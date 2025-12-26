Επιδόματα, παροχές από τον ΟΠΕΚΑ και συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αυτές είναι οι 3 ημερομηνίες-κλειδιά για τις πληρωμές

Νέο μπαράζ πληρωμών θα πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα στους αρκετούς πολίτες καθώς θα καταβληθούν μεταξύ άλλων μια σειρά από επιδόματα και παροχές από τον ΟΠΕΚΑ αλλά και οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026.

Αναλυτικά:

Ο ΟΠΕΚΑ αναμένεται να πληρώσει την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου του 2026:

Το πρόγραμμα προσωπικού βοηθού

Το επίδομα στέγασης

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Τα αναπηρικά επιδόματα

Τα έξοδα κηδείας

Το επίδομα γέννησης

Το επίδομα στεγαστικής συνδρομής

Το επίδομα ομογενών

Το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων, ν. 1296/1982

Το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων

Τα προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές:

Το επίδομα αναδοχής

Το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Το επίδομα Αλληλεγγύης για την ελληνική μειονότητα Αλβανίας

Οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026

Στις 27 Ιανουαρίου του 2026 και στις 29 Ιανουαρίου του 2026 αναμένεται να καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις Φεβρουαρίου 2026. Αναλυτικά: