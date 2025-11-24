Επίδομα 250 ευρώ: Δείτε εδώ αν το δικαιούστε

Σήμερα Δευτέρα 24/11 αναμένεται να αρχίσει να πιστώνεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση (επίδομα 250 ευρώ) σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, όπως ανακοινώθηκε χθες από τον πρωθυπουργός Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ παράλληλα τέθηκε σε λειτουργία στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ η δυνατότητα ελέγχου δικαιώματος μέσω της πλατφόρμας.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο αριθμός των δικαιούχων του e-ΕΦΚΑ ανέρχεται σε 1.241.361 άτομα, ενώ η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται στο ποσό των 310.317.350 ευρώ.

Ποιοι θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ

Συνολικά 1.402.841 άτομα θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων:

συνταξιούχων e ΕΦΚΑ,

δικαιούχων αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ,

συνταξιούχων του Μικρού Δημοσίου

που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια, όπως ορίζονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Πώς θα μάθετε αν δικαιούστε την ενίσχυση – Σε λειτουργία η πλατφόρμα ενημέρωσης

Οι συνταξιούχοι μπορούν να ενημερωθούν προσωποποιημένα σχετικά με το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στον διαδικτυακό ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, στη διαδρομή:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Συνταξιούχοι → Έλεγχος δικαιώματος ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άρθρου 72 του Ν. 5217/2025)

Σύνδεσμος πρόσβασης στην υπηρεσία: https://www.efka.gov.gr/elegxosdikaiomatos.php

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία απαιτείται είσοδος με προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, διασφαλίζοντας την ταυτοποίηση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο e-ΕΦΚΑ παραμένει προσηλωμένος στην έγκαιρη ενημέρωση, την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη διαφάνεια στις διαδικασίες που σχετίζονται με την παροχή κοινωνικής προστασίας.