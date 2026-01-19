Επιμένει η ακρίβεια στα τρόφιμα: Σε ποια προϊόντα θα υπάρξουν ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα -Υψηλό παραμένει και το κόστος στέγασης

Αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις θα έρθουν τις αμέσως επόμενες ημέρες οι καταναλωτές, με την ακρίβεια σε βασικά είδη όπως είναι τα τρόφιμα αλλά και το υψηλό κόστος στα ενοίκια να επιμένουν και να παραμένουν το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με πληροφορίες σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται ανατιμήσεις σε ορισμένα τρόφιμα, πολλά από τα οποία μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των καταναλωτών. Στη λίστα με τις νέες ανατιμήσεις περιλαμβάνονται τα εξής προϊόντα: Συσκευασμένος κρέας 8%, γαλακτοκομικά 7%, τυροκομικά 11%, ξηροί καρποί έως 17%, μέλι 8,2%, τσίχλες 12% και παγωτά έως 7%.

Κάποιες από αυτές τις ανατιμήσεις περνούν αυτές τις ημέρες στα ράφια των σούπερ μάρκετ και κάποιες άλλες θα γίνουν αντιληπτές από τους καταναλωτές τις επόμενες ημέρες και σταδιακά έως τις αρχές Μαρτίου ανάλογα με τα αποθέματα των προϊόντων που έχουν στις αποθήκες τους οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο κύμα ακρίβειας της νέας χρονιάς. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς στις αρχές κάθε χρόνου αρκετές είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες προχωρούν σε ανατιμήσεις, ωστόσο φαίνεται πως φέτος θα είναι πολύ λιγότερες από κάθε άλλη χρονιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης στην αρχές κάθε χρονιάς πραγματοποιούνταν ανατιμήσεις που προσέγγιζαν ακόμη και τα 1.000 βασικά αγαθά. Ωστόσο με την ακρίβεια στα βασικά αγαθά να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους περισσότερους πολίτες, οι ανατιμήσεις έστω και σε μια μικρή ομάδα προϊόντων δημιουργεί μια ένα ακόμη πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ανατιμήσεις που έχουν γίνει από μεμονωμένες εταιρείες και όχι από το σύνολο των επιχειρήσεων που παράγουν τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Στα ύψη τα ενοίκια

Εκτός όμως από την ακρίβεια στα τρόφιμα, πονοκέφαλος αποτελούν για αρκετά νοικοκυριά το κόστος της ενέργειας και τα υψηλά ενοίκια. Οι ενοικιαστές συνεχίσουν να έρχονται αντιμέτωποι με «τσουχτερά» ενοίκια δαπανώντας ένα σημαντικό ποσοστό του οικογενειακού τους προϋπολογισμού κάθε μήνα μόνο για στέγαση.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ το κόστος των ενοικίων παρουσιάζει ετήσια μεταβολή της τάξης του 8,4%. Τα έξοδα που αφορούν το σπίτι γίνονται ακόμη περισσότερα λόγω του κόστους για την επισκευή και την συντήρηση μιας κατοικίας το οποίο αυξήθηκε μέσα σε ένα χρόνο κατά 6,6%.