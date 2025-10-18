Επίδομα στέγασης 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να «κοπούν» στις πληρωμές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου

Σε 13 ημέρες από σήμερα, δηλαδή στις 31 Οκτωβρίου του 2025 θα πληρώσει ο ΟΠΕΚΑ το επίδομα στέγασης, ύψους από 70 ευρώ έως 210 ευρώ για τον τρέχοντα μήνα στους δικαιούχους.

Της Κατερίνας Φεσσά

Ωστόσο, ορισμένοι δικαιούχοι κινδυνεύουν να μην συμπεριληφθούν στην πληρωμή του επιδόματος στέγασης του Οκτωβρίου 2025, λόγω του ότι δεν θα πληρούν πλέον τα εισοδηματικά κριτήρια που απαιτούνται και κάποιοι άλλοι θα «κοπούν» στην πληρωμή του Νοεμβρίου του 2025, εάν δεν υποβάλουν νέα αίτηση για την εν λόγω παροχή μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός.

Ποιοι κινδυνεύουν να μην συμπεριληφθούν στην καταβολή του Οκτωβρίου του 2025

Δικαιούχος του επιδόματος στέγασης και του επιδόματος παιδιού σταμάτησε να λαμβάνει τον Οκτώβριο του 2024 την πρώτη παροχή λόγω του ότι δεν πληρούσε πλέον τα εισοδηματικά κριτήρια που απαιτούνται.

Πρόκειται για την κ.Όλγα ηλικίας 39 ετών που διαμένει στην επαρχία και που απασχολείται για 4 ώρες ως υπάλληλος σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ με μισθό 360 ευρώ. Όπως καταγγέλλει η κ.Όλγα στο enikonomia.gr « είμαστε μια πενταμελής οικογένεια που απαρτίζεται από 3 ανήλικα τέκνα (ηλικίες 7 ετών, 11 ετών και 17 ετών) και είχα κάνει κοινή φορολογική δήλωση με τον σύζυγο μου και παίρναμε για κάποιο χρονικό διάστημα το επίδομα στέγασης, της τάξεως των 200 ευρώ. Μάλιστα ως περιουσιακά στοιχεία έχουμε δύο μόνο αμάξια 15ετίας, τίποτα άλλο».

«Ωστόσο η χορήγηση του διεκόπη λόγω υπέρβασης των εισοδηματικών κριτηρίων. Δηλαδή το ετήσιο εισόδημα μας ξεπέρασε τις 21.000 ευρώ και ανήλθε στις 22.000 ευρώ. Εμένα πέρυσι, κατά τη διάρκεια του 2024 μου έγινε μια αύξηση της τάξεως των 46 ευρώ στον μισθό μου, δηλαδή από τα 314 ευρώ ανέβηκε στα 360 ευρώ, μάλλον λόγω της αναπροσαρμογής που έγινε προς τα πάνω στον κατώτατο μισθό. Και ο σύζυγος μου που είναι στέλεχος στην ίδια αλυσίδα, λαμβάνει 1.100 ευρώ, ωστόσο κατά την διάρκεια του καλοκαιριού λάμβανε κάποιες αυξήσεις λόγω του ότι εργαζόταν μερικές ώρες παραπάνω», τονίζει.

«Τουλάχιστον, μέχρι στιγμής συνεχίζουμε να λαμβάνουμε κανονικά το επίδομα παιδιού » συμπληρώνει.

Μένει να φανεί εάν θα συμβεί κάτι αντίστοιχο και στην καταβολή που θα πραγματοποιήσει στο τέλος του τρέχοντος μηνός ο ΟΠΕΚΑ για το επίδομα στέγασης του Οκτωβρίου του 2025.

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση και πώς θα το γνωρίζουν

Την ίδια στιγμή νέα αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος στέγασης θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2025 ορισμένοι δικαιούχοι προκειμένου να συμπεριληφθούν στην πληρωμή του Νοεμβρίου του 2025, αλλά και για το επόμενο εξάμηνο. Η υποχρέωση αυτή αφορά στους πολίτες των οποίων η αίτηση έχει εγκριθεί κατά το διάστημα 1η Μαΐου του 2025 -31 Οκτωβρίου 2025 και αυτή βρίσκεται σε κατάσταση «Εγκεκριμένη σε μήνα Λήξης Ισχύος». Αυτό συμβαίνει επειδή το επίδομα στέγασης θα πρέπει να ανανεώνεται ανά εξάμηνο.