Επιχειρήσεις: Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τα τιμολόγια από τις 2 Φεβρουαρίου – Πώς και από πού θα εκδίδονται

Στη ψηφιακή εποχή περνά οριστικά η έκδοση και η διακίνηση των φορολογικών παραστατικών, καθώς από τις 2 Φεβρουαρίου τίθεται σε εφαρμογή η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές των επιχειρήσεων. Το νέο μέτρο προσθέτει ένα ακόμη ουσιαστικό «εργαλείο» στο οπλοστάσιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στη συνεχή μάχη κατά της φοροδιαφυγής, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούνται οι εμπορικές συναλλαγές στην αγορά.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση καθιστά πλέον εφικτή την παρακολούθηση της διακίνησης αγαθών σε πραγματικό χρόνο, περιορίζοντας δραστικά τη δυνατότητα έκδοσης εικονικών τιμολογίων ή τη διακίνηση εμπορευμάτων με «χάρτινα» παραστατικά. Με τον τρόπο αυτό, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αποκτούν άμεση εικόνα της εμπορικής δραστηριότητας, μειώνοντας τα περιθώρια παρατυπιών.

Πλέον, κάθε εμπόρευμα θα αφήνει ηλεκτρονικό ίχνος που δεν περνά απαρατήρητο από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Με το νέο σύστημα, οι επιχειρήσεις, αντί για χειρόγραφα ή απλά ψηφιακά τιμολόγια, θα χρησιμοποιούν ειδικά και ασφαλή συστήματα για την έκδοση και τη λήψη των παραστατικών τους, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την άμεση διαβίβαση των στοιχείων στις αρμόδιες αρχές.

Για συναλλαγές εντός Ελλάδας: Για κάθε πώληση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας σε ελληνική επιχείρηση θα εκδίδεται ηλεκτρονικό τιμολόγιο και ο παραλήπτης θα είναι υποχρεωμένος να το αποδέχεται.

Για κάθε πώληση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας σε ελληνική επιχείρηση θα εκδίδεται και ο παραλήπτης θα είναι υποχρεωμένος να το αποδέχεται. Για συναλλαγές με το εξωτερικό: Για χώρες εκτός Ε.Ε. η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι υποχρεωτική, ενώ για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει, προς το παρόν, προαιρετική.

Οι ημερομηνίες μετάβασης

Το νέο καθεστώς θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις:

Μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1.000.000 ευρώ το 2023. Η υποχρεωτική εφαρμογή ξεκινά στις 2 Φεβρουαρίου 2026 , με περίοδο χάριτος για προσαρμογή έως τις 31 Μαρτίου 2026 .

Η υποχρεωτική εφαρμογή ξεκινά στις , με περίοδο χάριτος για προσαρμογή έως τις . Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Η υποχρεωτική εφαρμογή ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2026, με περίοδο χάριτος για προσαρμογή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων μπορεί να γίνει: είτε μέσω Παρόχου, με επιλογή μίας από τις εγκεκριμένες από την ΑΑΔΕ εταιρείες που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης, είτε μέσω της εφαρμογής «timologio», η οποία παρέχεται δωρεάν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Παροχή κινήτρων

Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται από ισχυρά κίνητρα για τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί ή θα επιλέξουν να ενταχθούν νωρίτερα στο σύστημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Το κράτος επιχειρεί, με αυτόν τον τρόπο, να διευκολύνει τη μετάβαση και να μειώσει το κόστος προσαρμογής.

Όσοι ενταχθούν νωρίτερα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, δύο μήνες πριν από την υποχρεωτική ημερομηνία, κερδίζουν:

100% προσαυξημένη απόσβεση για την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού.

100% προσαύξηση της δαπάνης για την υπηρεσία τιμολόγησης κατά τον πρώτο χρόνο.

Για να εξασφαλίσουν το φορολογικό μπόνους, οι μεγάλες επιχειρήσεις έπρεπε να έχουν ενταχθεί στο σύστημα έως την 1η Δεκεμβρίου 2025, ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις έχουν περιθώριο ένταξης έως τις 3 Αυγούστου 2026.

Ψηφιακό πελατολόγιο

Στο αμέσως επόμενο διάστημα ανοίγει και η περίμετρος του ψηφιακού πελατολογίου, με τον έλεγχο να μην περιορίζεται πλέον μόνο στην έκδοση και την απευθείας αποστολή αποδείξεων στο E-send και στο myDATA της ΑΑΔΕ. Η εφαρμογή ξεκινά από τον κλάδο του αυτοκινήτου (συνεργεία κ.λπ.), όπου είναι υποχρεωτική από τον Ιούλιο του 2025, και επεκτείνεται, εντός του έτους, σε νέους κλάδους, όπως κτήματα γάμων και δεξιώσεων, καθώς και επιχειρήσεις φωτισμού και ήχου.

Στόχος είναι η σταδιακή επέκταση του μέτρου στο σύνολο της αγοράς, ώστε κάθε ραντεβού και κάθε παροχή υπηρεσίας να αφήνει επιπλέον, ανεξίτηλα ψηφιακά ίχνη, τα οποία θα καταλήγουν αυτόματα στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, ενισχύοντας τον συνολικό έλεγχο και τη διαφάνεια στις συναλλαγές.