Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα ολοκληρώνονται οι πληρωμές – Πώς μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις

Προθεσμία μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουν οι ενοικιαστές ακινήτων που έλαβαν πολύ μικρή ή και καθόλου επιστροφή ενοικίου προκειμένου να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση στην ΑΑΔΕ και να πιστωθούν στους λογαριασμούς τους τα ποσά που δικαιούνται. Ωστόσο όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, οι πληρωμές συνεχίζονται και σήμερα.

«Οι πληρωμές ολοκληρώνονται σήμερα το μεσημέρι γιατί, ενώ το υπουργείο είχε στείλει τα χρήματα ήδη από την Παρασκευή στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, κάποιες τράπεζες, δεν πρόλαβαν να τα πιστώσουν στους λογαριασμούς των πελατών τους» τόνισε ο κ. Τσάπαλος μιλώντας στον Realfm 97,8, στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Αμαλίας Κάτζου.

Ταυτόχρονα, ο κ. Τσάπαλος κάλεσε τους πολίτες να κάνουν τροποποιητικές δηλώσεις για να πληρωθούν άμεσα.

Η διαδικασία για τις τροποποιητικές

Σε όλες τις περιπτώσεις οι τροποποιητικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 31/12/2025. Όσοι υποβάλουν τροποποιητική δήλωση έως τις 12 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν έως τος 30/12, ενώ για υποβολή έως το τέλος του 2025 η πληρωμή θα γίνει έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Εκτός από τις συγκεκριμένες διορθώσεις –οι οποίες θα πρέπει να γίνουν στο έντυπο Ε1 του ενοικιαστή- οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να αναγράψουν τον λογαριασμό IBAN σε περίπτωση που αυτό δεν έχει γίνει ή να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε περίπτωση που δεν υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

Πώς υπολογίζεται η ενίσχυση

Η επιστροφή ενοικίου υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση (Ε1) του μισθωτή για το φορολογικό έτος 2024, δηλαδή στη δήλωση που υποβλήθηκε το 2025.

Υπάρχουν ανώτατα όρια επιστροφής:

800 ευρώ για μισθωτή χωρίς τέκνα

850 ευρώ με ένα τέκνο

900 ευρώ με δύο τέκνα

και +50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Το πλαφόν ενεργοποιείται μόνο εφόσον το δηλωθέν ετήσιο ενοίκιο ξεπερνά αυτά τα ποσά , διαφορετικά εφαρμόζεται το 1/12 της πραγματικής δαπάνης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης φοιτητικής κατοικίας λαμβάνεται επιπλέον ποσό έως 800 ευρώ ανά φοιτητική κατοικία.

Πλήρης διασταύρωση στοιχείων

Οι δηλώσεις των μισθωτών διασταυρώνονται:

με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, και

με τη φορολογική δήλωση του εκμισθωτή.

Σε περίπτωση που στη δήλωση Ε1 του μισθωτή το ποσό είναι μεγαλύτερο και από αυτό που υπάρχει στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο και από αυτό που υπάρχει στη δήλωση του εκμισθωτή, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και της δήλωσης του εκμισθωτή, δηλαδή η πιο ευνοϊκή λύση για τον ενοικιαστή.

Σε κάθε περίπτωση το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του ποσού που έχει δηλώσει ο ενοικιαστής στη φορολογική δήλωση Ε1. Σημειώνονται ότι στο Ε1 δηλώνονται οι ετήσιες δαπάνες που κατέβαλε ο μισθωτής.

Πού απευθύνονται οι πολίτες

Από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, οι δικαιούχοι μπορούν να καλούν στο 1521 της ΑΑΔΕ για διευκρινίσεις.

Όσοι πολίτες θεωρούν ότι έχουν υποβάλλει λανθασμένα στοιχεία στη δήλωση Ε1 μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική άμεσα ώστε να συμπεριληφθούν στις επόμενες καταβολές.

Η επιστροφή καταβάλλεται αυτόματα στον ΙΒΑΝ που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται αίτηση.

Επιπλέον όσοι δικαιούχοι δεν είχαν δηλώσει ΙΒΑΝ μπορούν να το πράξουν άμεσα ώστε να πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές καταβολές.

Ειδικές περιπτώσεις – Υποβολή δικαιολογητικών έως 31 Δεκεμβρίου: Επιπροσθέτως όπως προβλέπει το άρθρο 8 της Α 1132/2025, σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται η υποβολή δικαιολογητικών μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πλατφόρμα myAADE, έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους καταβολής, ώστε να ολοκληρωθεί η ενίσχυση.