας

Το νέο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ⁠παρακολουθεί όλες τις μορφές απασχόλησης για την πλήρη εποπτεία της αγοράς εργασίας, απλουστεύει διαδικασίες και καταργεί έντυπα, όπως για παράδειγμα απαιτείται 1 αντί για 4 έντυπα για πρόσληψη, ετήσιος πίνακας προσωπικού, στοιχεία που καταγράφονται πλέον ψηφιακά σε πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, χωρίς την χρονοβόρα υποχρέωση ανάρτησης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές εκδηλώσεις για το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» σε πόλεις της Επικράτειας.

Αναλυτικά, τα οφέλη που θα προσφέρει το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» στη λειτουργία των επιχειρήσεων:

Μείωση Γραφειοκρατίας

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής εντύπων (π.χ. Ε4 Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού, Ε9 για μερική απασχόληση κ.ά.)

Νέες δυνατότητες τροποποίησης υποβληθεισών δηλώσεων.

Απλούστευση Διαδικασιών

Ενιαία διαδικασία παρακολούθησης όλων των τύπων εργασιακών σχέσεων και των μεταβολών τους (π.χ. δανειζόμενοι εργαζόμενοι)

Καταγραφή των συνολικών ωρών εργασίας εβδομαδιαίως για όλες τις εργασιακές σχέσεις, για εργαζόμενους με παράλληλη απασχόληση

Διάθεση «Μηνιαίας Εργασιακής Κατάστασης» ανά σχέση εργασίας

Νέα Ψηφιακά Εργαλεία

Αναμορφωμένο περιβάλλον πλοήγησης στα πρότυπα του gov.gr

Νέο καθοδηγητικό περιβάλλον δηλώσεων ανάλογα με το είδος και τον τύπο της απασχόλησης

Δυνατότητα διαλειτουργικότητας με συστήματα διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας για το σύνολο των διαδικασιών

Επιπλέον το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» προσφέρει στους εργαζόμενους μέσω του αναβαθμισμένου myErgani app από το κινητό τους και της πλατφόρμας myErgani.gov.gr:

Άμεση ενημέρωση και δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο όλων των στοιχείων της εργασιακής τους σχέσης

Δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης των ουσιωδών όρων εργασίας

Από την αναβάθμιση του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» επωφελείται όμως και η Δημόσια Διοίκηση καθώς: