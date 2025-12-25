Επιδόματα και παροχές από τον ΟΠΕΚΑ: Πότε θα γίνει η νέα πληρωμή

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή μιας σειράς επιδομάτων και παροχών για τον μήνα Ιανουάριο 2026 από τον ΟΠΕΚΑ στους δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα του ΟΠΕΚΑ, την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου του 2026 αναμένεται να καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ:

Το επίδομα στεγαστικής συνδρομής

Το επίδομα ομογενών

Το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων, ν. 1296/1982

Το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων

Τα προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές:

Το επίδομα αναδοχής

Το πρόγραμμα προσωπικού βοηθού

Το επίδομα στέγασης

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Τα αναπηρικά επιδόματα

Τα έξοδα κηδείας

Το επίδομα γέννησης

Το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Το επίδομα Αλληλεγγύης για την ελληνική μειονότητα Αλβανίας

Η προπληρωμή κάρτα

Υπενθυμίζεται πως μέσω προπληρωμένης κάρτας καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ:

Το επίδομα αναδοχής

Το επίδομα γέννησης

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Δηλαδή οι δικαιούχοι των παραπάνω επιδομάτων μπορούν να κάνουν ανάληψη μετρητών έως 50% του ποσού, ενώ το υπόλοιπο θα πρέπει να το δαπανήσουν μόνο μέσω της χρήσης της προπληρωμένης κάρτας.

Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην Ελλάδα και σε χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε είδους αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών. Ωστόσο από το μέτρο αυτό εξαιρούνται συναλλαγές που αφορούν σε αγορά όπλων και σε τυχερά παίγνια.