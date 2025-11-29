Επιστροφή ενοικίου: 11 ερωτήσεις και απαντήσεις – Πώς υπολογίζεται το ποσό που πιστώνεται στον δικαιούχο

Άρχισε η διαδικασία επιστροφής ενοικίου στους δικαιούχους, οι οποίοι θα δουν τα ποσά να εμφανίζονται στους λογαριασμούς τους σταδιακά έως τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, όταν και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Την ίδια ώρα, αναλυτικές οδηγίες για τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που πρέπει να τηρήσουν όσοι ζουν στο ενοίκιο το 2025, προκειμένου να διασφαλίσουν την επόμενη χρονιά, την επιστροφή ενοικίου που πιστώθηκε σήμερα σε 886.883 δικαιούχους για το 2024, εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Για να μην χάσουν την επιστροφή ενοικίου, οι εν δυνάμει δικαιούχοι για το 2025, οι ενοικιαστές πρέπει να τηρήσουν τα εξής:

Υποβολή Δήλωσης Μίσθωσης: να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο έως τις 15 Ιουλίου 2026

Καταχώρηση στη Φορολογική Δήλωση: ο αριθμός της δήλωσης μίσθωσης πρέπει να δηλωθεί στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2025 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6) έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα Σεπτεμβρίου 2026

Γνωστοποίηση IBAN: Να έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) του δικαιούχου

Ειδικές περιπτώσεις

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι ενοικιαστές οφείλουν να υποβάλουν δικαιολογητικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE:

Α. Όταν ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται σε ηλεκτρονική δήλωση (π.χ. Δημόσιο) ή υποβάλει χειρόγραφη δήλωση (π.χ. ανήλικοι): Τα δικαιολογητικά (μισθωτήριο, αποδεικτικά καταβολής, βεβαίωση σπουδών) πρέπει να υποβληθούν έως 20/10/2026 για καταβολή το Νοέμβριο 2026, ή έως 31/12/2026 για καταβολή σε επόμενο έτος.

Υπό την μορφή ερωτοαπαντήσεων, ο οδηγός της ΑΑΔΕ για την Επιστροφή Ενοικίου διευκρινίζει τι χρειάζεται να προσέξουν οι δικαιούχοι του επιδόματος, για να μη χάσουν το ποσό της ενίσχυσης (έως και 1.60 ευρώ συνολικά) για την κύρια ή φοιτητική κατοικία την οποία μισθώνουν εφέτος.

Πώς υπολογίζεται η ενίσχυση με τη μορφή επιστροφής ενοικίου;

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στο ποσό του ενός δωδέκατου του ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος για την κύρια κατοικία καθώς και για κάθε κατοικία φοιτητή. Εάν, για παράδειγμα, από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2024 καταβλήθηκε ποσό ενοικίου 300€ μηνιαίως για κατοικία φοιτητή, δηλαδή συνολικά 300€ x 4 = 1.200€, η ετήσια ενίσχυση ανέρχεται στο ποσό 1.200€ /12= 100€.

Πώς υπολογίζεται η ενίσχυση με τη μορφή επιστροφής ενοικίου σε περίπτωση διαδοχικών μισθώσεων κύριας ή φοιτητικής κατοικίας κατά το προηγούμενο έτος;

Η ετήσια δαπάνη ενοικίου εξευρίσκεται από το άθροισμα των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν εντός του έτους και το ποσό της ενίσχυσης που θα καταβληθεί ανέρχεται στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου. Εάν, για παράδειγμα, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2024 το μηνιαίο μίσθωμα της κύριας κατοικίας ήταν 400€ (συνολικά 2.400€) και από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο μετακόμιση σε νέα κύρια κατοικία, με μίσθωμα 450€ (συνολικά 2.700€), το συνολικό ετήσιο μίσθωμα για κύρια κατοικία ανέρχεται 5.100€ και η επιστροφή ενοικίου θα ανέλθει σε 5.100€/12 = 425€.

Ποιο είναι το ύψος της ενίσχυσης για την κύρια κατοικία;

Ο νόμος προβλέπει διπλό όριο: Για την κύρια κατοικία, η ενίσχυση ανέρχεται στο 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης. Η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβεί τα 800€. Το όριο των 800€ προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο που περιλαμβάνεται στον πίνακα 8.1 του Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου, δεν μπορεί όμως να υπερβεί το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται για κάθε έναν από τους γονείς.

(α) Για παράδειγμα, εάν μισθωτής χωρίς τέκνα κατέβαλε ετήσιο μίσθωμα 12.000€, το 1/12 της δαπάνης ανέρχεται στα 1.000€. Δικαιούται το ανώτατο ποσό ενίσχυσης (800€).

Τι ισχύει για τη φοιτητική κατοικία;

Για τη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται έως τα 800€ ετησίως για κάθε φοιτητή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που καταβάλλεται μίσθωμα για μία φοιτητική κατοικία την οποία χρησιμοποιούν περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα του υπόχρεου και του ή της συζύγου του, η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά.

Πλήρωσα ενοίκιο 900€ το μήνα για κύρια κατοικία για όλο το 2024 και έχω τρία εξαρτώμενα τέκνα. Τι ποσό δικαιούμαι;

Το ένα δωδέκατο της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου ύψους 10.800€ ανέρχεται στο ποσό των 900€. Το ποσό των 800€ της ενίσχυσης που προβλέπεται βάσει νόμου, προσαυξάνεται κατ’ αρχήν, λόγω των τριών τέκνων (50€ για κάθε τέκνο) στα 950€, δεν μπορεί όμως να υπερβεί το 1/12 της ετήσιας δαπάνης που καταβάλατε για τη μίσθωση της κύριας κατοικίας σας. Συνεπώς, στην περίπτωσή σας θα λάβετε ενίσχυση ύψους 900€ (=1/12 της ετήσιας καταβληθείσας δαπάνης για το 2024).





Για την καταβολή της ενίσχυσης απαιτείται η υποβολή αίτησης;

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα στον λογαριασμό (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται αίτημα στην ΑΑΔΕ;

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Α 1132/2025 απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προβλέπονται ειδικές περιπτώσεις δικαιούχων μισθωτών οι οποίοι υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής της ενίσχυσης.

Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις που ο εκμισθωτής:

δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (Δημόσιο) ή

υποβάλει χειρόγραφα δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (π.χ. ανήλικοι),

οι δικαιούχοι μισθωτές πρέπει να υποβάλουν έως τις 20/10/2025, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά (μισθωτήριο, αποδεικτικά καταβολής του μισθώματος, βεβαίωση σπουδών) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), και είναι απαραίτητη προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση έως το τέλος Νοεμβρίου 2025.

Εάν τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβληθούν μετά τις 20/10/2025 και το αργότερο έως τις 31/12/2025, η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει σε επόμενο χρόνο.



Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης και συγκεκριμένα λόγω:

εσφαλμένης εφαρμογής περιουσιακού κριτηρίου για φοιτητική κατοικία

μη διαπίστωσης της συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών μιας οικογένειας

ασυμφωνίας μισθώματος λόγω καταβολής μεγαλύτερου ποσού, εφόσον το ποσό αυτό έχει περιληφθεί στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή, και προκύπτει από τα συμβατικώς συμφωνηθέντα,

οι δικαιούχοι μισθωτές μπορούν να υποβάλουν έως τις 31/12/2025 ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), τα σχετικά δικαιολογητικά (μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών, αποδεικτικά τραπέζης για την καταβολή του μισθώματος) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ, προκειμένου να γίνει η καταβολή της ενίσχυσης σε επόμενο χρόνο.

Ποια κριτήρια εξετάζονται προκειμένου για τη χορήγηση της ενίσχυσης για τη μισθωμένη κύρια κατοικία;

Εισοδηματικά κριτήρια (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα):

Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ.

Έγγαμοι ή Μέλη Συμφώνου Συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Μονογονεϊκές Οικογένειες: έως 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Περιουσιακά κριτήρια: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας (με βάση τα στοιχεία ΕΝΦΙΑ του έτους καταβολής της ενίσχυσης) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

120.000 ευρώ για τους άγαμους.

120.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Ποια κριτήρια εξετάζονται προκειμένου για τη χορήγηση της ενίσχυσης για τη μισθωμένη φοιτητική κατοικία;

Εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω, ανεξάρτητα από το αν η φοιτητική κατοικία δηλώνεται στη φορολογική δήλωση των γονέων ή ως κύρια κατοικία στη φορολογική δήλωση του ίδιου του φοιτητή.



Είμαι 25 ετών, μίσθωσα κύρια κατοικία για το 2024 με ετήσιο καταβληθέν μίσθωμα 8.520€, σπουδάζω σε ελληνικό Α.Ε.Ι. και υπέβαλα δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2024 λόγω απόκτησης εισοδήματος από εκμίσθωση κατοικιών ποσού 12.000€. Ποια κριτήρια θα εφαρμοστούν και τι ποσό ενίσχυσης δικαιούμαι;

Εξετάζεται μόνο το ύψος του ετήσιου εισοδήματος καθώς η ενίσχυση αφορά κατοικία φοιτητή. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 710€.



Γονείς διαζευγμένοι με ένα εξαρτώμενο τέκνο. Μισθώνει έκαστος κύρια κατοικία. Ο πρώτος κατέβαλε ετήσιο μίσθωμα 8.520€ και ο δεύτερος κατέβαλε 12.000€, αντίστοιχα;

Ο πρώτος δικαιούται ενίσχυση 710€. Ο δεύτερος δικαιούται ενίσχυση 850€ καθώς το ένα δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης που πλήρωσε είναι 1.000€ το οποίο περιορίζεται στα 850€ (μέγιστο ποσό 800€ το οποίο προσαυξάνεται κατά 50€ λόγω του εξαρτώμενου τέκνου).

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την επιστροφή του ενοικίου – Ποιοι έχουν δυνατότητα επανεξέτασης

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου (όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου).

Ποσά Ενίσχυσης

• Για κύρια κατοικία: Εως 800 ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

• Για φοιτητική κατοικία: Εως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή.

Ειδικότερα, το ποσό της επιστροφής είναι ίσο με το ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το 2024. Αν υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, το ποσό υπολογίστηκε με βάση το άθροισμα των καταβληθέντων μισθωμάτων.

Ειδικές περιπτώσεις δικαιούχων

Το ποσό της ενίσχυσης θα καταβληθεί σήμερα και στους δικαιούχους μισθωτές οι οποίοι υπέβαλαν έως τις 20/10/2025 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (μισθωτήριο, αποδεικτικά καταβολής του μισθώματος, βεβαίωση σπουδών) στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ, μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr).

Για τις περιπτώσεις που ο εκμισθωτής:

• δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (Δημόσιο) ή

• υποβάλλει χειρόγραφα δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (π.χ. ανήλικοι)

Για όσους μισθωτές ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες και δεν υπέβαλαν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έως τις 20/10/2025, η ενίσχυση θα καταβληθεί σε επόμενο στάδιο, εφόσον τα υποβάλλουν το αργότερο έως τις 31/12/2025.

Δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δικαιούχοι μισθωτές στους οποίους:

δεν θα καταβληθεί η ενίσχυση για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών της οικογένειας,

θα καταβληθεί μικρότερο ποσό ενίσχυσης από το ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το 2024, εφόσον το ποσό που καταβλήθηκε έχει περιληφθεί στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους, προκύπτει από τα συμβατικώς συμφωνηθέντα και δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό ενίσχυσης,

δεν θα καταβληθεί η ενίσχυση λόγω εσφαλμένης εφαρμογής περιουσιακού κριτηρίου για φοιτητική κατοικία (φοιτητές οι οποίοι έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης και είναι οι ίδιοι δικαιούχοι της ενίσχυσης),

μπορούν έως τις 31/12/2025 μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Τα Αιτήματά μου > Νέο Αίτημα > Κατηγορία υπηρεσιών: Φορολογία > Θεματική Ομάδα: Εισόδημα > Διαδικασία: Χορήγηση επιδότησης με τη μορφή επιστροφής ποσού ενοικίου του άρθρου 70 του ν. 5217/2025, να υποβάλουν ψηφιακά τα σχετικά δικαιολογητικά (μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών, αποδεικτικά τραπέζης για την καταβολή του μισθώματος) στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ, προκειμένου να γίνει η καταβολή της ενίσχυσης το προσεχές διάστημα.

Κριτήρια Χορήγησης της Ενίσχυσης

Για τη λήψη της ενίσχυσης, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ανάλογα με το είδος της κατοικίας (κύρια ή φοιτητική).

Για μίσθωση κύριας κατοικίας, πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

• Εισοδηματικά κριτήρια (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα):

– Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ.

– Έγγαμοι ή Μέλη Συμφώνου Συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

– Μονογονεϊκές Οικογένειες: έως 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

• Περιουσιακά κριτήρια:

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας (με βάση τα στοιχεία ΕΝΦΙΑ του έτους καταβολής της ενίσχυσης) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

– 120.000 ευρώ για τους άγαμους.

– 120.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

• Για μίσθωση φοιτητικής κατοικίας:

– Εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω, ανεξάρτητα από το αν η φοιτητική κατοικία δηλώνεται στη φορολογική δήλωση των γονέων ή ως κύρια κατοικία στη φορολογική δήλωση του ίδιου του φοιτητή.

Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή της ενίσχυσης γίνεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN.

Επισημαίνεται ότι δεν κατέστη δυνατή η επιστροφή επιδότησης ενοικίου σε περίπου 30.000 δικαιούχους, καθώς δεν είχαν γνωστοποιήσει λογαριασμό ΙΒΑΝ στην ΑΑΔΕ. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν εκ νέου από την Αρχή προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα στη δήλωση ΙΒΑΝ λογαριασμού στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Επιπλέον, η Ανεξάρτητη Αρχή θα προχωρά σε τακτικούς ελέγχους των συστημάτων της για δήλωση νέων ΙΒΑΝ λογαριασμών προκειμένου να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι εκκρεμείς πληρωμές το αμέσως επόμενο διάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

• Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00

• Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Κοινωνική Πολιτική > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή Ενοικίου.