Επίδομα στέγασης 2026: Oι κατηγορίες δικαιούχων που δεν θα συμπεριληφθούν στην πληρωμή του Μαΐου – Τι πρέπει να κάνετε

Δεν αναμένεται να συμπεριληφθούν στην καταβολή του επιδόματος στέγασης για τον μήνα Μάιο 2026 από τον ΟΠΕΚΑ δύο κατηγορίες δικαιούχων.

Της Κατερίνας Φεσσά

Η μια είναι όσων η περίοδος ισχύος του επιδόματος στέγασης αφορά στο διάστημα Νοεμβρίου 2025 –Απριλίου 2026 και δεν υποβάλλουν νέα αίτηση έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους που υποχρεούνται να κάνουν για να συμπεριληφθούν στην πληρωμή του Μαΐου που θα γίνει στις 29 του ίδιου μήνα.

Η άλλη αφορά στους ενοικιαστές που δεν θα πληρώσουν από την 1η Απριλίου του 2026 ηλεκτρονικά το ενοίκιο τους μέσω του τραπεζικού λογαριασμού, όπως προβλέπει ο νόμος 5264/2024. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως με τον εν λόγω νόμο, από την 1η Απριλίου 2026 ο τραπεζικός λογαριασμός που θα χρησιμοποιείται για την καταβολή του ενοικίου θα πρέπει:

να είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη

να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Δεν θα αναγνωρίζεται πλέον πληρωμή σε λογαριασμό τρίτου, όπως συγγενή, πληρεξούσιου, δικηγόρου ή εταιρείας διαχείρισης διότι δεν διασφαλίζεται η ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου.

Εάν όμως ο τραπεζικός λογαριασμός είναι κοινός, τότε συνιστάται ο ιδιοκτήτης να εμφανίζεται πρώτος στους συνδικαιούχους.

Εάν τα ακίνητα έχουν περισσότερους συνεκμισθωτές, τότε ο κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να δηλώνει το δικό του IBAN, προκειμένου να γίνεται κατάθεση του ποσού του μισθώματος που του αναλογεί.

Τα ποσά και ο τρόπος πληρωμής

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, τα ποσά που χορηγούνται στους δικαιούχους του επιδόματος στέγασης διαμορφώνονται με βάση τη σύνθεση του νοικοκυριού τους. Αναλυτικά:

Το μηνιαίο ποσό των 70 ευρώ λαμβάνει ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό . Το ποσό αυτό είναι προσαυξημένο κατά 35 ευρώ για κάθε επιπρόσθετο μέλος του νοικοκυριού.

. Το ποσό αυτό είναι προσαυξημένο του νοικοκυριού. Το ανώτατο μηνιαίο ποσό του επιδόματος που χορηγείται σε ένα νοικοκυριό είναι στα 210 ευρώ.

Διευκρινίζεται όμως πως το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται σε ενεργό IBAN του δικαιούχου. Ουσιαστικά το επίδομα στέγασης χορηγείται σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου και όχι στην προπληρωμένη κάρτα, όπως ισχύει σε κάποια επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.